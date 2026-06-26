縦型ショートドラマ『救世主』｜いじめられっ子がバレーボールで自分を超える--笑われ続けた少年の青春逆転劇、アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社GOKKO『救世主』キービジュアル

2026年6月26日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『救世主』を、アプリ「POPCORN」にて配信いたします。

本作は、いじめられ何も言い返せなかった少年が、自分を救ってくれたバレー部の主将に憧れて未経験のままコートに立ち、嘲笑や挫折を乗り越えて”過去の自分”を超えていく青春逆転ストーリーです。

逃げ出したかった。もう傷つきたくなかった。

それでも、あの人の背中が忘れられなかった。

笑われ続けた少年が放つ、たった一球。

その一球が、止まっていた自分を、もう一度動かし始める--。

◼︎あらすじ｜笑われ続けた少年の、ひと夏の逆転劇

『救世主』を視聴する :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=95&episode=1

いじめられ、何も言い返せずにいた主人公の少年。そんな彼を救ったのは、バレー部の主将だった。強く、まっすぐなその姿に憧れた少年は、未経験ながらバレー部に入部する。

温かく迎えてくれる仲間たち。しかし、周囲からは「ダサい部活」「弱小バレー部」と笑われ、練習でも思うように動けず、少年は次第に自信を失っていく。

もう傷つきたくない。そう思い、逃げ出そうとした少年だったが、球技大会を前に、再びバレーと向き合うことを決める。

バカにしてきた相手と同じコートに立った時、彼が放った一球が、止まっていた自分を動かし始める。

笑われ続けた少年は、自分の弱さを越えられるのか--。

◼︎見どころ

1. 「憧れ」から始まる、再生の物語

自分を救ってくれた主将への憧れが、未経験の少年をコートへと導く。誰かに救われた少年が、やがて自分自身を救っていく--胸が熱くなる王道の青春逆転劇。

2. 嘲笑と挫折、それでも立ち上がる姿

「ダサい部活」「弱小バレー部」と笑われ、思うように動けず自信を失う主人公。逃げたくなるほどの痛みを描くからこそ、再び立ち上がる瞬間が深く響く。

3. すべてを変える、たった一球

バカにしてきた相手と同じコートへ。止まっていた時間を動かす渾身の一球に、少年の成長のすべてが詰まっている。全2話に凝縮された、見逃せないクライマックス。

◼︎メインキャスト

根井深考『救世主』より

根井深考｜主人公（男）

いじめに何も言い返せずにいた少年。主将への憧れを胸に未経験でバレー部へ飛び込み、挫折と向き合いながら自分の弱さを越えていく。

吉村栄功｜主将

強く、まっすぐな姿で主人公を救ったバレー部の主将。彼の背中が、少年がコートに立つきっかけとなる。

山本栞｜マネージャー

バレー部を支えるマネージャー。揺れ動く主人公を、チームとともに温かく見守る。

◼︎作品概要

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

- 作品名：『救世主』- ジャンル：縦型ショートドラマ／青春・スポーツ（バレーボール）- 話数：全2話- 制作年：2023年- 監督：古川拳多- 脚本：古川拳多- コピーライト：(C) GOKKO縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は130億回（2026年5月時点）&SNSでの総フォロワー数760万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

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