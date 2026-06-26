「GOOD WEDDING AWARD 2026」（ウェディングプランナーの全国コンテスト）にて、ベスト５０に過去最高の5名選出！

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長：中嶋 大祐、以下IKKHD）が運営するアイ・ケイ・ケイ株式会社において、当社ウエディングプランナー5名がベスト５０に選出され、過去最高の選出者数となりました。

「GOOD WEDDING AWARD 2026」について

「ゼクシィ」の出版社である株式会社リクルートが運営するリクルートブライダル総研主催のコンテスト。全国のウエディングプランナーから、この一年間で最も心に残り、カップルの想いや要望を素敵な形で実現した！と思う結婚式を応募していただき、グランプリを決めるコンテスト。プランナーが新郎新婦・ゲストの双方にとって忘れられない“心に残る結婚式”が世の中に溢れるお手伝いをすることを目的として、2011年から開催されています。

※ブライダル総研「GOOD WEDDING AWARD 2026」ページより引用、要約

■「GOOD WEDDING AWARD 2026」ベスト50メンバーに選ばれたアイケイケイのウエディングプランナー

≪大阪府≫

キャッスルガーデンosaka 玉置 咲歩

≪福岡県≫

ララシャンス博多の森 柳田 瑠海

≪佐賀県≫

ララシャンスベルアミー 細井 彩希

≪大分県≫

ララシャンス迎賓館 阿部 愛弓

≪宮崎県≫

プレジール迎賓館 平井 花帆

■選出プランナー 受賞コメント

キャッスルガーデンosaka 玉置 咲歩

このたびGWAベスト50に選出いただき、誠にありがとうございます。この賞は、関わってくださった皆様、そして何より私を信じて任せてくださる大好きなお客様のおかげでいただけたものだと心から感じております。私は結婚式が大好きで、この特別な1日だからこそ伝えられる想いや、人生を豊かにする力があると信じています。お客様との出会い一つひとつに感謝しながら、これからも一組一組のお客様に全力で向き合い、「あなたが担当で良かった」と思っていただける存在であり続けられるよう、挑戦と成長を続けてまいります。

ララシャンス博多の森 柳田 瑠海

このたびGWAベスト50に選出いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。お客様のためなら、と無理難題にも嫌な顔せず一緒に創り上げてくださったスタッフの皆様、そして私のことを最後まで信じ続けてくださった新郎新婦様がいらっしゃったからこその結果です。

本当にありがとうございました。エントリーしたおふたりとは料金交渉をきっかけに"おふたりの想いとは？"と深く向き合う機会をいただきました。結婚式の価値は価格ではなく、その人らしさにあると学んだ経験でした。“料金交渉”はプランナーの誰もが経験するかと存じます。私のこの経験が誰かの力になり、少しでもお客様と向き合うヒントになれば幸いです。

今後も人生のお守りとなる結婚式を創れるよう日々精進してまいります。

ララシャンスベルアミー 細井 彩希

このたびは、GOOD WEDDING AWARDにて選出いただき、大変驚くとともに光栄に思っております。

今回の結婚式を通して、改めて一組一組のお客様の想いを大切にし、その想いに気づくために時間をかけて向き合うことの重要性を感じました。私はこれまで、準備期間やお打ち合わせの段階から「この人と結婚してよかった」と感じていただけるような関わりを大切にしてきました。結婚式を挙げなくてもいいと考えていたおふたりが、結びの後に「挙げてよかった」と言ってくださったことは、今でも深く心に残っています。関わってくださった全ての皆さまに感謝し、今後はマーケティング部として、アイ・ケイ・ケイウェディングの価値をより多くの方へ届けてまいります。

ララシャンス迎賓館 阿部 愛弓

この度はGWAベスト50に選出いただき、心から嬉しく、光栄に思っております。エントリーにするにあたって、関わってくださった全ての方と、何より、担当させていただいたお客様に対して感謝の気持ちでいっぱいです。結婚式当日だけでなく、お客様のその後の人生のための”ライフプランナー”として、新郎新婦様と親御様の人生に介在することができた、私にとっても忘れることのできない結婚式でございました。今度こそはファイナリストでグランプリを、、、！と思っていただけに非常に悔しい気持ちもございます。

ただ、たいせつなお客様と一緒に創った結婚式に思いを馳せて、ありのままの自分の言葉で言語化し、振り返るという経験そのものがとても尊く、ウェディングプランナーという志事をより深めることができたと実感しています。

これからも、プランナーの介在価値を高めていきます！

プレジール迎賓館 平井 花帆

このたび、GWA2026 ベスト50に選出いただき、大変光栄に思います。このような評価をいただけたのは、大切な一日を私に託してくださった新郎新婦様をはじめ、ご家族、ご列席の皆さま、そして一緒に結婚式を創り上げてきたスタッフやパートナーの皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

今回お手伝いさせていただいたご結婚式は、私自身にとって「結婚式を挙げる目的」について改めて向き合う機会となりました。そして、新郎新婦様と一緒に結婚式を創り上げていく楽しさや、ウェディングプランナーとして介在する価値を強く実感した時間でもありました。

これからも一組一組のお客様に真摯に寄り添い、一生わすれたくないと思っていただける一日を創れるよう、精進してまいります。本当にありがとうございました。

https://souken.zexy.net/wedding/gwa/2026/selection.html

本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

経営企画室

Tel.050-3539-1122

Fax.092-937-7031

info-ir@ikk-grp.jp

〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5

会社概要

[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

[証券コード] 2198東証プライム

[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5

[設立] 1995年11月1日

[資本金] 351百万円

[代表者] 代表取締役社長 中嶋 大祐

[売上高] 2025年10月期連結売上高22,455百万円

[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/

[事業内容]

グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供

[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA

アイケア株式会社

株式会社明徳庵

Ambihone株式会社

アイ・ケイ・ケイユナイテッドリンク株式会社