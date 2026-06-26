クリスチャン ルブタン ジェイデン・スミスによる2027年春夏メンズコレクションを発表

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

メゾン クリスチャン ルブタンは、2027年春夏メンズコレクションを、「レッド・キングダム」へと誘う、没入型プレゼンテーションとして発表します。

本プレゼンテーションは、従来の時間の概念を超越した架空の文明を舞台に展開されます。遠い過去に存在した架空の王国の遺跡を巡る旅として構成されており、文明が消え去った後に残るものへの人類の尽きることのない魅了を探求しながら、記憶、想像力、そして可能性が交差する世界へと来場者を誘います。

ジェイデン・スミスのクリエイティブの根幹を成す、考古学的でありながら夢幻的な視点を通して、遺跡は忘れ去られた世界の痕跡の中にメゾンのコードが再解釈された象徴的なランドスケープとして立ち現れます。 ここでは、クリスチャン ルブタンのアイコニックなレッドは単なるシグネチャーカラーではなく、この世界全体を定義する本質的な要素へと昇華されています。 古代文明が残した壮大な偉業への敬意を込め、本プレゼンテーションは圧倒的なスケール感と驚き、そして豊かな想像力による壮麗な世界観を通じて、人類が歴史を通じて成し遂げてきた偉大な創造の力への畏敬の念を呼び起こします。

旅の始まりを飾るのは、古代世界の七不思議のひとつであるロードス島の巨像に着想を得た壮大な通路です。入口の両脇には、実在しえない巨大彫像の名残を思わせる足の彫刻がそびえ立ち、姿を消した後もなお人々の想像力をかき立て続ける古代文明の遺構を想起させます。来場者は、この巨大な彫刻の間を通り抜けながら、まるで古代の聖域へ足を踏み入れるかのように、非日常の世界へと誘われます。 さらにメインスペースへ至る手前には、解読不能な古代文字が刻まれた石碑が置かれ、その存在が日常の時間から離れ、クリスチャン ルブタン メンズコレクションの世界観へと誘う象徴的な演出となっています。

入口の先には、長い時を経て再び姿を現した、失われた王国の遺跡を思わせる空間が広がります。

この驚きに満ちた感覚が体験全体を通して来場者を導き、ひとつのシンプルでありながら本質的な問いを投げかけます。「もし、過去の文明が最も輝いていた瞬間を見ることができたら？」過去の驚異的な文明に目を向けることは、現在に存在する可能性について考える行為でもあります。それは、人類が共通の目的と想像力によって成し遂げられることへの誇りを、改めて呼び覚ますのです。

メインスペースでは、巨大な円形のモノリスがコレクションを象徴するシューズやレザーグッズを展示しています。それらは石を彫って作られたくぼみの中に配置され、まるで貴重な遺物のように紹介されています。展示の中心には、隕石を思わせる円形の構造物が設置され、コレクションの核となるアイテムが展示されています。

その周囲には、フランス・ブルターニュ地方にあるカルナック列石群から着想を得た彫刻的な造形物が配置され、来場者を探索と発見へと誘う風景を創り出しています。これらの構造物は、現在もブルターニュの風景の中に佇む謎めいた巨石群のように、その本来の目的が歴史の中で完全には解明されていない古代の石工たちの遺産を想起させます。そして、その謎めいた存在感によって、人々の好奇心や驚きを今なおかき立て続けています。

「このコレクションは、クリスチャン ルブタン メンズコレクションの世界へと足を踏み入れる旅です。まるで不思議の国へ迷い込むように、私たちのユニバースの奥深くへと誘います。それは、歴史と情熱、そして私たち以前に栄えたあらゆる偉大な文明――この夢の中に存在する古代の“レッド・キングダム”を含む――がたどる、避けることのできない運命を描いた物語です。私は、時の流れによって偉業が神話へと変わり、現実が伝説へと姿を変えた後に残される痕跡からインスピレーションを得ました。そして目覚めたとき、私は自問します。

”私たちが目にしているものは、本当に新しいものなのだろうか。それとも、すべてはかつてどこかで繰り返されたことなのだろうか。”

”私たちは前進しているのか。それとも同じ場所を巡り続けながら、やがて再び時の赤い砂の中へと埋もれていくだけなのだろうか”

この問いこそが、コレクション全体を貫くテーマとなっています」

ージェイデン・スミス

2027年春夏メンズプレゼンテーションは、人類が繰り返してきた創造、変容、そして再生のサイクルについて考察するものです。 その結果として生まれたのは、メゾンにとっての新たな章への扉です。それは、創造の自由、探求心、そして尽きることのない驚きの力によって形作られる新しい時代を象徴しています。

2027年春夏メンズコレクションを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/discover-men-spring-summer-2027-collection.html

LOOK BOOK

クリスチャン ルブタンについて

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

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