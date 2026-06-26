【徳島ガンバロウズ】佐藤誠人選手 契約（新規）締結のお知らせ

株式会社がんばろう徳島(C)︎B.LEAGUE

徳島ガンバロウズでは、佐藤誠人選手と2026-27シーズンの選手契約(新規）を締結しましたの

でお知らせします。

#0 佐藤 誠人 MAKOTO SATO(C)︎B.LEAGUE

■生年月日 ： 1997年10月14日（28歳）

■出身地 ： 新潟県

■身長／体重： 190cm／82kg

■ポジション： SF

■経歴 ：新潟医療福祉大学

2020-21 トライフープ岡山

2021-23 横浜エクセエレンス

2023-24 岐阜スゥープス

2024-25 立川ダイス

2025-26 群馬クレインサンダーズ

2026- 徳島ガンバロウズ

佐藤誠人選手コメント

このような素晴らしい機会をいただいたクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

新しい環境でプレーできることを大変嬉しく思うとともに、徳島の皆さまの前で熱く戦える日

を今から楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。