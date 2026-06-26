Chatlock、スマートロックの設置品質とサポート体制を強化。東京で技術研修を実施し、導入後も安心して使える環境づくりを推進

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大木和紀）は、東京にてスマートロックの設置・操作確認に関する技術研修を実施しました。あわせて、同研修の内容をもとに、スマートロックの設置品質および安全運用体制の強化に向けた確認項目を再整理しました。

本取り組みでは、スマートロックの設置後に必要となる動作確認、通信状態の確認、ユーザーへの操作説明、トラブル発生時の対応フローなどを改めて確認し、国内外の利用者が安心して製品を使い続けられるサポート体制の標準化を目指します。

Chatlockはこれまで、台湾市場での展開や現地販売パートナーとの連携を進める中で、製品そのものの性能だけでなく、設置品質、説明品質、アフターサポートの重要性を重視してきました。今後も台湾を含む海外展開を見据え、スマートロックを導入する家庭、店舗、宿泊施設、小規模オフィスなどに向けて、より分かりやすく、安全に利用できる環境づくりを推進してまいります。

スマートロック普及において重要になる「設置後の安心」

スマートロックは、暗証番号、ICカード、指紋認証、スマートフォンアプリなど、従来の物理鍵だけに頼らない入退室管理を可能にする製品です。

家庭での玄関管理、店舗やオフィスでのスタッフ入退室、民泊や宿泊施設での非対面チェックインなど、活用シーンは広がっています。

一方で、スマートロックを安心して使い続けるためには、製品を取り付けるだけでなく、設置後の確認や利用者への説明が重要です。

たとえば、次のような項目は、導入後の使いやすさや安心感に関わります。

ドアへの取り付け状態に問題がないか施錠・解錠が正しく動作するか暗証番号、ICカード、指紋認証、アプリ操作を利用者が理解できているか電池残量や通信状態の確認方法が案内されているか緊急時の解錠方法や問い合わせ先が共有されているか家族、スタッフ、ゲストなど利用者ごとの権限管理が整理されているか

Chatlockは、スマートロックの導入体験を「購入して終わり」ではなく、設置、説明、運用、サポートまで含めた一連の体験として捉えています。

近日、東京で技術研修を実施。設置・運用に関する確認項目を再整理

今回の取り組みでは、近日東京で実施した技術研修の内容をもとに、スマートロックの設置・運用に関する確認項目を再整理しました。

研修では、スマートロックの基本構造、取り付け時の注意点、設置後の動作確認、利用者への説明方法、トラブル発生時の確認手順などを中心に共有しました。

東京での技術研修にて、スマートロックの設置・動作確認手順を説明

特に、利用者が日常的に触れる玄関まわりの製品であることから、次の点を重視しています。

設置後に必ず確認すべき動作項目の明確化利用者が迷いやすい操作手順の説明方法電池切れや通信不良などを想定した案内家庭、店舗、民泊施設など利用シーン別の運用確認問い合わせ時に状況を把握しやすくするサポートフロー

スマートロックは、導入する場所や利用者によって求められる使い方が異なります。

そのため Chatlock では、製品仕様の理解に加え、実際の利用シーンを想定した説明と確認が重要だと考えています。

台湾を含む海外展開に向け、サポート品質の標準化を推進

Chatlockは、台湾クラウドファンディングでの展開をはじめ、海外市場におけるスマートロック需要にも対応してきました。

海外市場では、住宅環境、ドア形状、利用習慣、サポート言語、販売チャネルなどが日本国内とは異なる場合があります。

そのため、海外展開においては、製品の提供だけでなく、現地パートナーや販売担当者が製品特性を理解し、利用者に分かりやすく案内できる体制づくりが重要になります。

今回再整理した確認項目は、台湾を含む海外展開を見据え、次のような品質向上にもつなげていく予定です。

台湾で実施したスマートロック設置研修の様子。取り付け手順や動作確認のポイントを共有。

設置前確認項目の共通化設置後の動作確認手順の標準化利用者向け説明内容の整理問い合わせ対応時の確認フロー整備販売パートナーとの情報共有強化

Chatlockは、スマートロックを初めて利用する方にも分かりやすく、導入後も安心して使い続けられるサービス体制を整えることで、国内外での利用拡大を支えてまいります。

家庭から事業用施設まで、鍵管理の不安を減らすために

スマートロックは、家庭の玄関だけでなく、店舗、オフィス、民泊施設、レンタルスペースなど、さまざまな場所で活用されています。

利用シーンが広がるほど、鍵管理に求められる内容も多様になります。

たとえば家庭では、家族の帰宅確認や物理鍵の持ち歩き負担の軽減が重視されます。店舗やオフィスでは、スタッフの入退室管理や鍵の受け渡し負担の軽減が課題になります。民泊施設では、非対面チェックインや清掃スタッフの入室管理など、運営面での使いやすさが重要です。

Chatlockは、こうした多様な利用シーンに対応するため、製品機能だけでなく、導入前後の説明やサポート体制の整備にも取り組んでいます。

Chatlockは、家庭の玄関管理から店舗、オフィス、民泊施設などの鍵管理まで、さまざまな利用シーンに向けたスマートロック製品を展開しています。

Chatlock公式ストアでは、暗証番号、ICカード、指紋認証、スマートフォンアプリ、物理キーなど、複数の解錠方法に対応したスマートロックシリーズを取り扱っています。

家族、スタッフ、ゲストなど、利用者や利用シーンに応じて解錠方法を使い分けたい方、物理鍵の受け渡し負担を減らしたい方、玄関や施設の鍵管理を見直したい方に向けて、製品情報や購入導線を整備しています。

家庭向けの玄関管理だけでなく、小規模店舗、オフィス、民泊施設など、複数人が出入りする場所での鍵管理にも活用を検討できます。

■ 楽天市場 Chatlock公式ストア(https://www.rakuten.co.jp/chatlock/)

■ Amazon Chatlock公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/chatlock/page/E734A909-AEDB-43E2-8FD2-E4173B66BF3E)

今後の展望

Chatlockは今後も、スマートロックの利便性を届けるだけでなく、設置品質、安全運用、ユーザーサポートの向上に取り組んでまいります。

台湾を含む海外市場では、現地の利用環境やユーザーニーズに合わせた情報提供とサポート体制の整備を進め、スマートロックを安心して導入できる環境づくりを推進します。

また、国内においても、家庭、店舗、オフィス、宿泊施設など幅広い利用シーンに向けて、玄関まわりの鍵管理をより便利に、より分かりやすくする情報発信を継続してまいります。

チャットロック株式会社について

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。

住宅向けスマートロックに加え、施設管理や設備管理など、さまざまな鍵管理シーンに対応する製品・サービスの提供を進めています。

詳細を見る :https://www.chatlock.co.jp/jp

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートロック、電子錠、スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売を通じて、家庭、店舗、オフィス、宿泊施設などの鍵管理をより便利で安心しやすい形へ変えるソリューションを提供しています。

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

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