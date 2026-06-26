「高齢者住まい紹介事業者協会」6月26日に設立へ― 代表理事に株式会社クーリエ代表取締役・安田 大作が就任 ―

株式会社クーリエ

株式会社クーリエ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 大作）は、当社が設立準備に参画する「高齢者住まい紹介事業者協会」が、2026年6月26日付で一般社団法人として設立される運びとなりましたので、お知らせいたします。あわせて、当社代表取締役の安田 大作が同協会の代表理事に就任いたします。

老人ホーム紹介事業者による新たな事業者協会が始動



高齢者の住まい選びにおいて紹介事業者のニーズが急拡大する一方、一部の業者による不適切な紹介手数料の設定などが報道され、社会的な関心が高まっています。



2025年の厚生労働省「有料老人ホームあり方検討会」での議論を契機に、紹介事業者が自律的に連帯し、公正・中立な市場規律を確立する必要性が高まりました。こうした状況を踏まえ、業界内の有志事業者が結集し、新たな事業者協会として「高齢者住まい紹介事業者協会」を設立する運びとなりました。



活動の柱としては以下4点をあげております。

１.消費者（利用者・家族）の利益保護と市場環境の整備

２.紹介事業者の健全な発展と公正な競争の確保

３.介護業界の持続可能なエコシステムの構築と生産性の向上

４.紹介事業の社会貢献に対する認知改善と訴求

代表理事就任にあたって（株式会社クーリエ 代表取締役 安田 大作 コメント）

老人ホーム選びは、多くのご家族にとって人生の大きな転換点です。

高齢化が進むなかで選択肢は複雑になり、十分な知識や時間のないまま重大な判断を迫られるご家族も少なくありません。

その判断を支える紹介事業の役割は、ますます大きくなっていると感じています。



同時に、紹介事業者の質や中立性に対する社会的な問いも高まっており、利用者の信頼にこたえていくことの重要性を、これまで以上に感じています。

本協会は、紹介事業者が自らの責任の元に、公正・中立・透明な事業運営を社会に示していくために設立されました。

その代表理事として、運営事業者・行政・そして利用者の皆さまとの信頼関係を築きながら、高齢者が安心して住まいを選べる社会の実現に貢献してまいりたいと考えています。



高齢者とそのご家族が、安心してその先の暮らしを選べる社会を目指して、みなさまととも

に歩んでまいります。



団体概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15597/table/236_1_b6a314bdce5620eef85b8908740cfe0d.jpg?v=202606270951 ]設立記念フォーラム開催のお知らせ

設立を記念し、2026年6月30日（火）に「設立記念フォーラム」を東京・永田町（全国町村会館）にて開催いたします。ご来賓として、国会議員、所管省庁・関係業界団体幹部、その他福祉・介護分野の有識者の皆さまにご参画いただく予定です。



日 時：2026年6月30日（火）

式 典：18:30～19:20

懇親会：19:20～20:30

会 場：全国町村会館 2階ホール

東京都千代田区永田町1-11-35

株式会社クーリエについて

株式会社クーリエは、「正確な情報があれば、人はより良い意思決定ができる」という考えを原点に、社会課題の解決に挑むデジタルプラットフォーム企業です。私たちが直面する超高齢社会においては、介護・医療・福祉などの社会保障領域の非効率を解消し、生産性を高めることが急務です。

クーリエは、企業理念「確かな価値を多くの人へ」を軸に、テクノロジーを駆使して情報を正しく整理・提供することで、人にしかできない価値を最大化する仕組みをつくり続けています。行政だけでは解決できない課題に対し、民間の柔軟性とスピードを生かし、新しいサービスを創出。社会全体の持続可能性を高めると同時に、より多くの人々が安心して暮らせる未来の実現に貢献しています。

展開事業

介護情報の総合ポータルサイト「みんなの介護」：https://www.minnanokaigo.com

介護の人材採用メディア「みんジョブ」：https://minjob.com/

連載コンテンツ「みんなの介護ニュース」：https://www.minnanokaigo.com/news

介護福祉⼠・ケアマネ試験対策ツール「ケアスタディ」：https://minjob.com/carestudy/

介護スタッフ広場「みんなの介護コミュニティ」：https://community.minnanokaigo.com

入居後の支援「みんなの介護不動産サポート」：https://market.minnanokaigo.com/lp/realestate

会社概要

株式会社クーリエ

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー9階

代表取締役 安田 大作

コーポレートサイト：https://www.courier.jpn.com/

採用情報：https://www.courier.jpn.com/recruit/