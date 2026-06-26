TOWERZ 新たなカルチャープロジェクト「FUZION PARK」を始動

株式会社ES＆Company

株式会社ES&Company（屋号：TOWERZ、本社：大阪市中央区、代表取締役：中岡 真吾）は、2026年7月12日（日）、リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェット コレクションにて、文化・芸術・エンターテインメントが融合する複合型フェスティバル「FUZION PARK」を開催いたします。

子どもから大人まで、世代や立場を超えて楽しめる開かれた空間を創出し、人と人、街と街、日本と世界をつなぐ新しいカルチャーブランドを目指します。

FUZION PARKとは

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FUZION PARKは、TOWERZがプロデュースする新たなカルチャーブランドです。

「FUZION」とは、本来交わることのない人や文化、価値観が出会い、新たな可能性を生み出すことを意味しています。

私たちはこれまで、不動産という領域を通じて多くのお客様やパートナーとのご縁を育んできました。

FUZION PARKは、そのご縁を起点に、音楽、アート、ファッション、エンターテインメントなど様々な文化を融合させることで、新たな出会いと体験を創出します。

違うから、混ざる。混ざるから、面白い。

異なる人々が出会い、異なる文化が交わることで、新しい価値が生まれる。

FUZION PARKは、その化学反応を楽しむための新しい遊び場です。

多彩な出演者・コンテンツ

FUZION PARKでは、音楽、アート、ファッション、パフォーマンスなど、多彩なコンテンツを展開いたします。

[ FUZION PARK Special Music Live （ピアノ弾き語り）]大塚 愛

9月9日生まれ、大阪府出身。

2003年9月10日に「桃ノ花ビラ」でメジャーデビュー。シンガーソングライターとしての活動のほか、イラストレーター、絵本作家、楽曲提供、近年は本格的に油絵制作にも取り組むなど、多彩な表現活動を展開している。

2026年9月には、毎年恒例のアニバーサリー＆バースデーライブ「大塚 愛 LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」を立川ステージガーデンにて開催。

[ DJ Special Stage ](C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P180612-1DJ Hello Kitty

2010年10月、DJミックスCD『DJ Hello Kitty In The MIX』でデビュー。

人気TV番組にDJとして出演するなど、最高に可愛い動きと本格的なDJパフォーマンスで認知を広げ、クラブやイベントの枠を越えて活躍。

日本国内の主要クラブやフェスティバルはもちろん、台湾（Club MYST）、

ソウル（ULTRA KOREA After Pool Party）、マカオ（Club Cubic）、

シドニー（SMASH X I LOVE ANISONG - ROSEHILL GARDENS RACECOURSE）、バンコク（National TV Program, Event Stage）などにも出演し、そのプレイで各国のオーディエンスを魅了。

2013年より、ハードでエッジィなEDMサウンドのプレイスタイルに移行し、

そのテクニックを存分に駆使したセットで世界中で熱狂的なファンを獲得している。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P180612-1DJ KUROMI

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？

イケメンがだ～い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

世界中をクロミ化するため奮闘中！

FUZION PARKでは最高にクールでかわいいDJパフォーマンスを披露します。

【 FUZION PARKスペシャルランウェイ supported by 上田安子服飾専門学校 】※image

未来を担うクリエイターの支援と、ご家族の特別な思い出作りを融合させたランウェイを企画いたしました。当日は、学校法人上田学園 上田安子服飾専門学校の後援により、学生の皆様の感性が光る衣装を一部ご提供いただきます。 お子様やご家族の皆様が、夢のステージを歩く体験を通じて、可能性の第一歩を届けるとともに、若きデザイナーたちの挑戦の場を応援していくプラットフォームを目指します。

[ Stage Contents ]

花いけバトル

同じ制限時間、同じ器、同じ花を前に、複数のバトラーが観客の眼前で花をいける「花いけバトル」。一瞬の判断、技術、情熱がぶつかり合い、観る人の心を魅了した者が勝者となる、進化し続けるライブパフォーマンスステージ。

ビックスモールン

YouTube登録者数358万人、TikTokフォロワー約99万人を誇る、世界で注目を集めるボディーアーティスト・ビックスモールンが登場。体だけで身近なものを表現する唯一無二の「ボディーアート」で、会場を笑顔と驚きに包み込むスペシャルステージ。

