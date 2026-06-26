ティガ世代必見！【30周年記念】「カラータイマー」で遊べる『ウルトラマンティガとあそぼう！』発売

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株式会社講談社

『最強戦士！　ティガ30周年記念！　ウルトラマンティガとあそぼう！』発売日：2026年７月９日(木)　特別定価：2200円（税込）

2026年７月９日（木）、『最強戦士！　ティガ30周年記念！　ウルトラマンティガとあそぼう！』が発売されます。

1996年に放送がスタートし、今なお多くのファンに愛され続けているウルトラマンティガ。2026年は30周年という記念の年。そのアニバーサリーイヤーを盛り上げる特別ムックには、ティガファン必見の豪華付録が付いてきます。

子どもたちはもちろん、当時ティガを見て育ったお父さん・お母さん世代にも思わず手に取ってほしくなる一冊です。


光る！「ウルトラマンティガ カラータイマー」付録


今回の最大の注目ポイントは、なんといっても付録の「ウルトラマンティガ カラータイマー」です。

胸につけてボタンを押すと、カラータイマーが青く点灯。さらにエンディングテーマ「Brave Love,TIGA」が流れ、まるでティガになったような気分が味わえます。




約３分後には、ティガおなじみの赤い点滅モードに変化。緊張感のあるカラータイマー演出が楽しめます。さらに、ティガの音声も収録。歌だけではなく、ティガの世界観をより身近に感じられる仕様になっています。

30周年記念アイテムとしても見逃せない付録です。


ボタンを押すたびワクワク！　なりきり遊びが楽しめる


カラータイマーは後ろにフックが付いているので、服の首元などに簡単に取り付けることができます。

胸につければ気分はまさにウルトラマンティガ。

「あの音だ！」
「ティガの歌だ！」

そんな声が聞こえてきそうな、なりきり遊びにぴったりの付録になっています。

当時ティガを見ていた保護者の方なら、思わず懐かしい気持ちになるかもしれません。


YouTube動画 :
https://youtu.be/2FhapTfKOAA

クイズやめいろも！　ティガの世界をたっぷり楽しめる本誌内容




本誌にも楽しい企画が盛りだくさんです。ティガの歌詞を見ながら歌えるコーナーや、当時のティガに関する情報紹介ページを掲載。さらに、最新ウルトラヒーロー「ウルトラマンテオ」の情報ページも収録しています。




そのほかにも、

・めいろ
・クイズ
・まちがいさがし

など、親子で楽しめる遊びページがいっぱい。

読むだけでなく、考えたり探したりしながら遊べる内容になっています。


親子でティガの世界をたっぷり楽しもう！


ティガ30周年を記念して登場する『最強戦士！　ティガ30周年記念！　ウルトラマンティガとあそぼう！』。

付録の「ウルトラマンティガ カラータイマー」は、光ってティガの曲が流れる豪華仕様。子どもたちはもちろん、ティガ世代の大人にとっても見逃せないアイテムです。

誌面ではクイズやめいろなどの遊び企画も充実。親子で一緒にティガの世界を楽しめる一冊になっています。

30周年という特別な年だからこそ手に入れたい、記念ムックです。




最強戦士！　ティガ３０周年記念！　ウルトラマンティガとあそぼう！

「最強戦士！　ティガ３０周年記念！　ウルトラマンティガとあそぼう！」


【発売日】2026年７月９日(木)


【特別定価】2200円（税込）


【発行】講談社