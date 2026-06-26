井上祐貴のフォトブックから先行カット第2弾を初解禁！ 発売記念イベントの発券も受付中

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドdan」などを発刊する東京ニュース通信社は、井上祐貴フォトブック「MADEKARA」を7月31日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。井上祐貴フォトブック「MADEKARA」（東京ニュース通信社刊）

大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（NHK総合ほか）では存在感のある演技で人々を魅了し、現在放送中の連続ドラマ小説「風、薫る」（NHK総合ほか）への出演も控えているなど、確かな演技力でさまざまな作品に出演し、注目を集め続けている井上祐貴。そんな彼が、最旬俳優やボーイズグループを撮り下ろすビジュアルマガジン「TVガイドdan」にて多様な「〇〇男子」に挑戦してきた好評連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」が、この度一冊のフォトブックとしてリリースすることに。先日解禁された本書から、第2弾となる先行カットが初解禁された。

井上祐貴フォトブック「MADEKARA」（東京ニュース通信社刊）

フォトブックには、誌面で掲載し切れなかった全6テーマのアザーカットはもちろん、今作のために撮影された新規撮り下ろし写真も収録。撮り下ろしでは、“弓道男子”、“料理男子”、“陶芸男子”、“乗馬男子”といった新たな「○○男子」を撮影したほか、「○○男子」ではない“素の井上祐貴”にフォーカスを当てたロケも敢行。

本連載の未公開カットだけでなく新規撮り下ろしカットもたっぷりと収め、今作でしか見られない新たな井上の姿が盛りだくさんな内容となっている今作をお楽しみに。

また、フォトブックの発売を記念したイベントが8月1日（土）に東京・SHIBUYA TSUTAYAで開催される。フォトブックのお渡しや2ショットチェキ撮影会が行われるほか、ボイスメッセージプレゼントなど特典も満載であることから、ぜひチェックしていただきたい。

井上祐貴コメント

この度初のフォトブックを出させていただくことになりました。

今まで触れてこなかった、経験してこなかったことも経験し、自分の知らなかった自分にもたくさん出会えました。

そんな瞬間を撮り下ろしていただき、素の僕を、その時の感情と共に皆様にお届けできる一冊になればいいなと思っています。

是非、よろしくお願いします。

井上祐貴プロフィール

1996年6月6日生まれ。広島県出身。双子座。AB型。近年の出演作は、大河ドラマ「どうする家康」、「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」、連続テレビ小説「虎に翼」（共にNHK総合ほか）、第48回創作テレビドラマ大賞「明日、輝く」（NHK総合）、ドラマ「地獄の果てまで連れていく」（TBS系）、映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」（'25）、舞台「マクベス」（'25）など。現在放送中の連続ドラマ小説「風、薫る」（NHK総合ほか）へは、横沢公輔役で出演する。

発売記念イベント 開催決定!!

日時：2026年8月1日（土）13：00～

会場：SHIBUYA TSUTAYA

詳細：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/2231.html

参加券お申込期間（WEBのみ）

2026年6月6日（土）14：30～

※但し参加券が完売次第終了

イベント内容、参加券のお申込方法など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook(https://zasshi.tv/products/59144/)、および上記の各書店イベント専用ページをご確認ください。

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4868360841

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18664500/

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：井上祐貴 直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107716638

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

■特典内容３.：井上祐貴 ブロマイド（全3種類からランダムで1枚）

【対象店舗】

STAR’s Shopping mall

・井上祐貴 ブロマイド 全3種類よりランダムで1枚

https://starsmall.jp/products/IY-01

・3冊セット【井上祐貴 ブロマイド付き（全3種コンプリートセット）】

https://starsmall.jp/products/IY-01V

【受注期間】6月6日（土）14:30～7月3日（金）23:59

■特典内容４.：井上祐貴直筆メッセージ付き（印字）ポストカード 1枚

【対象店舗】

ホリプロオンラインショップ

https://horipro-shop.com/item/list.html?cat%5B%5D=142

※ご購入には会員登録が必要となります。

【受注期間】6月6日（土）14:30～7月1日（水）23:59

＜注意事項＞

※6月26日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

井上祐貴フォトブック「MADEKARA」

●発売日 ： 2026年7月31日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価 ： 4,000円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

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