『Limbus Company』より、ぬいパル第2弾が登場！
『Limbus Company』とは韓国のゲーム会社「Project Moon」が開発、運営するスマートフォンおよびWindows向けの基本プレイ無料のゲームソフト。Limbus Companyの管理人として12人の「囚人」と共に廃墟となったロボトミーコーポレーションの施設から「黄金の枝」を回収することを目的とするゲームです。
本作より新商品が登場いたします。
待望の第2弾！ぬいパルにこちらの15種が仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪
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■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ぬいパル第二弾(全15種)
【価格】
各2,200円（税込）
【サイズ】
本体約12cm
※キャラクターにより異なります
【発売日】
2026年10月頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)2026.Project Moon
■『Limbus Company』公式サイト：https://limbuscompany.jp/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。