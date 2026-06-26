【柔軟剤10選】いつもの洋服やタオルがもっと心地よくなる！ 新商品を中心におすすめを調査!!（LDK2026年8月号）

株式会社晋遊舎いつもの洋服やタオルが心地よくなる♪柔軟剤のおすすめを調査洗濯が楽しくなる！ おすすめ柔軟剤を調査♪

新たな香りや進化した消臭機能など、毎年さまざまな新製品が登場する柔軟剤。そこで今回は、香りつき・無香料にわけて仕上がり・香り・消臭力・吸水力を徹底検証！ 毎日の洗濯をより快適にしてくれる一本を探しました!!

PR TIMESでは、上位10製品を紹介します。

評価項目はこちら▼

- 仕上がり：5点満点- 吸水力：5点満点- 香りの程よさ：5点満点（※香りつきのみ）- 消臭力：5点満点ふんわり心地よい「香りつき柔軟剤おすすめ」ほんのり心地よい香りで使い続けたくなる(ハート) タオルの肌当たりも◎【ベストバイ】magicnumber ヒリツ バランスケアソフナー ペアー＆ムスクの香り

購入価格：880円／500ml

香りの心地よさとふんわりした仕上がりが光る満足度の高い製品。吸水力もあり、好バランスでベストに輝きました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_1_7145996afe86e9da3f67386ebe791457.jpg?v=202606270551 ]

ふっくらタオルに仕上がります 強すぎない香りも魅力【A評価】王子製薬 アフュームブラックレーベル クラシックロイヤル

購入価格：918円／900ml

ふんわりと思わず触れたくなる心地よい肌当たりに仕上がりました。ほのかな甘い香りも楽しめます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_2_91c05948552c4504926998ee8ac52b2c.jpg?v=202606270551 ]

サッと水分を吸収します【A評価】bridge TAILOR 柔軟剤 エバーアフター

購入価格：877円／520ml

圧倒的な吸水力を発揮！お風呂上がりにサッと体を拭けて、運動後の汗も気持ちよく拭き取ってくれそうです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_3_afbe79eaa075738f3a6a6ee3772eeaf6.jpg?v=202606270551 ]

ふんわりした仕上がり【A評価】マツキヨココカラ＆カンパニー レプリカノーツ 柔軟剤 ラシャスブーケ

購入価格：825円／600ml

スパイシーで大人っぽいパチョリの香りがほのかに残ります。仕上がりもやわらかです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_4_8832d6f163ce42905cce2bc356290f0a.jpg?v=202606270551 ]

やわらかな肌当たりが魅力【A評価】MAISON BLOOM ファンドリィ 柔軟剤 タイムレスリリーの香り

購入価格：878円／500ml

独自処方のヒアルロン酸柔軟成分を配合。不快臭をしっかり抑えるのは優秀です。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_5_65e1f7c7ec281adb1203c85b0255b5d6.jpg?v=202606270551 ]

ニオイを抑えてやさしく香ります【A評価】リベルタ メロウチャーム 柔軟剤 エレガントブルーローズの香り

購入価格：1098円／600ml

不快な汗や生乾き臭を抑えつつ、近づいたときに控えめな香りがするという理想的な仕上がりに！

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_6_4214891e20d78d3e1e40455b5a3c866e.jpg?v=202606270551 ]

消臭に期待できます【A評価】ライオン ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロックシトラスソープの香り

購入価格：305円／480ml

「汗臭ブロック」をしっかり感じた結果に！4日後までほのかに香るシトラスも◎です。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_7_6d76f64eb5b36f2b369becc07400e5e2.jpg?v=202606270551 ]

香りに頼らない実力派「無香料柔軟剤おすすめ」ふんわり感と吸水力が最高クラス！【ベストバイ】ステラシード ソダテルラボ 柔軟剤 無香料

購入価格：847円／500ml

吸水力とふんわり感の両面で高い評価を獲得。なかでも吸水力は全体でトップ！汚れ臭や生乾き臭にも強いので、無香料派さんでも使いやすいです。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_8_70ea3691825820638599b0bac8c058bf.jpg?v=202606270551 ]

モニター全員がふわふわ感を実感！【A評価】アカチャンホンポ 植物うまれの無添加 柔軟剤

購入価格：657円／600ml

肌ざわりではモニター満足度が最高レベル！ 心地よい肌ざわりを求める人に最適な仕上がりです。香り面では製品臭がかすかに残るものの、不快臭をそこそこ抑えました。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_9_95764e306ddf2b1b5ba6859495e89655.jpg?v=202606270551 ]

ふんわり感は感じられました【B評価】マツキヨココカラ＆カンパニー matsukiyo ゼロパルファム柔軟剤

購入価格：657円／600ml

タオルのふんわり感はあるものの、評価は全体的に平均的な結果に。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/470_10_e020188ba3d83f552f6d9229475d717f.jpg?v=202606270551 ]

各製品の詳しい評価や他の製品の結果は発売中の『LDK』2026年8月号をチェック！

今後も『LDK』最新号で掲載した製品をいち早く発信していきます。お楽しみに！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

LDKとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK

発売日：毎月28日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

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