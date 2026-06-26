SUMMER SONIC 2026今年もWOWOWがオフィシャルTVとして独占ライブ配信！現地の熱狂を、あなた専用の特等席で。

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25周年を迎える都市型音楽フェス、「SUMMER SONIC」。今年の「SUMMER SONIC 2026」も、ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセでの模様をWOWOWがオフィシャルTVとして独占配信！3日間のマリンステージ、マウンテンステージ、ソニックステージ、パシフィックステージをWOWOWオンデマンドでライブ配信する。なお、配信アーティストは後日発表するのでお見逃しなく！

国内外のトップアーティストが集結し、国内にいながら世界レベルのラインナップを楽しめるサマソニ。25周年イヤーは規模を拡大して3日間の開催となる。WOWOWの配信なら、自宅にいながら臨場感ある大迫力のサマソニをお楽しみいただける。現地の熱狂を、あなた専用の特等席でご覧ください。

【番組情報】

SUMMER SONIC 2026

DAY-1：8月14日（金） ライブ配信［WOWOWオンデマンド］

DAY-2：8月15日（土） ライブ配信［WOWOWオンデマンド］

DAY-3：8月16日（日） ライブ配信［WOWOWオンデマンド］

※配信アーティストは後日発表いたします。

※WOWOWオンデマンドは国内限定のサービスです。

収録場所：千葉 ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ

【WOWOWオンデマンド：SUMMER SONIC専用ページ】(https://wod.wowow.co.jp/genre/summersonic)

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