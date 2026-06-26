モンテッソーリ×特別支援教育、話題の専門家2人がタッグを組んだ！発達が気になる子の「おうち学習環境」をフルカラーで提案する1冊が発売

明治図書出版株式会社

明治図書出版株式会社（本社：東京都北区滝野川）は、2026年7月10日（金）、 発達が気になる子どもを育てる保護者向けの書籍 『発達が気になる子のおうち学習環境＆アイテム できた！が増える子育て空間【フルカラー】』(https://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%8C%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E5%AD%A6%E7%BF%92%E7%92%B0%E5%A2%83%EF%BC%86%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0-%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%EF%BC%81%E3%81%8C%E5%A2%97%E3%81%88%E3%82%8B%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E7%A9%BA%E9%96%93-%E3%80%90%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%80%91-%E3%82%8A%E3%81%A3%E3%81%8D%E3%83%BC/dp/4189111287/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2QGOTPE2BM0XB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fa4FQTdXR9wsXYHpwU7lCSS7dcqQqkO8weDdQyBSquETwOgxWUY5tTGW6GPkJwpXctGEiVoOHYcZDR1Ah2y1wlOdvCnaNci4FideGAzf3WJRsmNZmbAVBcjsEgWadzhYiwHMB9DEooax9oXmtufO-wQP6TZ4CgItAG0sQByzeQ9W00031y5a6-XUWJmrQv9S9BOvi5D_1PtACDo8qdfjJRvftKBmNmloariyPWEM3ciyKDumyyKj-TrYYz--XDq9shTL9R_dU74FdC2u6QWt3HE3nO7027LhibD3ekiGag8.iXECFWZEfxpkRp1C8-Lpfq0WB-B5wgsg6WBzA8NwYzU&dib_tag=se&keywords=%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%82%8A&qid=1782106063&sprefix=%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%82%8A%2Caps%2C191&sr=8-1) （著：りっきー(https://www.instagram.com/ouchi_monte_ryoiku/)、いるかどり(https://www.instagram.com/irukadori_akkyi/)）を発売いたします。

発達が気になる子どもの数

文部科学省の調査（令和4年）によると、小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒の8.8%（約12人に1人）に発達障害の可能性（学習面や行動面で著しい困難）があるとされています。前回調査（平成24年・6.5％）から2.3ポイント増加した数値で、 全国の公立小中学校に換算すると推計70万人を超える規模です。これは35人クラスに換算すると、1クラスあたり約3人に相当する割合です。

※本調査は学級担任等の回答に基づくものであり、医師の診断によるものではない点に 文部科学省も留意を呼びかけています。「発達障害」と確定診断された子どもの数を示す 調査ではなく、「学習・行動面で特別な配慮を必要とする子ども」の割合を示すものです。

家庭や学校で「うちの子、もしかして……」と感じる保護者は年々増えており、 特別な配慮を必要とする子どもへの理解と支援の輪を広げることが、 教育現場・家庭の両方にとって重要な課題となっています。

家庭環境を整える大切さ

発達が気になる子どもにとって、毎日を過ごす「おうち」の環境を整えることは、 学校の支援と同じくらい大きな意味を持ちます。特別な道具や難しい知識は必要なく、 「始めるタイミング」「手順の見える化」「置き場所」「服装」「行事準備」など、 ふだんの暮らしの工夫で取り組みやすさは大きく変わります。

明治図書出版は、長年にわたり特別支援教育の現場を学校教育の側から支えてきた 出版社です。教員・特別支援教育コーディネーター向けの専門書や実践書を多数刊行し、 学校現場の「困りごと」に向き合ってきた知見を蓄積してきました。

