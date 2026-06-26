【熊本ヴォルターズ】磯野寛晃選手 継続決定(複数年)
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、磯野寛晃選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。磯野選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。
プロフィール
磯野寛晃［Hiroaki Isono］
生年月日：1998年3月11日
身長：186cm
体重：84kg
ポジション：SG/SF
背番号：5
出身地：福岡県
【経歴】
日本体育大学
2019-20 越谷アルファーズ(特別指定選手)
2020-21 熊本ヴォルターズ(練習生～選手契約)
2021- 熊本ヴォルターズ
※2027-28シーズンまでの複数年契約
【本人コメント】
2026-27シーズンも熊本ヴォルターズでプレーさせていただける事となりました。
2025-26シーズン、どんなに苦しい状況でもたくさんの声援を送ってくださったVoltersRedの皆様には本当に感謝してます。
また、バスケットLIVEでの、たくさんのFireをいただき年間On Fire賞にしていただきました。
重ねてお礼申し上げます。
さて、2026-27シーズンはBリーグ改革もあり、B.LEAGUE ONE というカテゴリーになり最初のシーズンとなります。
レギュラーシーズン60試合、目の前の1試合にチーム全員で全力で勝ちを掴み取りにいきます。
そして、その先の優勝だけを求めて戦っていければと思っております。
2026-27シーズンも更なる熱い声援をよろしくお願いします！
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30462)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#5 磯野寛晃選手(継続)
#8 LJ・ピーク選手(新規)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#15 モッチラミン選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#18 藤澤尚之選手(新規)
#25 ジャスティン・マッツ選手(新規)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#33 笹倉怜寿選手(新規)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)