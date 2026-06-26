山口・下関の中小企業向けDX支援拠点「DX学校 下関校」が開校

株式会社ビジネスアシスト

株式会社ビジネスアシスト（山口県下関市、代表取締役：山根康男）は、IT・デジタル化に不安を抱える地域の中小企業・個人事業主を支援するため、「DX学校 下関校」を開校いたしました。これを記念し、初心者向けDXデジタル入門セミナーを2026年7月23日（木）に開催します。参加は無料で、先着30名様を対象に受け付けております。

■ 開校の背景

IT導入の有無によって売上に最大2.1倍の差が生じるとも言われています。しかし、山口県内の中小企業・個人事業主の多くは「何から始めればよいかわからない」「社内にIT担当者がいない」「コストや時間の余裕がない」といった課題を抱え、デジタル化に踏み出せないケースが少なくありません。

こうした地域の実情に寄り添い、IT担当者の育成からDX伴走支援まで一貫してサポートする拠点として、「DX学校 下関校」を開校いたしました。

■ DX学校 下関校について

DX学校 下関校は、「ITに詳しくない中小企業経営者に寄り添う学校」をコンセプトに、以下の2つのサービスを提供します。

【IT担当者の育成】

3ヶ月でIT担当者を育成する「IT導入士（初級）講座」を提供。初心者向けのわかりやすいカリキュラムと、教科書・動画・実践型授業の3本柱で、現場で即戦力となるスキルを習得できます。

【IT導入支援】

IT導入診断士が経営課題を丁寧にヒアリングし、Google Workspaceの導入支援、ウェブサイト制作代行、ネット広告を活用した集客支援など、企業の実情に合わせたDX推進を伴走サポートします。

■ 開校記念セミナー概要

■ ゲスト講師

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/186115/table/1_1_0650429f038d1957cc29e2ef8df7976c.jpg?v=202606270651 ]

梅崎 健理（うめざきけんり）氏 DX学校 校長

慶應SFC卒／同大学院研究員、i.u客員教授。2010年、高校在学中に株式会社ディグナを設立し、「～なう」で流行語大賞トップ10入り。中小企業庁など全国でDX・IT導入セミナー講師を務める。

■ セミナープログラム

13:30～14:30 初心者向けDXセミナー

ビジネスの現状・地域企業の成功事例・IT導入5原則についてわかりやすく解説します。

14:30～15:00 ミニワークショップ「我が社のDX化診断」

自社のDXタイプを判定するミニテストとグループ共有を行います。参加者特典としてフィードバック付きです。

15:00～15:30 DX学校 下関校のご案内・質疑応答

サービス概要・料金・受講の流れについてご説明します。終了後、希望者には個別質問・相談会を実施します。

■ 参加特典（開校記念・先着20名様）

「自社のDXタイプ診断」ミニテストの実施と、IT導入ハンドブックを進呈いたします。診断結果に応じた個別フィードバック付きで、ITがゼロの事業者様でもすぐに活用いただける実践的な内容です。

■ お申し込み方法

お電話：083-229-1280（平日 9:00～18:00）

FAX：083-251-1231（申込書に記入のうえ送信）

申込フォーム：https://dx-school-shimonoseki.com/news/_kdbCHqV

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/186115/table/1_2_75822cb173e39acfad3483fe33c11224.jpg?v=202606270651 ]