今回、その知見を初めて「家庭向け」に落とし込み、保護者が今日からすぐに 取り入れられる形に編み直したのが本書です。

本書の特徴

本書は、モンテッソーリ教育と特別支援教育、2つの異なる専門性を持つ著者が タッグを組んで作った、家庭学習環境づくりの実践書です。

著者紹介

- 全ページフルカラーで、写真で解説。とってもビジュアルなつくりです- 上手にできないことがあっても「環境を整えると自分でできる」を合言葉にポジティブなサポートを提案しています- 「学習」「スケジュール管理」「身支度」「身じたく」「コミュニケーション」 「整理整頓とネット環境」「体を動かす遊び」「読み書き」「数・計算・図形」 「日常生活」の10テーマ、約40項目のアイテム・工夫を紹介- 写真や絵のスケジュール管理、お仕度ボード＆持ち物チェッカー、モールで文字づくり、数字スタンプの活用など、すぐに試せる具体的なアイテムを多数掲載- モンテッソーリ教育の「子どもが自分でできる環境づくり」の視点と、 特別支援教育の「個別最適な配慮」の視点を組み合わせている点が特徴

本書は、モンテッソーリ教育の専門家と特別支援教育の専門家という、 これまで組み合わせられることの少なかった2つの専門性が初めて合流した一冊です。

りっきー（@ouchi_monte_ryoiku）(https://www.instagram.com/ouchi_monte_ryoiku/)

りっきー

モンテッソーリ教師、保育士。中2と小4の2人の男児の母。ASD・ADHD・知的境界域の 長男との家庭での取り組みを模索する中で、モンテッソーリ教育と感覚統合に出会う。 全国で保護者＆支援者向けの講演会・研修等に登壇するほか、外部有識者として、保育園内での保護者支援の取り組みに関わっている。保護者と支援者が集うオンラインコミュニティ「凸凹のまち」を運営。 親子で47都道府県制覇に挑戦中。Instagramフォロワー数4.4万人（2026年6月時点）。

いるかどり（@irukadori_akkyi）(https://www.instagram.com/irukadori_akkyi/)

いるかどり

小学校教諭、特別支援教育コーディネーター、まなび環境デザイナー。 「空に架かる橋I」代表、JASIE日本インクルーシブ教育士、学校心理士。研修会・講演会の受講者１万人突破。 Instagramフォロワー数5万人（2026年6月時点）。

それぞれ家庭・学校という異なる現場から、発達が気になる子どもの支援に 向き合ってきた2人が専門性を持ち寄ったことが、本書最大の特徴です。

それぞれ家庭・学校という異なる現場から、発達が気になる子どもの支援に 向き合ってきた2人が専門性を持ち寄ったことが、本書最大の特徴です。

書誌情報

書名：発達が気になる子のおうち学習環境＆アイテム できた！が増える子育て空間【フルカラー】

著者：りっきー、いるかどり

発売日：2026年7月10日（金）

定価：1,870円（税込）

仕様：A5判／144頁

ISBN：978-4-18-911128-3

発行：明治図書出版株式会社

明治図書ONLINE :https://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-911128-3amazon :https://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%8C%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E5%AD%A6%E7%BF%92%E7%92%B0%E5%A2%83%EF%BC%86%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0-%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%EF%BC%81%E3%81%8C%E5%A2%97%E3%81%88%E3%82%8B%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E7%A9%BA%E9%96%93-%E3%80%90%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%80%91-%E3%82%8A%E3%81%A3%E3%81%8D%E3%83%BC/dp/4189111287/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2QGOTPE2BM0XB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fa4FQTdXR9wsXYHpwU7lCSS7dcqQqkO8weDdQyBSquETwOgxWUY5tTGW6GPkJwpXctGEiVoOHYcZDR1Ah2y1wlOdvCnaNci4FideGAzf3WJRsmNZmbAVBcjsEgWadzhYiwHMB9DEooax9oXmtufO-wQP6TZ4CgItAG0sQByzeQ9W00031y5a6-XUWJmrQv9S9BOvi5D_1PtACDo8qdfjJRvftKBmNmloariyPWEM3ciyKDumyyKj-TrYYz--XDq9shTL9R_dU74FdC2u6QWt3HE3nO7027LhibD3ekiGag8.iXECFWZEfxpkRp1C8-Lpfq0WB-B5wgsg6WBzA8NwYzU&dib_tag=se&keywords=%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%82%8A&qid=1782106063&sprefix=%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%82%8A%2Caps%2C191&sr=8-1