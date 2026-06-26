【株式会社Anfini】学生向けキャリア情報発信を強化、森本千賀子氏との特別対談を公開

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、学生一人ひとりが自分らしいキャリア選択を選択できる社会の実現を目指し、就職活動やキャリア形成に関する情報発信プロジェクトを開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BjdNev2eNUw ]

近年、生成AIの普及や働き方の多様化により、学生を取り巻くキャリア選択の環境は大きく変化しています。一方で、「何が正解なのか分からない」「情報が多すぎて判断できない」といった悩みを抱える学生も少なくありません。

こうした背景を踏まえ、Anfiniでは、現場で活躍する経営者や各業界の第一線で活躍するゲストを招き、学生が自身の価値観を軸にキャリアを考えるための実践的なコンテンツを継続的に発信してまいります。

■ 第一弾コンテンツ：「就活生のキャリア選択」特別対談を公開

この度、取り組みの一環として、株式会社morich 代表取締役・キャリアエバンジェリスト 森本千賀子氏を迎えた特別対談を公開しました。

本対談には、当社代表取締役 橋本純、CIO（Chief Incubation Officer） 菊池桃子も出演し、「就活生のキャリア選択」をテーマに、AI時代におけるキャリア形成や就職活動との向き合い方について、多角的な視点から議論しています。

視聴はこちらから :https://youtu.be/BjdNev2eNUw

■ ゲストプロフィール

森本千賀子氏

株式会社morich 代表取締役

オールラウンダーエージェント

獨協大学卒業後、リクルート人材センター(現リクルートグループ)入社。全社MVPをはじめ30回を超える表彰を受賞。

現在は、CxO層人材を中心とした採用支援を行うほか、社外取締役・顧問・NPO理事など、パラレルキャリアを体現。

NHK「プロフェッショナル～仕事の流儀～」「ガイアの夜明け」など各種メディアへの出演、講演・著書執筆など幅広く活動している。

■株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net