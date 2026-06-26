東京海上ディーアール株式会社

近年、自然災害の激甚化・頻発化が進んでおり、人流・物流ネットワークに甚大な被害をもたらし、人々の生活や地域経済を脅かしています。本セミナーでは、「運輸事業者に求められる防災の実践アプローチ」をテーマに、命と地域、そして経済活動を守り抜くために、運輸事業者が今すぐ取り組むべき危機管理と対策事例、DX戦略をご紹介します。

皆様の会社に最適な対策を立案する一助となるかと存じますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。

＜セミナー概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/100_1_3a671425c2b8ce5afd90b722d3843d40.jpg?v=202606270351 ]

＜セミナー構成＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128655/table/100_2_e0391b6acc400a11ce5023fa346c58f7.jpg?v=202606270351 ]

※テーマ・内容は予告なく変更となる場合があります。

＜お問い合わせ＞

東京海上ディーアール株式会社 運輸・モビリティ本部

TEL：03-5288-6586

E-mail：trcAM-web01@tokio-dr.co.jp