【 Art Experience 】MASARU OZAKI アート展示

MASARU OZAKIは、「これは本当にリアルなのか？」という問いを起点に、光、映像、立体、インターフェースを用いた作品を制作する現代美術家。 ボタンを押そうとする。 球の動きを目で追う。 光や雨を見つめる。 ゲームだと思って身体が反応する。 そこにあるはずのないネギに気づく。 OZAKIの作品は、ただ見るだけで完結しません。鑑賞者が近づき、見つめ、反応した瞬間に、現実と虚構の境界が少しずつ揺らぎはじめます。 近年は、ボタン、ゲーム筐体、球体、ネギなど、日常的でありながら奇妙な存在感をもつモチーフを用いたインスタレーションを発表。 大阪・関西万博、上海国際博覧会、Van Cleef & Arpels、PoCo Pop and Contemporary Art Museumなど、国内外の文化施設、ブランド、公共空間で作品を展開。

[ Venue Experience ]Gee Sports

ゲームを通じて世代をつなぐ新しいコミュニケーションの場。昨年開催された大阪・関西万博でプロジェクトが公開され、これから全国各地での展開を予定しています。若い世代とシニア世代が一緒に楽しみ、教え合い、熱中することで、新たなつながりが生まれます。

TEACHER MARIE

2025年 経済産業省 近畿経済産業局長賞を受賞した、アート×教育を届けるTEACHER MARIEが登場。レッジョ・エミリアアプローチをもとに、子どもたちがアートを通して世界を発見し、親子で楽しく学べる大人気ワークショップを展開します。

Bashico BallooN

会場の装飾は「空間装飾アーティストBASHICO」が担当。特別な日を大切にしたいという想いに寄り添い、空間を鮮やかに彩る風船の世界。目に見えない世界を表現するファンタジー作家として評価を得ている。

ICHIZA CIRCUS PERFORMER

国内の大型フェスティバルやパレードで数々の実績を重ねる、特殊スキルを持つサーカスパフォーマー。神出鬼没に現れ、子どもから大人まで幅広い世代を魅了し、会場全体を非日常のエンターテインメント空間へと彩ります。

[ 後援 ]

FM大阪

上田安子服飾専門学校

一般社団法人 日本プロフェッショナルグリーター協会

Wonder Group

来場者が “主人公” となる一日

FUZION PARKは、出演者を観るだけのイベントではありません。

会場内を自由に巡りながら、アートと出会い、人と出会い、新しい価値観と出会う。

回遊パフォーマーやワークショップ、展示企画などを通じて、来場者自身が物語の主人公となる体験を目指しています。

【開催概要】

イベント名：FUZION PARK 2026

開催日時：2026年7月12日（日）11:00～18:00

会場：リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェット コレクション

主催：FUZION PARK実行委員会 Presented by TOWERZ

予定来場者数：3,000名（事前招待制）

公式WEBサイト：https://esandcompanyholdings.com/event/2026/fuzionpark/index.html

リーガロイヤルホテルヴィニェット コレクションでの上質な一日を

本イベントは、リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェット コレクションで開催されます。

メイン会場はホテル3階の「ロイヤルホール」「光琳の間」、また、ラウンジなど複数の空間を活用し、それぞれ異なる体験を提供いたします。

1階ロビーやVIPラウンジではアーティストMASARU OZAKI氏による作品を展示。

さらにホテル内レストランとの連携企画も予定しており、ご来場者様にリーガロイヤルホテルならではの上質な時間をお楽しみいただきます。

業界の垣根を超えたパートナー企業と創る、非日常の空間

本イベントの理念にご賛同いただき、業界の垣根を越えた数多くの企業様にお力添えをいただいております。それぞれの魅力が混ざり合う、単なるイベントの枠組みを超えた極上のエンターテインメント空間をお届けいたします。

今後について

FUZION PARKは、一日限りのイベントではありません。

私たちはこの取り組みを通じて、人と人、人と街、文化と文化をつなぐ新たなカルチャーブランドへと成長させていきたいと考えています。

2026年7月12日は、その最初の一歩です。

この出会いが、景色を変えていく。

FUZION PARKは、大阪から新しい文化の可能性を発信してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ES&Company（TOWERZ）

担当：川上 卓也

TEL：06-6684-9636

Email：info@esandcompany.co.jp

URL：https://www.esandcompany.co.jp/

本イベントは完全招待制のクローズドイベントとなります。ご来場に関するお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。