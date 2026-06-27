吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「CAMRODINNER カンボジア食堂～アンコール～」が2026年6月26日、東京都中野区にオープンしたことを報告します。 店主のソウセイハさんが掲げる夢は、「カンボジア料理を説明しなくていい世界」をつくること。日本では専門店が少なく、多くの人にとって馴染みの薄いカンボジア料理を、もっと身近な存在にしたいという想いから出店しました。

見た目は日本人、名前は韓国人、中身はカンボジア人というユニークなバックグラウンドを持つソウセイハさん。幼い頃から親しんできた、おば直伝の現地そのままの味を再現し、日本の人々にカンボジアの食文化を伝えています。 看板メニューは、ココナッツミルクとハーブでじっくり煮込んだ「ココナッツチキンカレー」（1,000円）、香ばしく焼き上げた豚肉をご飯にのせたカンボジアの定番朝食「バイサッチュルック」（1,000円）、しっとりとした鶏肉が楽しめる「バイサッモアン」（1,000円）。そのほか、緑豆のデザートやかぼちゃプリン、カンボジアビールなど、本場の味を気軽に楽しめるメニューを取り揃えています。 現在は毎週金曜または土曜のみ営業。営業日は店主のInstagramで案内し、DMでの予約を推奨しています。

メニュー概要

ココナッツチキンカレー（ライス付き） 1,000円 バイサッチュルック（豚肉飯） 1,000円 バイサッモアン（鶏肉飯） 1,000円 緑豆のデザート 450円 かぼちゃプリン カンボジアビール 650円

店舗情報

店名：CAMRODINNER カンボジア食堂～アンコール～ 住所：東京都中野区中野5-59-6 KSビル2F シナジー内 営業日：毎週金曜または土曜（営業日はInstagramで告知） 店主Instagram @s__seiha 店舗Instagram @cambodinner カンボジア料理を「珍しい料理」ではなく、「また食べたい料理」へ。ソウセイハさんは、中野からカンボジアの食文化を発信し続けます。

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/