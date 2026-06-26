ティガ世代必見！【30周年記念】「カラータイマー」で遊べる『ウルトラマンティガとあそぼう！』発売

株式会社講談社『最強戦士！ ティガ30周年記念！ ウルトラマンティガとあそぼう！』発売日：2026年７月９日(木) 特別定価：2200円（税込）

2026年７月９日（木）、『最強戦士！ ティガ30周年記念！ ウルトラマンティガとあそぼう！』が発売されます。



1996年に放送がスタートし、今なお多くのファンに愛され続けているウルトラマンティガ。2026年は30周年という記念の年。そのアニバーサリーイヤーを盛り上げる特別ムックには、ティガファン必見の豪華付録が付いてきます。



子どもたちはもちろん、当時ティガを見て育ったお父さん・お母さん世代にも思わず手に取ってほしくなる一冊です。

光る！「ウルトラマンティガ カラータイマー」付録

今回の最大の注目ポイントは、なんといっても付録の「ウルトラマンティガ カラータイマー」です。



胸につけてボタンを押すと、カラータイマーが青く点灯。さらにエンディングテーマ「Brave Love,TIGA」が流れ、まるでティガになったような気分が味わえます。

約３分後には、ティガおなじみの赤い点滅モードに変化。緊張感のあるカラータイマー演出が楽しめます。さらに、ティガの音声も収録。歌だけではなく、ティガの世界観をより身近に感じられる仕様になっています。



30周年記念アイテムとしても見逃せない付録です。

ボタンを押すたびワクワク！ なりきり遊びが楽しめる

カラータイマーは後ろにフックが付いているので、服の首元などに簡単に取り付けることができます。



胸につければ気分はまさにウルトラマンティガ。



「あの音だ！」

「ティガの歌だ！」



そんな声が聞こえてきそうな、なりきり遊びにぴったりの付録になっています。



当時ティガを見ていた保護者の方なら、思わず懐かしい気持ちになるかもしれません。

クイズやめいろも！ ティガの世界をたっぷり楽しめる本誌内容

YouTube動画 :https://youtu.be/2FhapTfKOAA

本誌にも楽しい企画が盛りだくさんです。ティガの歌詞を見ながら歌えるコーナーや、当時のティガに関する情報紹介ページを掲載。さらに、最新ウルトラヒーロー「ウルトラマンテオ」の情報ページも収録しています。

そのほかにも、



・めいろ

・クイズ

・まちがいさがし



など、親子で楽しめる遊びページがいっぱい。



読むだけでなく、考えたり探したりしながら遊べる内容になっています。

親子でティガの世界をたっぷり楽しもう！

ティガ30周年を記念して登場する『最強戦士！ ティガ30周年記念！ ウルトラマンティガとあそぼう！』。



付録の「ウルトラマンティガ カラータイマー」は、光ってティガの曲が流れる豪華仕様。子どもたちはもちろん、ティガ世代の大人にとっても見逃せないアイテムです。



誌面ではクイズやめいろなどの遊び企画も充実。親子で一緒にティガの世界を楽しめる一冊になっています。



30周年という特別な年だからこそ手に入れたい、記念ムックです。

最強戦士！ ティガ３０周年記念！ ウルトラマンティガとあそぼう！

「最強戦士！ ティガ３０周年記念！ ウルトラマンティガとあそぼう！」

【発売日】2026年７月９日(木)

【特別定価】2200円（税込）

【発行】講談社