おいしい「夏いちご」No.1を決定！第2回全国夏いちご選手権開催決定！！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、代表理事：福井栄治、以下当協会）は、2026年7月３日(金)に、野菜ソムリエが選ぶ、もっともおいしい「夏いちご」No.1を決定する「第２回全国夏いちご選手権」（以下、本選手権）を開催いたします。

いちごといえば冬から春にかけての果物という印象が強い中、近年では標高の高い地域や冷涼な気候を活かし、夏に旬を迎える“夏いちご”の生産が注目を集めています。

酸味があり、実が固く、どちらかと言うと製菓に向いたイメージのある夏いちごですが、中には通年出回っている品種や、特有の特色を持った品種など個性は様々です。夏いちごの魅力や可能性をより多くの方に知っていただくことで、地域農業の活性化といちごの新しい消費シーンの創出を目指します。

当日は評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。そのおいしさを審査し、もっともおいしい「夏いちご」を決定します。結果速報は同日に日本野菜ソムリエ協会公式Instagramにて発表予定です。

～第１回全国夏いちご選手権 最高金賞 紹介～

第1回全国夏いちご選手権≪最高金賞≫ 冠苺/吉和ラフレーズ（ 広島県廿日市市吉和）≪最高金賞≫冠苺／ 吉和ラフレーズ（ 広島県廿日市市吉和）

＜評価員のコメント＞

・濃厚でまったりとした甘さと、しっかりしているけど主張しすぎない酸味があわさり、凝縮した味わい。果肉も弾力があって緻密で果汁もほど良くジューシーで至福さを感じる。

・甘味が強くて酸味とのバランスがとても良い。口の中に美味しい甘みが残りいくつでも食べたくなるようなイチゴ。

＜生産者のこだわりポイント＞

標高750メートルの高原で大切に育てています。昼夜の寒暖差が大きい高原の気候は、いちごにとって絶好の環境。甘みがギュッと濃縮され、香り高く、果肉もしっかりとした食感に育ちます。

＜お問い合わせ＞

https://www.yoshiwa15.com/

【第１回全国夏いちご選手権について】

https://www.vege-fru.com/ichigo/summit/s2th/

「第２回全国夏いちご選手権」 概要

■主 催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

■開催日：2026年７月３日（金）11時30分～13時30分

■会 場：

豊洲市場（青果棟）

〒135-0061 東京都江東区豊洲6-5-1 青果棟 2F会議室

■審査員：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞／金賞 ／銀賞／銅賞／入賞／特別賞

■結果発表：７月３日（金）に当協会公式Instagramにて速報を発表、翌営業日７月６日（金）にリリースを配信予定

【メディア取材について】

取材・見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください。

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

ただいま、「第５回全国桃選手権（7/31開催）」「第５回全国えだまめ選手権（8/5開催）」のエントリーを受付中。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

野菜ソムリエとは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,091名※2026年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com