【熊本ヴォルターズ】磯野寛晃選手 継続決定(複数年)

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、磯野寛晃選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。磯野選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。

プロフィール

磯野寛晃［Hiroaki Isono］

生年月日：1998年3月11日

身長：186cm

体重：84kg

ポジション：SG/SF

背番号：5

出身地：福岡県

【経歴】

日本体育大学

2019-20 越谷アルファーズ(特別指定選手)

2020-21 熊本ヴォルターズ(練習生～選手契約)

2021- 熊本ヴォルターズ

※2027-28シーズンまでの複数年契約

【本人コメント】

2026-27シーズンも熊本ヴォルターズでプレーさせていただける事となりました。

2025-26シーズン、どんなに苦しい状況でもたくさんの声援を送ってくださったVoltersRedの皆様には本当に感謝してます。

また、バスケットLIVEでの、たくさんのFireをいただき年間On Fire賞にしていただきました。

重ねてお礼申し上げます。

さて、2026-27シーズンはBリーグ改革もあり、B.LEAGUE ONE というカテゴリーになり最初のシーズンとなります。

レギュラーシーズン60試合、目の前の1試合にチーム全員で全力で勝ちを掴み取りにいきます。

そして、その先の優勝だけを求めて戦っていければと思っております。

2026-27シーズンも更なる熱い声援をよろしくお願いします！

2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30462)

2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉

#3 山本翔太選手(継続)

#5 磯野寛晃選手(継続)

#8 LJ・ピーク選手(新規)

#11 石川海斗選手(継続)

#12 保坂晃毅選手(継続)

#15 モッチラミン選手(継続)

#17 澤邉圭太選手(継続)

#18 藤澤尚之選手(新規)

#25 ジャスティン・マッツ選手(新規)

#31 山田安斗夢選手(継続)

#33 笹倉怜寿選手(新規)

#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)

〈スタッフ〉

遠山向人ヘッドコーチ(継続)

遥天翼アシスタントコーチ(継続)

比留木謙司アシスタントコーチ(新規)

本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)

内藤康ストレングスコーチ(継続)

与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)

扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)

大山陽マネージャー(継続)

川口結菜マネージャー(新規)

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)