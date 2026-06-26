『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』「パンティ」と「ストッキング」のフルグラフィックTシャツや、アクリルスタンド、つままれなどが新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』新グッズを発表した。

『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』より、

「パンティ」と「ストッキング」の大胆なデザインの「フルグラフィックTシャツ」をはじめ、

天使姉妹、悪魔姉妹、天使兄弟たちの「アクリルスタンド」「アクリルつままれ」などがCOSPA（コスパ）から登場。

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年10月上旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00889/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00889/mode/series?utm_id=tn865edt&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625pansto)

商品情報

■パンティ＆ストッキング 両面フルグラフィックＴシャツ

発売日：2026年10月上旬

サイズ：S/M/L/XL

価格：6,930円（税込）

パンティとストッキングを両面に大胆デザイン

・前後、袖、首まわりまで、全面にプリントが入ったフルグラフィックTシャツ。

・ポリエステルならではの、あざやかな発色と、精密なディティールが楽しめます。

・速乾性が高く、サラっとした着心地です。

・シワになりにくく、色落ちにも強い、光沢を抑えたポリエステル生地を使用しています。

■アクリルスタンド 全6種

（パンティ／ストッキング／スキャンティ／ニーソックス／ポリエステル／ポリウレタン）

発売日：2026年10月上旬

サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内 ※商品によって異なります

価格：各1,650円（税込）

パンティたちがあなたのデスクを彩ります。

・キャラクターの存在感が感じられるアイテム。

・デスクや棚に飾ったり、一緒に持ち歩いて楽しめる。

■つままれ 全6種

（パンティ／ストッキング／スキャンティ／ニーソックス／ポリエステル／ポリウレタン）

発売日：2026年10月上旬

サイズ：60mm程度

価格：各880円（税込）

パンティたちをつまんじゃおう！

・デフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、アクリル製アクセサリー。

・上部を指でつまむと、キャラクターがあなたにつままれて見えるようデザイン。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

▼つままれシリーズとは？

カバン等につけることで、キャラクターがつままれて

ぶらさがっているように見えるユニークなアイテムです！

あなたのお気に入りのキャラクターをつまんじゃおう♪

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

◇コスパのつままれシリーズ！

・特設ページ ／ https://www.cospa.com/event/id/6242

・Instagramアカウント ／ https://www.instagram.com/cospa_tsumamare/

【基本予約受付期間】～2026年7月20日（月）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会

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■関連リンク

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

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◆商品に関する詳細、お問合せ先

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お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/