特別協賛：ライフガード『頭文字D THE ARCADE』公式全国大会『公道最強決定戦4th』開催決定！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE(以下、頭文字DAC)』の公式全国大会『公道最強決定戦4th』を開催いたします。

『公道最強決定戦4th』では、2台バトル部門「KING OF DRIVER 4th」、4台バトル部門「峠バトロワ 4th」、タイムトライアル部門「MASTER ATTACKER 4th」の3部門で公式大会を開催いたします。

2台バトル部門・4台バトル部門の予選となる地方大会は、8月～翌年1月にかけて全国7カ所で開催。また、初となるタッグ大会『ダブルエースCUP』を11月に開催予定です。各大会会場では、交流会や豪華賞品が当たる企画など、当日参加可能なイベントも準備しております。

参加方法・エントリー期間は部門や会場によって異なりますので、詳細は大会公式サイトをご覧ください。みなさまのご参加をお待ちしております。

■『公道最強決定戦4th』特設サイトはこちら！

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo4th/

本イベントは、昨年開催した公式全国大会『公道最強決定戦3rd』に続き、ライフガード（株式会社チェリオジャパン）よりご協賛いただいております。

■『公道最強決定戦4th』開催スケジュール・会場

【地方大会】

●北関東大会

2026年8月29日（土） 群馬レジャーランド高崎駅東口店（群馬）

●東北大会

2026年9月12日（土） GAME BANK仙台泉店（宮城）

●東海大会

2026年9月27日（日） アクトシティ浜松 展示イベントホール 第２ブロック（静岡）

●南関東大会

2026年10月18日（日） セガ大崎本社（東京）

●ダブルエースCUP

2026年11月7日（土） 都内イベント会場（東京）

●九州大会

2026年11月21日（土） 小倉メトロポリス（福岡）

●中四国大会

2026年12月19日（土） GiGOアルパーク北棟（広島）

●近畿大会

2027年1月16日（土） オービックホール ホールA～C（大阪）

【決勝大会】

2027年3月28日（日） セガ大崎本社（東京）

■関連リンク

『頭文字D THE ARCADE』公式サイト ：https://initiald.sega.jp/inidac/

『頭文字D ARCADE STAGE』シリーズ公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/initialD_AS

『頭文字D THE ARCADE』公式LINE ：https://lin.ee/wrnarsg

『頭文字D THE ARCADE』公式Youtube：

https://www.youtube.com/channel/UChJePfGTsMeiY480AxSJcbw

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