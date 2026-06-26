「成城石井 夏の福袋2026」のご予約受付を7月1日（水）よりスタート　猛暑が予想される今夏に、おうち時間を豊かに彩るバイヤー厳選の全20種が新登場！

株式会社成城石井

株式会社成城石井（本社事務所：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：後藤勝基）は、厳しい暑さが予想される今夏、お客様の夏の生活に寄り添い、夏の食卓やおうち時間を豊かに彩るアイテムとして「成城石井 夏の福袋 2026」のご予約受付を2026年7月1日（水）より開始いたします。

TOPICS

・7月1日（水）より、「成城石井 夏の福袋2026」の予約受付をスタート！

・気象庁が「酷暑日」を制定するほどの厳しい暑さが予想される今夏。暑い中での買い出しや調理の負担に寄り添い、おうち時間を豊かに彩る全20種類のラインアップ。

・バイヤーが厳選した自家製のオードブルやストックに便利なドリンクやカレー、お酒など、成城石井こだわりの味わいを涼しいご自宅で手軽にお楽しみいただけるセットを展開。

・全てのラインアップに機能性とデザイン性を兼ね備えた「成城石井 クーラーバッグ」がセットに。夏のお買い物やレジャーシーンにも大活躍。

■「成城石井 夏の福袋2026」は、オンラインで届く利便性と夏の食卓を豊かに彩る快適性をご提案

近年、年末年始の恒例企画である“福袋”を夏にも楽しむ動きが広がっています。成城石井では、2022年からオンライン限定の「夏の福箱」を展開してまいりました。“中身がわかる”安心感とセットならではのお得感に加え、惣菜・スイーツ・ドリンク・お酒など夏の食卓やおうち時間に合わせて選べるラインアップとご自宅まで届く利便性をご好評いただき、昨シーズンの受注数は、売上前年比200％※を超えるなど大きな反響をいただいております。

今年は気象庁によって気温40℃以上の日の名称が「酷暑日」と制定されるなど、猛暑への対策がより注目を集めています。このような状況下で直面するのが、「外に出るだけで体力を消耗するため、買い物で重い荷物を持ちたくない」「暑さの中で火を使って料理をしたくない」といったニーズです。そこで成城石井は、お客様が厳しい暑さの中での買い出しや調理の負担に悩まされることなく、ご自宅にいながらも手軽においしい“食”を楽しんでいただけるように利便性と快適性を追求いたしました。重い荷物をご自宅までお届けするオンラインならではの利便性と、お客様の夏の食卓を豊かに彩るアイテムで快適さをご提案いたします。今年は名称も新たに、バイヤーが厳選した夏のアイテムを中心に取り揃え、7月１日（水）から全20種類を「成城石井 夏の福袋2026」として販売いたします。

※「成城石井 夏の福箱」の2025年7月1日～8月10日と2024年7月1日～8月4日の売上実績を比較して算出

■今年は全ラインアップに「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」がセットに！夏のお買い物にも活躍

今年は全ラインアップに、成城石井オリジナルの保冷バッグ「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」を付属いたします。サイズは縦36cm×横34cm×マチ15cmと、お買い物した商品がしっかりと入るサイズ感。クーラーバッグの内側には保冷・保温性に優れたアルミ蒸着フィルムを使用しているほか、保冷剤を入れることのできるメッシュポケットがついています。さらに、冷気を逃さないようにマジックテープで開閉できる、機能性に優れた保冷バッグです。冷蔵・冷凍商品やドリンクなど、暑い季節に温度変化が気になるデリケートな食品の持ち運びにも安心で、日々のお買い物での保冷対策や帰省、レジャーシーンなど夏の間中ずっと活躍する実用的なアイテムとしてご活用いただけます。

また、福袋のラインアップは、「火を使わない」「ひんやり」「重いものを運ばない」などをキーワードに、夏の食卓やおうち時間をワンランク格上げする商品の数々をバイヤーが厳選。火を使わずにお皿に盛り替えるだけで楽しめる自家製惣菜のオードブルセットをはじめ、食卓の一品として活躍する一食完結型の惣菜セット、種類豊富なドリンクセット、クラフトビールやワインの飲み比べセットなど、全20種を展開いたします。夏休みの食卓やおうち時間はもちろん、家族・友人との集まり、ストック需要まで、お客様のニーズに合わせて幅広く対応します。お好みやシーンに合わせて、暑い夏も快適でおいしい食卓をお楽しみください。

