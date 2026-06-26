2026年夏休みファミリーのお出かけ事情を調査！　宿泊旅行は7月下旬が多数

アクトインディ株式会社

国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）は、子どもや家族に関する様々な関心事やトレンド、体験活動やお出かけ市場などの調査レポート・分析データをコンテンツとして提供する情報メディア「いこーよ総研（ https://research.iko-yo.net/ ）」にて、夏休みのお出かけの行き先や、時期などについて、いこーよモニターアンケートをもとに調査・分析し、結果を公開いたしました。

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよ総研調べ」のクレジットと記事のURL（https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html）を記載ください。

＜トピックス＞

・家族の夏休み、お出かけ予定がある家庭は74％

・「日帰り・宿泊どちらも」予定する家庭が多い

・宿泊旅行は「7月下旬」が最多

・人気の行き先「プール」が2年連続トップ

・海外旅行は少数派

・夏のお出かけに暑さ対策は必須

・出かけない理由トップは「暑さ」、家計面の負担も

・子どもに体験してほしいことは「自然・生き物」がトップ

・まとめ

（本リリースは、「2026年夏休みのお出かけ結果調査レポート」を一部抜粋して作成しています。全文はこちら(https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html)）

家族の夏休み、お出かけ予定がある家庭は74％

まず、今年の夏休みに子どもとレジャーを目的としたお出かけをする予定があるかを尋ねました。

「出かける予定がある」と答えた家庭は74％、「どこにも出かけない」は26％でした。

「日帰り・宿泊どちらも」予定する家庭が多い

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査より／いこーよ総研調べ

お出かけの予定がある家庭に、日帰りか宿泊を伴うお出かけかを尋ねました。

最も多かったのは「宿泊を伴うお出かけも日帰りもどちらも予定している」で53％。「宿泊を伴うお出かけをする予定」が16％、「日帰りお出かけのみ」が31％と続きました。

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査より／いこーよ総研調べ

前年は「宿泊を伴う旅行」のみを予定する家庭が47％で最多でしたが、今年は16％まで減少しました。一方で「両方予定」は34％から53％、「日帰りのみ」も17％から31％へと増えています。今年は「宿泊旅行だけ」に偏るのではなく、日帰りレジャーを組み合わせたり、日帰りを中心に楽しんだりする家庭が増えていることがうかがえます。

宿泊旅行は「7月下旬」が最多

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査、2025年6月調査より／いこーよ総研調べ

宿泊を伴うお出かけを予定している家庭に、宿泊旅行の時期を尋ねました。

最も多かったのは「7月下旬」で57％。夏休みの序盤に宿泊旅行を予定している人が多数ということがわかりました。つぎに「8月上旬のお盆前」38％、「8月下旬」34％、「8月中旬のお盆時期」34％と続いています。お盆時期に旅行が集中しがちな傾向から、混雑や価格上昇を避けて、夏休み序盤に宿泊旅行を前倒しする動きも見受けられます。

人気の行き先「プール」が2年連続トップ

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査より／いこーよ総研調べ

この夏休みに予定しているお出かけ先を尋ねたところ、最も多かったのは「プール」で50％でした。猛暑の夏を楽しむスポットとして人気を集めています。

次いで「テーマパーク・遊園地」40％。長期休みだからこそ、遠方のパークまで足を伸ばしたり、夏限定イベントや水アトラクションを目当てにしたりと、子どもが思いきり楽しめるスポットとして選ばれているようです。

さらに「お祭り」39％、「花火大会」33％と、夏ならではのスポットも人気を集めました。お祭りなどは夜に開催されていることも多く、日中の暑さを避けて夜に出かけるという家庭も少なくないのではないでしょうか。

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査より／いこーよ総研調べ

昨年の調査と比べました。詳細は「2026年夏休みのお出かけ結果調査レポート」をご覧ください。

海外旅行は少数派

詳細を見る :https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html

海外旅行の予定を尋ねたところ、「行く予定はない」が96％、「行く予定がある」は4％でした。前年も国内旅行が95％、海外旅行が5％とほぼ同水準で、海外旅行を検討する家庭は引き続き少数派です。

夏のお出かけに暑さ対策は必須

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査より

夏のお出かけで猛暑対策として意識していることを尋ねました。詳細は「2026年夏休みのお出かけ結果調査レポート」をご覧ください。

出かけない理由トップは「暑さ」、家計面の負担も

詳細を見る :https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html

夏休みにお出かけしない理由を尋ねました。

「暑いから・猛暑が心配だから」が40％で最多でした。近年の記録的な猛暑が、お出かけそのものを諦める理由になっている様子がわかります。次いで「宿泊費が高くなっているから」32％と、コスト面の理由が続きました。夏休みは行楽シーズン、帰省シーズンで宿泊費や交通費が高騰する時期です。出かけたい気持ちはあっても費用がネックになっている家庭があることがわかります。

子どもに体験してほしいことは「自然・生き物」がトップ

出典：いこーよモニターアンケート2026年6月調査より

最後に、今年の夏に子どもに体験・経験させたいことを尋ねました。詳細は「2026年夏休みのお出かけ結果調査レポート」をご覧ください。

まとめ

詳細を見る :https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html

今回の調査では、約7割の家庭が今年の夏休みにレジャー目的のお出かけを予定していることがわかりました。今年は「宿泊旅行だけ」に偏るのではなく、日帰りレジャーを組み合わせたり、日帰りを中心に楽しんだりする家庭が増えていることがうかがえます。また、宿泊旅行は「7月下旬」が多数という結果になりました。行き先は「プール」が人気トップに。「お祭り」「花火大会」など夏らしいイベントも人気が伸びています。

猛暑対策としては「冷感グッズの活用」が必然的となっており、暑さと上手に付き合いながらお出かけを楽しむ家庭が多いようです。一方で、「暑さ」への懸念や宿泊費・交通費といった金銭的な負担から夏休みのお出かけを控える家庭もあります。

子どもに体験してほしいことでは「自然体験」や「花火・夏祭り」がトップとなり、夏ならではの思い出をつくりたいという保護者の思いが見えてきました。家計と猛暑対策を両立させながら、思い出に残る夏休みを過ごす家庭が多くなりそうです。

■いこーよアンケート調査概要

調査方法／インターネットアンケート

調査地域／全国

調査対象／いこモニ（いこーよモニタークラブ）

調査期間／2026年6月11日～6月17日

サンプル数／526サンプル

調査分析／いこーよ総研

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよ総研調べ」のクレジットと記事のURL（https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html）を記載ください。

■「2026年夏休みのお出かけ調査レポート」全文はこちら(https://research.iko-yo.net/solutions/research/13464.html)

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■「いこーよ総研」概要

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【家族の関心事調査】(https://research.iko-yo.net/tag/family_interest_research)

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■関連サービス

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【会社概要】

会社名：アクトインディ株式会社

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2階

代表取締役：下元敬道（しももと たかみち）

設立：2003年6月