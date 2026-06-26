【7/8(水)開催】オンラインセミナー：災害多発時代の運輸×防災×DX戦略～運輸防災マネジメントの実践アプローチ～
東京海上ディーアール株式会社
近年、自然災害の激甚化・頻発化が進んでおり、人流・物流ネットワークに甚大な被害をもたらし、人々の生活や地域経済を脅かしています。本セミナーでは、「運輸事業者に求められる防災の実践アプローチ」をテーマに、命と地域、そして経済活動を守り抜くために、運輸事業者が今すぐ取り組むべき危機管理と対策事例、DX戦略をご紹介します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/100_1_3a671425c2b8ce5afd90b722d3843d40.jpg?v=202606270351 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/100_2_e0391b6acc400a11ce5023fa346c58f7.jpg?v=202606270351 ]
東京海上ディーアール株式会社 運輸・モビリティ本部
近年、自然災害の激甚化・頻発化が進んでおり、人流・物流ネットワークに甚大な被害をもたらし、人々の生活や地域経済を脅かしています。本セミナーでは、「運輸事業者に求められる防災の実践アプローチ」をテーマに、命と地域、そして経済活動を守り抜くために、運輸事業者が今すぐ取り組むべき危機管理と対策事例、DX戦略をご紹介します。
皆様の会社に最適な対策を立案する一助となるかと存じますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。
＜セミナー概要＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/100_1_3a671425c2b8ce5afd90b722d3843d40.jpg?v=202606270351 ]
＜セミナー構成＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/100_2_e0391b6acc400a11ce5023fa346c58f7.jpg?v=202606270351 ]
※テーマ・内容は予告なく変更となる場合があります。
＜お問い合わせ＞
東京海上ディーアール株式会社 運輸・モビリティ本部
TEL：03-5288-6586
E-mail：trcAM-web01@tokio-dr.co.jp