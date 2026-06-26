『as:9-nine- ARTEISIA』『9-nine-』より如月結那Verの制服が登場。白泉学園女子制服と九條都パーカもリニューアル！サンプル展示も決定！【株式会社コスパ】

『as:9-nine- ARTEISIA』『9-nine-』より如月結那Verの制服が登場。白泉学園女子制服と九條都パーカもリニューアル！サンプル展示も決定！

コスパグループ株式会社

「as:9-nine- ARTEISIA」より「白泉学園女子制服 如月結那Ver.」が、そして「9-nine-」より「白泉学園女子制服 リニューアルVer.」「九條都パーカー リニューアルVer.」のそれぞれがコスパティオより登場。

これらは各コスパティオの店舗および2026年7月26日（日）に幕張メッセで開催される<ワンダーフェスティバル 2026［夏］>でのサンプル展示も決定。実際に見て頂ける貴重な機会となりますので、展示期間とスペースをチェックいただき、ぜひ遊びにいらして下さい。

※商品ごとに展示場所、期間は異なります

また【早得対象商品】となります。期限までにご予約いただくとポイント最大2倍還元となります。

【早得対象商品】

2026年7月27日（月）12：00にご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。→詳しくはこちらをご参照下さい。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年7月26日（日）までが【早得】対象期間です。

2027年1月中旬発売予定で〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

■COSPATIO（コスパティオ）／『as:9-nine』rシリーズ商品一覧

https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/01593/mode/series(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/01593/mode/series?utm_id=e1owme77&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=9nine)

◆開発サンプル展示情報◆

『as:9-nine- ARTEISIA』「白泉学園女子制服 如月結那Ver.」開発サンプルの展示が決定！

→サンプル展示情報の詳細はコチラ(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27806?utm_id=l0cz0age&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=9nine&utm_content=tenji1)

＜コスパティオ ジーストア大阪店＞

展示期間：2026年6月26日（金）～7月5日（日）

所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7

営業時間 11：00～20：00

定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

＜コスパティオ ジーストア・アキバ店＞

展示期間：2026年7月8日（水）～20日（月）

所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F

営業時間 10：00～20：00

定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

＜ワンダーフェスティバル 2026［夏］＞

開催期間：2026年7月26日（日）>

開催時間：10：00～17：00

『9-nine-』「白泉学園女子制服」「九條都パーカー」開発サンプルの展示が決定！

→サンプル展示情報の詳細はコチラ(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27793?utm_id=p5ufa0e6&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=9nine&utm_content=tenjitwo)

＜コスパティオ ジーストア大阪店＞

展示期間：2026年6月26日（金）～7月5日（日）

所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7

営業時間 11：00～20：00

定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

＜コスパティオ ジーストア・アキバ店＞

展示期間：2026年7月8日（水）～26日（日）

所在地〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F

営業時間 10：00～20：00

定休日 定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

※展示物は開発中のサンプルです。実際の商品とは異なる点がございますのでご了承ください。

※展示期間・内容は予告無く変更する場合がございます。

◆商品情報

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as:9-nine- ARTEISIA

(C)CLEARRAVE / PALETTE ALL RIGHTS RESERVED.

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商品名：白泉学園女子制服 如月結那Ver.

発売日：2027年1月中旬予定

サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL

価格：68,200円（税込）

『as:9-nine- ARTEISIA』より如月結那の着ている“白泉学園”の制服が登場！！

■ワンピースジャケット・スカートは着心地の良い裏地付き。

■別売りの「ロングオーバーニーソックス/白」を着用しています。

※写真で着用しているウィッグ、パニエ、ソックス、包帯、靴はセットに含まれません。

※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。

[セット内容]

ワンピースジャケット・ベルト・チョーカー・リボン・スカート

[素材]

【ワンピースジャケット】表地：ポリエステル100％ / 裏地：ポリエステル100％

【ベルト】ポリエステル100％

【チョーカー】表：合皮 / 裏：ポリエステル100%

【リボン】ポリエステル100％

【スカート】表地：ポリエステル100％ / 裏地：ポリエステル100％

Made in Japan

こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。

2026年7月27日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。→詳しくはこちらをご参照下さい。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年7月26日（日）までが【早得】対象期間です。

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9-nine-

(C)CLEARRAVE / PALETTE ALL RIGHTS RESERVED.

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商品名：白泉学園女子制服 リニューアルVer.

発売日：2027年1月中旬予定

サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL

価格：69,080円（税込）

『9-nine-』よりヒロインたちの通う“白泉学園”の女子制服がリニューアルして登場！

■ワンピースジャケット・スカートは着心地の良い裏地付き。

■別売りの「ロングオーバーニーソックス/白」を着用しています。

※写真で着用しているウィッグ、インナー、パニエ、ソックス、靴はセットに含まれません。

※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。

[セット内容]

ワンピースジャケット・ベルト・リボン・スカート・ペチコート・ガーターリング

[素材]

【ワンピースジャケット】表地：ポリエステル100％ / 裏地：ポリエステル100％

【ベルト】ポリエステル100％

【リボン】ポリエステル100％

【スカート】表地：ポリエステル100％ / 裏地：ポリエステル100％

【ペチコート】表地：ポリエステル100％

【ガーターリング】ゴム：ポリエステル、ポリウレタン

Made in Japan

こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。

2026年7月27日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。→詳しくはこちらをご参照下さい。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年7月26日（日）までが【早得】対象期間です。

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商品名：九條都パーカー リニューアルVer.

発売日：2027年1月中旬予定

サイズ：Ladies M/Ladies XL

価格：20,900円（税込）

『9-nine-』より“九條都”の着用しているパーカーがリニューアルして登場！

■別売りの「白泉学園女子制服 リニューアルVer.」「ロングオーバーニーソックス/白」を使用しています。

■「白泉学園女子制服 リニューアルVer./S～L」には「九條都パーカー リニューアルVer./Mサイズ」、「白泉学園女子制服 リニューアルVer./XL～XXL」には「九條都パーカー リニューアルVer./XLサイズ」がおすすめです。

※写真で着用しているウィッグ、ワンピースジャケット、リボン、ベルト、スカート、パニエ、ガーターリング、ソックス、靴はセットに含まれません。

※商品の素材・仕様は予告なく変更となります。

[セット内容]

パーカー

[素材]

表地：綿100％

別地：綿100％

パイピング：ポリエステル100％

リブ：ポリエステル50％ 、綿50％

Made in Japan

こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。

2026年7月27日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。→詳しくはこちらをご参照下さい。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年7月26日（日）までが【早得】対象期間です。

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPATIO（コスパティオ）

┗ キャラクターになりきる体験を求めるファンに向けて、公式コスチュームや関連アイテムを展開。

長年の経験を活かし、細部まで忠実に再現された高品質な衣装とサポートグッズを提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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◆「株式会社コスパ」とは

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

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