■「成城石井 夏の福袋2026」おすすめラインアップの一例

＜火を使わずに食卓を彩る「夏のごちそう・オードブルセット」＞

・【成城石井セントラルキッチン直送便】

成城石井自家製 夏におすすめ おうちでビストロディッシュ 4,590円

＜内容＞

・成城石井自家製 モッツァレラの冷製トマトクリームカッペリーニ 1パック

・成城石井自家製 海老とルッコラの冷製トマトスープリゾット(もち麦入り) 1パック

・成城石井自家製 りんご酢ときび糖仕立てのキャロットラペ 1パック

・成城石井自家製 タコたっぷり！トマトとセロリのジンジャーマリネ 1パック

・成城石井自家製 カンパーニュ スライス 1袋

・成城石井 レモンペッパーシュリンプカクテル 140g

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

・成城石井バイヤーセレクト！夏のおうちの集まりに！おすすめオードブルセット 5,490円

＜内容＞

・成城石井自家製 ギリシャ産フェタグリーンオリーブ（種抜き） 130g

・成城石井 シュリンプカクテル 140g

・成城石井 イタリア産モッツァレラ（チェリータイプ） 固形量 150g

・成城石井 ハモンセラーノレゼルヴァ14ヶ月熟成 薄切り 120g

・成城石井 スモークサーモンスライス 130g

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

＜ひんやりおいしい！スイーツ・アイスのセット＞

・お菓子部門の夏のおすすめ！冷やしておいしいスイーツセット 3,990円

＜内容＞

・成城石井 水ようかん 3個

・成城石井 長崎県産みかん果汁100％ゼリー 27個

・成城石井 国産果実のひとつぶゼリー七種ミックス 350g

・味楽乃里 フルーツ大福 273g

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

・【成城石井オリジナルアイスBOX】バラエティアソート 10種12個セット 5,490円

＜内容＞

・成城石井 くちどけなめらかなミルクアイス 2個

・成城石井 くちどけなめらかなコーヒーアイス/チョコレートアイス/いちごミルクアイス 各1個

・成城石井 まるで果物のようなクリーミージェラート ピンクグァバ/マンゴー/ブラッドオレンジ各1個

・成城石井×ANA 田辺農園バナナ濃厚を使用した濃厚バナナアイス 2個

・成城石井 高知県産ゆず果汁使用ゆずSORBET 1個

・成城石井 アサイーバナナアイス 1個

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

＜暑い日こそストックしておきたい！お得な「まとめ買いセット」＞

・夏のおすすめ！成城石井オリジナルドリンクセット 5,790円

・成城石井 ブラッドオレンジジュース 1000ml

・成城石井 信州産りんごストレートジュースしぼりっぱなし 1000ml

・成城石井 ピンクグァバドリンク 1000ml

・成城石井 カリフォルニア産ザクロ100％ジュース 1000ml

・成城石井 グレープジュース 1000ml

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

・成城石井 desicaレトルトと成城石井&新宿中村屋 カリー食べくらべセット 4,790円

＜内容＞

・成城石井＆新宿中村屋 ビーフカリー 180g

・成城石井＆新宿中村屋 チキンカリー 180g

・成城石井 desica ココナッツ風味香るグリーンカレー 150g

・成城石井 desica ホーリーバジル香るピリ辛 ガパオ 150g

・成城石井 desica 4種具材の濃厚トムヤムクンココナッツ仕立て 180g

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

・成城石井バイヤーセレクト！国産クラフトビール【缶】飲み比べ12本セット 5,490円

＜内容＞

・エチゴビール FLYING IPA 350ml / ・長浜浪漫ビール 長浜 IPA スペシャル 350ml

・六甲ビール ヘイジーセッションIPA 350ml / ・伊勢角 ペールエール 350ml

・黄桜 ラッキーキャット 350ml /・ヤッホーブルーイング よなよなエール ビール 350ml

・銀河高原ビール 小麦のビール 350ml / ・オラホビール 雷電 カンヌキＩＰＡ 350ml

・ヤッホーブルーイング インドの青鬼 缶 350ml / ・ベアレンビール ザ・デイ Ｎクラシック 350ml

・エチゴビール のんびりふんわり白ビール 350ml / ・小樽麦酒ピルスナー 350ml

・成城石井 クーラーバッグ クールグレー 1袋

【「オンライン限定 「成城石井 夏の福袋2026」受注概要】

・販売方法：公式オンラインショップ「成城石井.com」(https://seijoishii.com/) にて販売

※楽天市場、Yahoo!ショッピング、au PAY マーケット、dショッピング、ANA Mall、JAL Mall、JRE MALLでも販売いたします。

・受注期間：7月1日(水)AM10:00～8月9日(日)

※【成城石井セントラルキッチン直送便】の受注は7月31日（金）までとなります。

※限定数に到達した場合、受注終了となります。

・出荷期間：7月5日(日）～

※【成城石井セントラルキッチン直送便】の出荷は7月10日（金）～8月7日（金）までとなります。

・お届けエリア：全国

※一部の商品につきましては、離島などお届けに 3 日以上かかる一部地域にお届けいたしかねる場合がございます。詳しくは、公式オンラインショップの商品詳細をご覧ください。

※価格は全て税込みです。

※画像は全てイメージです。

※発売日は状況により前後する可能性がございます。

■株式会社成城石井について

株式会社成城石井（代表取締役社長：後藤勝基）は、1927年の創業以来、世界各地・日本全国から厳選されたこだわりの食品を取り揃え、常にお客様の期待に応える「食」を提供し続けるスーパーマーケットです。独自の自社輸入システムや自社「セントラルキッチン」による製造を強みに、全国（1都2府20県）で200店舗以上を展開しています。

2027年に創業100周年を迎える成城石井は、「『SEIJO ISHII』には、『OISHII（おいしい）』がある」をモットーに、これからも世界中・日本中から厳選した、おいしくこだわりのある食品をお届けいたします。また、「食にこだわり、豊かな社会を創造する」という経営理念のもと、お客様に「食べる・こだわる・会話する・集まる」という4つの喜びを提供し、幸せに満ちあふれた社会を創造する“ライフスタイルスーパー”を目指してまいります。

＜コーポレートサイト＞https://corporate.seijoishii.com/

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/seijoishii1927/

＜公式 X＞https://x.com/seijoishii1927