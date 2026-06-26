よみうりランド「プールＷＡＩ」にて「リポＤサマージャック」開催決定リポビタンＤを6/27（土）～9/23（水）までの69日間合計20万本配布

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、2026年6月27日（土）より、よみうりランド「プールＷＡＩ」にて、「リポビタンＤ」（指定医薬部外品）の大規模サンプリング企画『プールＷＡＩ リポＤサマージャック』を開催いたします。「ファイトイッパーツ」の掛け声で夏を思い切り楽しんでいただくとともに、暑い時期の疲労回復について考えるきっかけを提供するため、15才以上のご来場のみなさまを対象に、期間中20万本の「リポビタンＤ」を配布いたします。

「ダンスプラッシュ!!」(昨年の様子)

リポＤサマージャックでは、波のプールにて、リポビタンＤ仕様のキャノン砲から10トンを超える水が放たれる迫力満点の放水ショー「ダンスプラッシュ!!」を開催。オリジナルダンスと大量放水が融合した夏限定のエンターテインメントで、会場を熱く盛り上げます。さらに、リポビタンＤオリジナルビーチボールを対象期間中10,000個配布するほか、ＣＭキャラクター吉沢 亮さんの大型壁面広告を2か所展開するなど、今夏のプールＷＡＩは“まるごとリポビタンＤ空間”に――。

また、暑熱環境下での活動では、疲れだけでなく、集中力低下、食欲不振を感じることも多くなります。そこで、夏こそ健康で元気に目一杯楽しんでいただくために、15才以上のプールＷＡＩご来場のみなさまを対象にサンプリングブースにて冷やしたリポビタンＤを配布します（お一人様1日1本限り）。

今年の夏は、『プールＷＡＩ リポＤサマージャック』の熱気とともに、リポビタンＤの爽やかな味わいもぜひご体験ください。

今後も当社は、「リポビタンDays」を通じて、夢や目標に向かって歩み続ける人々の前向きな日々を支える広告・プロモーションを展開してまいります。

◇サンプリング企画概要

日時：2026年6月27日（土）～ 2026年9月23日（水）＊休業日除く

10：00～17：00

場所：よみうりランドプール「ＷＡＩ」サンプリングブース

対象商品：リポビタンＤ（指定医薬部外品）

＜当日の企画＞

・15才以上の来場者を対象に、冷やしたリポビタンＤを配布します（お一人様1日1本限り）。

・サンプリングブースでは、リポビタンＤの特長やブランドに関する展示を行い、

商品への理解を深めていただけるコンテンツをご用意しています。

※配布したリポビタンＤはその場でお飲みください。プール内の指定された場所以外および

園内への持ち込みは厳禁となります。

◇大正製薬リポビタンDaysプレゼンツ「ダンスプラッシュ!!」

日時：2026年6月27日（土）～ 2026年9月23日（水）＊休業日除く

13：00～

場所：よみうりランドプール「ＷＡＩ」波のプール

内容：ステージのダンサーと一緒に踊りながら大量の水がお客様にかかる

ダンス・放水ショー

◇リポビタンDaysについて

長きにわたり、多くの皆さまにご愛顧いただいてきたリポビタンⅮは、昭和の高度経済成長期より、「ファイトイッパーツ！」を合言葉に、人々の活力を支えるブランドとして成長してまいりました。

令和に入り、生活様式や価値観は大きく変化しています。インターネット・スマートフォンの普及による情報環境の高速化、働き方やキャリア観の多様化など、現代を生きる若者の「頑張り方」も変わりつつあります。

こうした環境変化を踏まえ、当社はブランドの原点である「前向きに頑張る人を応援する」という理念を再解釈し、新たなブランドプロモーションとして「リポビタンDays」を始動いたしました。本プロジェクトでは、現代の若者の挑戦に寄り添い、リポビタンＤを“今を懸命に生きる人々を支える存在”として、あらためて全国に発信してまいります。

◇ 製品概要

販売名：リポビタンＤ

製品区分：指定医薬部外品

効能・効果 ：疲労の回復・予防、集中力の維持・改善、食欲不振時の栄養補給

用法・用量 ：15才以上1日1回1本

◇「リポビタンＤ」ブランドサイト

URL：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/

◇ 製品に関するお問い合わせ

お客様119番室 TEL：03-3985-1800