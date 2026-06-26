プロテインが苦手な人のためのプロテイン｜VICOLAから小容量コンパクトサイズが登場

株式会社VICOLA

登録者22万人超フィットネスYouTuber Miyakoプロデュースの美容プロテインブランド「VICOLA（ビコラ）」から、2026年7月5日（日）より『VICOLA ブラッドオレンジ風味』『VICOLA パイナップル風味』が210gのコンパクトサイズになって新登場。

VICOLAから2024年に生まれた『VICOLAコラーゲンプロテイン』シリーズは、月間2,000個*以上の販売数を誇り、「今までにないプロテイン」と数多くの女性から支持されています。



*オフィシャルオンラインショップ、楽天市場、Amazon、提携店舗での販売合計数

■待望のコンパクトサイズ登場

美容プロテインブランドVICOLAより、人気のフルーツフレーバー「ブラッドオレンジ」と「パイナップル」の210gサイズが新登場。毎日の美容習慣に取り入れやすいコンパクトなサイズで、7月5日（日）より発売販売開始いたします。

コラーゲン由来のたんぱく質とビタミン11種類を配合したVICOLAは、美容とたんぱく質補給を両立したプロテイン。初めてお試しいただく方はもちろん、気分やライフスタイルに合わせて複数のフレーバーを楽しみたい方にもおすすめのサイズです。

◼︎爽やかな柑橘の香りとほどよい酸味 ブラッドオレンジ

ブラッドオレンジならではの芳醇な香りと、みずみずしい果実感が広がるフレーバー。

すっきりとした後味で、朝の一杯やリフレッシュしたい時間にも心地よくお召し上がりいただけます。

◼︎ジューシーな甘さとトロピカルな香り パイナップル

完熟パイナップルを思わせるフルーティーな甘みと爽やかな酸味が調和したフレーバー。

飲みやすく軽やかな味わいで、運動後や暑い季節にもおすすめです。

持ち運びや保管にも便利な210gサイズは、日々の美容習慣をより自由に、より気軽に楽しむための新しい選択肢。気分に合わせて選べるフレーバーとともに、毎日のプロテインタイムを彩ります。

■商品概要

商 品 名 ：VICOLAコラーゲンプロテイン ブラッドオレンジ風味

発 売 日 ：2026年7月5日（日）

価 格：3,200円(税込)/210g



商 品 名 ：VICOLAコラーゲンプロテイン パイナップル風味

発 売 日 ：2026年7月5日（日）

価 格：3,200円(税込)/210g

■SHOP LIST

公式オンラインショップ：https://vicola.co.jp/

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/vicola/

Amazon店： https://amzn.asia/d/0eVJavpc

■開発者プロフィール

(Miyako's channelより)

Miyako

1991年生まれ。女性専門パーソナルジム「MintGym」代表。

YouTube「Miyako's Channel」(登録者20万人)で女性や筋トレ初心者向けに運動や食事など、健康的な体作りの方法を配信。

「おいしく食べながらスタイルをキープ」「一生続けられるダイエット」を提唱し商品開発、イベント、セミナーなど多方面で活躍中。一児の母。

(著書)結局、筋トレがいちばんキレイにやせる近道-世界文化社

(YouTubeチャンネル)https://www.youtube.com/@MiyakosChannel

■会社概要

株式会社VICOLA

会社名：株式会社VICOLA

所在地：東京都港区南青山3丁目4-18 コスモスマーサb001

代表者名：伊藤 都

事業内容：女性向け美容・ウェルネス商品の企画・製造・販売

公式サイト：https://vicola.co.jp/

SNS：Instagram @vicola_jp ／ YouTube @miyakoschannel