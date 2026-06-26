『アナと雪の女王』をメインに、『アラジン』、『モアナと伝説の海2』などを全国で！「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」

ハーモニージャパン株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pk-dyGchFQI ]

「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」は、ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、ニューヨークで活躍するヴォーカリストとオーケストラの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサート・ツアーです。

9/11（金）～12/27（日）まで、30都市51公演をめぐる全国ツアーのチケットは、6/27（土）より続々一般発売がスタート！

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026

▶︎オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/doc2026/)

今年は、「Let It Go ～扉をひらけ」をテーマに、『アナと雪の女王』をスクリーンの映像とともにたっぷりとお届けするほか、『アラジン』、『モアナと伝説の海2』、『ミラベルと魔法だらけの家』、『ライオン・キング2 シンバズ・プライド』、『ターザン』、東京ディズニーシー「ブラヴィッシーモ！」（エディット・バージョン）など、懐かしい思い出に寄り添う名曲から、新たな出会いをもたらす楽曲まで、多彩なプログラムをお届けします！

プログラム

第１部

■『モアナと伝説の海２』より「Beyond (End Credit Version)」

■『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」

■『ミラベルと魔法だらけの家』より「本当のわたし」

■『ライオン・キング2 シンバズ・プライド』より「愛の導き」

■『ターザン』より「ストレンジャーズ・ライク・ミー」

■東京ディズニーシー「ブラヴィッシーモ！」（エディット・バージョン）

※東京ディズニーシー「ブラヴィッシーモ！」が、＜ミステリアス＆ダーク・スペシャル＞と＜クリスマス・スペシャル＞の特別プログラムに変更になります。バリエーション公演の特別プログラムは、後日発表いたします。

第２部

『アナと雪の女王』より

「レット・イット・ゴー」「雪だるまつくろう」「あこがれの夏」ほか

ツアースケジュール

出演者

※公演スケジュールは変更になる場合がございます。ご予約の前にオフィシャルサイトから最新情報をご確認ください。＜指揮＞リチャード・カーシー

指揮者、編曲家、ピアニスト、俳優、作詞家として活躍。ミュージカル『オペラ座の怪人』のブロードウェイ公演および全米ツアーをはじめ、ブロードウェイ・リバイバル版ミュージカル『Mr.レディ Mr.マダム』全米ツアー、ミュージカル『大草原の小さな家』全米ツアーなど、数多くの作品に音楽監督・指揮者として携わる。ミルウォーキーのスカイライト・オペラ・シアターでは、長年にわたり芸術監督および首席指揮者を務め、ワールドプレミアを含む60以上の公演でタクトを振った。また、アメリカ国内にとどまらず、ペルー、ギリシャなど25を超える国で、ピアニストや指揮者としてその活動の場を広げている。

＜ヴォーカリスト＞

約800名の応募の中からオーディションで選ばれた7名が来日！ニューヨークで活躍する彼らの、歌やパフォーマンスをお楽しみに！

アルバート・ネルスロップ、エリザベス・マンデル、ケネディ・マキャラスター、メルヴィン・ロドリゲズ、ミカ・ドミンゲズ=ロビンソン、レイフ・ギリアム、サミ・ケネット

＜管弦楽＞THE ORCHESTRA JAPAN ／ オーケストラ・ジャパン

「ディズニー・オン・クラシック ～春の音楽祭 2015」にてデビュー。

以来「ディズニー・オン・クラシック」に出演し続け、物語への没入感を誘う演奏は全国各地で好評を博す。2025年5月にデビュー10周年を迎え、ジャンルや既存のオーケストラの在り方にとらわれず、心の琴線に触れるような音楽をひたむきに追求しつづけるオーケストラとして、今後更なる飛躍が期待されている。

＜ナビゲーター＞ささきフランチェスコ

2008年より「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」の案内役を務める。

ラジオのDJをはじめ、CMやTV、沖縄国際映画祭や愛知万博、美術館展示のナレーションなど、幅広く活躍。2011年の東日本大震災発生以降、【Remember TOHOKU Network -鷹山会-】を立ち上げ、被災した地域への支援活動を続けている。

公演概要

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026

9/11（金）～ 12/27（日）全国30都市51公演

▶︎オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/doc2026/)

主管：Disney Concerts

特別協賛：株式会社ジェーシービー

後援：ユニバーサル ミュージック合同会社／アメリカ大使館

協力：月刊「ディズニーファン」

制作：Harmony JAPAN

公演時間：約2時間30分（休憩含む）

※小学生未満のお子様はご入場いただけません。

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはいたしません。

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはいたしません。

※公演スケジュールは、追加・変更になる場合がございます。ご予約の前にオフィシャルサイトから最新情報をご確認ください。

Presentation licensed by Disney Concerts. (C)Disney

TARZAN(R) Owned by Edgar Rice Burroughs, Inc. and Used by Permission.

■ディズニー・オン・クラシック 公式X (https://x.com/onclassicdisney?s=21&t=vH-nBHQYYuDTX1VVnSjuuA)：＠onClassicDisney

■ハーモニージャパン 公式Instagram(https://www.instagram.com/harmony_japan?igsh=MWZtdjJpczlqYTFzYw%3D%3D&utm_source=qr)：@harmony_japan

■お問合せ：ハーモニージャパン／Disney on CLASSIC公演事務局(https://www.harmonyjapan.com/contact)

Club Harmony会員登録受付中！

「Club Harmony」は、ハーモニージャパンが制作するコンサートのご予約をお申し込みいただける登録・年会費無料の会員サービスです。

チケット最速先行申込みをはじめ、コンサートや公演グッズの最新情報など、コンサートをより楽しんでいただける情報やコンテンツを配信いたします！この機会に、ぜひご登録ください！

▶︎ご登録はこちら(https://www.harmonyjapan.com/club/)