『Limbus Company』より、ぬいパル第2弾が登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『Limbus Company』とは韓国のゲーム会社「Project Moon」が開発、運営するスマートフォンおよびWindows向けの基本プレイ無料のゲームソフト。Limbus Companyの管理人として12人の「囚人」と共に廃墟となったロボトミーコーポレーションの施設から「黄金の枝」を回収することを目的とするゲームです。

本作より新商品が登場いたします。

待望の第2弾！ぬいパルにこちらの15種が仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪

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■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぬいパル第二弾(全15種)

【価格】

各2,200円（税込）

【サイズ】

本体約12cm

※キャラクターにより異なります

【発売日】

2026年10月頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)2026.Project Moon

■『Limbus Company』公式サイト：https://limbuscompany.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。