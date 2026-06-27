小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）が、このたび神奈川税務署より「優良申告法人」として選出され、表敬状の授与を受けましたことをお知らせいたします。

今回の「優良申告法人」への選出は、これまでの適正な会計処理と、透明性の高い経営姿勢が公に評価された結果であると受け止めております。これは、日頃よりご通塾いただいている生徒保護者のみなさまの信頼の賜物であり、心より感謝申し上げます。

これからも社会に貢献できる企業であるための努力を続けてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

【臨海セミナーについて】 臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて551校（2026夏期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。 ※生徒数73,074名（2025年9月現在） 臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。 https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】 1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。正社員数は1,502名（2025年9月現在）、売上高は271億1700万円（2026年3月実績）。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。 https://rinkaigroup.com/ 【本件お問い合わせ先】 株式会社 臨海 企画推進部広報室 齋藤 澤木 電話 045-534-8379(広報室直通) Mail :kouhou@rinkaiseminar.com