住宅分野で培った技術を非住宅事業へ

株式会社トータテホールディングス

広島を拠点に住まいづくりを展開するトータテグループ（本社：広島県広島市）は、住宅事業で培った設計・施工ノウハウを活かし、オフィスや店舗、医療・福祉施設などの非住宅建築およびリノベーション事業を行っております。このたび、専用ウェブサイトを公開し、非住宅分野におけるサービス内容や施工実績の発信を強化しました。

【背景】

近年、企業活動を取り巻く環境は大きく変化しており、脱炭素化への対応や働きやすい職場環境の整備、既存建物の有効活用などが重要な経営課題となっています。こうした背景を受け、トータテグループでは新築の非住宅建築と既存建物のリノベーションの両面から、企業や事業者の課題解決を支援しています。

【新築】

株式会社トータテハウジング（本社：広島県広島市）では、高断熱・高気密性能や高効率設備、再生可能エネルギーの活用などを取り入れたZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）対応建築を推進。省エネルギー性能の向上と快適な利用環境を両立し、企業のESG経営やSDGsへの取り組みを建築面から支援しています。また、2030年度までに受注建物の20%以上をZEB建築とする目標を掲げ、設計・コンサルティングを通じて地域におけるZEB普及に取り組んでいます。

永照寺幼稚園（保育所）広島県信用組合舟入支店（事務所）

【リフォーム/リノベーション】

また、株式会社トータテリフォームセンター（本社：広島県広島市）では、既存建物の機能や性能を向上させるだけでなく、建物が持つ価値を再発見し、新たな用途や魅力を創出する提案を行っています。長年にわたり住宅リフォーム・リノベーションを手掛けてきたノウハウを活かし、非住宅施設においても省エネ改修や空間再編、用途変更など幅広いニーズに対応しています。

トータテ本社ビル（事務所）かがわファミリークリニック（病院）

建築物に求められる役割が多様化する中、企業価値向上や地域活性化につながる建築・リノベーションを通じて、事業者の課題解決と魅力ある空間づくりを支援し、地域社会の発展、持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

■ウェブサイト

・新築非住宅建築ページ：https://housing.totate.co.jp/zeb/

・非住宅リノベーションページ：https://reform.totate.co.jp/renovation/non-residential.html

[株式会社トータテハウジング]

設立：1975年4月

代表：執行役員社長 川西 亮平

事業：注文住宅の設計・監理・施工、分譲住宅の設計・監理・施工（ツーバイフォー工法、木造軸組工法など）、総合不動産開発事業、分譲住宅および分譲マンションの企画・開発事業

本社：広島市中区千田町2丁目5番44号

URL：https://housing.totate.co.jp/

[株式会社トータテリフォームセンター]

設立：2004年1月

代表：執行役員社長 菅野 圭

事業：増改築（リフォーム）の設計・施工

本社：広島市西区庚午北2-1-1

URL：https://reform.totate.co.jp/

以 上