【GUCCI】新たな幸運の始まりに、日本限定カラーを含むメンズ新作スモールレザーグッズが登場

株式会社ケリングジャパン

この度、グッチでは、天赦日・一粒万倍日・大安が重なる特別な7月19日を目前に、日本限定カラーを含むメンズ新作スモールレザーグッズを発売いたします。

Images Courtesy of Gucci

卓越したクラフツマンシップを体現するパーフォレイテッドGGレザーが印象的な〔グッチ アリア〕ラインより、ダークトーンで落ち着いた印象を与えるネイビーとグリーンの日本限定カラーを展開します。創設者であるグッチオ・グッチのイニシャルを組み合わせたGGパターンは、ブランドを象徴するモチーフとして愛され続けています。本コレクションでは、そのアイコニックなコードをしなやかで軽量なソフトレザーにパンチングで表現し、伝統に根差したデザインをモダンな表情へと昇華しています。

12枚のカードを収納できる豊富なカードスロット、3つのコンパートメント、ジッパー付きコインポケットを備えたジップアラウンド ロングウォレットをはじめ、コンパクトながら4つのカードスロットやコインコンパートメントで機能性を実現した2つ折りウォレット、5つのカードスロットと機能的なL字型ジッパーポケットを備えたカードケースなど、多彩なラインナップを取り揃えます。さらに、内側には特別なシルバー フォイル ロゴ ”Gucci Made in Italy Japan Exclusive” をあしらい、エレガンスを兼ね備えます。

特別な日を祝した本セレクションは、gucci.comおよび全国のグッチ ショップにて展開いたします。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティーの分野において、情熱と専門性をもつ人々が集い、創造的なラグジュアリーブランドを育むグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。