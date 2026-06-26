トルビズオン、福岡発の中小企業向け「F.LAB AIスクール 第1期」にAI講師として登壇

株式会社トルビズオン

株式会社トルビズオン（本社：福岡県福岡市、代表取締役：増本 衞）は、こどもの夢を応援する株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：井土 朋厚）が主催する、福岡圏の中小企業向け実践型AI活用プログラム「F.LAB AIスクール 第1期」において、当社代表の増本 衞がAI講師として登壇することをお知らせします。

本スクールの特徴

F.LAB提供

本スクールは、単なるAIツールの操作研修ではなく、中小企業がAI活用を個人任せにせず、組織の業務として定着させることを目的とした実践型プログラムです。経営者とDX担当者の2名1組で参加する設計により、意思決定と現場実装を同時に進め、受講後に社内でAI活用が継続する状態を目指します。

多くの企業がすでに利用しているGoogle Workspace／Geminiの環境を活かし、追加のツール投資を抑えながら、調査、社内文書活用、専用AI作成、業務フロー自動化までを段階的に学びます。

F.LAB AIスクール 第1期予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qWIBlNwoR4s ]

背景：中小企業のAI活用は「使える」から「定着する」段階へ

生成AIの業務活用は急速に広がっています。一方で、中小企業の現場では、研修を受けても一部の社員だけが使う状態にとどまり、会社全体の業務改善につながりにくいという課題があります。また、社員が個人アカウントで生成AIを使うことで、機密情報や顧客情報が意図せず外部サービスに入力される、いわゆる“シャドーAI”のリスクも生じています。

F.LAB AIスクールでは、こうした課題に対して、経営者とDX担当者が同時に学ぶ形式を採用します。AIを「個人の便利ツール」としてではなく、「会社の業務プロセスを改善する仕組み」として導入することを重視しています。

プログラムの特徴

本プログラムは、3ヶ月・全6回を通じて、AI活用を「使い始める」「使いこなす」「業務を変える」の3段階で進めます。

7月は、Geminiの基本操作とDeep Researchを活用し、自社・競合・業界の調査に取り組みます。初回から「AIで自分の仕事が変わる」体験を得ることを重視します。

8月は、NotebookLMを活用して社内文書や業務情報を整理し、自社業務に特化したGemを作成します。作成したAIを実際に1週間使い、業務に合わせて改善する宿題サイクルを設けます。

9月は、Google Workspaceを活用した業務フローの見直しと自動化に取り組みます。最終回では成果発表を行い、各社が持ち帰る具体的な活用成果を共有します。

Day1：2026年7月6日（月） - 19:00-21:00

内容：Geminiの基本操作、MBA_分析フレームワークを活用したAIリサーチ

Day2：2026年7月21日（火） - 19:00-21:00

内容：前回の実践結果を共有し、自社業務でのAI活用精度を高める

Day3：2026年8月3日（月） - 19:00-21:00

内容：NotebookLMを活用した社内文書の整理、カスタムGem作成

Day4：2026年8月24日（月） - 19:00-21:00

内容：自社業務に合わせた専用AIの改善、社内展開の検討

Day5：2026年9月7日（月） - 19:00-21:00

内容：Google Workspaceを活用した業務フロー改善、自動化の実践

Day6：2026年9月28日（月） - 19:00-21:00(時間変更の可能性有)

内容：成果発表会(各社の実践成果発表)、今後の社内定着に向けた方針整理

（概要）

期間：2026年7月～9月／全6回

時間：各回 19:00～21:00

会場：福岡市中央区天神2－3－36 ibb fukuokaビル 6階会議室



対象：福岡圏の中小企業

想定規模：従業員10～30名規模

参加条件：経営者＋DX担当者の2名1組

募集数：第1期 10社限定

受講料：1社2名1組 30万円（税別・前金）

運営：F.LAB

ファシリテーション・統括：井土 朋厚

講師：増本 衞 / 井土 朋厚

講師支援：F.LAB学生チーム

申込：https://forms.gle/waovwMW16FxHKhzN8

「組織導入」に特化した設計

本スクールの最大の特徴は、経営者とDX担当者の2名1組で参加する点です。経営者がAI導入の方針と投資判断を理解し、DX担当者が現場での実装方法を学ぶことで、受講内容が社内に持ち帰られやすくなります。

また、個別ツールの操作手順だけでなく、「自社業務のどこにAIを置くべきか」という考え方を重視します。AIツールは今後も急速に進化していきます。そのため、特定ツールの使い方だけを覚えるのではなく、変化に対応できるAI活用の原理を身につけることを目指します。

さらに、シャドーAI対策として、入力してはいけない情報の整理や、社内での利用ルールづくりにも触れます。選抜された学生メンターも伴走し、世代を越えた学び合いの場をつくります。

F.LAB 井土 朋厚 コメント

今から約30年前、私が起業したばかりの頃、日本ではインターネット革命が始まりました。

その大きな時代の変化の中で、変化をチャンスと捉え、日本を代表する企業へと成長した会社がある一方で、時代の流れに対応できず衰退していった会社も数多く見てきました。

そして今、私たちは再び、大きな転換点を迎えています。

今回のAI革命は、インターネット革命を超えるほどのインパクトを社会や企業にもたらすと私は考えています。この変化を成長のチャンスにできるのか、それとも取り残されてしまうのか。その分岐点が、まさに「今」です。

だからこそ今回、AI活用の先駆者であるトルビズオンの増本社長にご協力をお願いし、AIスクールを開催することにいたしました。本スクールが、皆様にとってAIを正しく理解し、実践的に活用する第一歩となり、企業のさらなる発展につながるきっかけとなれば幸いです。

ぜひ、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

講師 増本 衞 コメント

生成AIは、もはや「導入するかどうか」を議論する段階ではありません。これから問われるのは、「AIを前提とした会社の仕組みをつくれるかどうか」です。

私はこれまで、多くの企業でAI導入をご支援してきました。その中で強く感じるのは、AIの価値は「仕事を速くすること」だけではなく、「会社の可能性を広げること」にあるということです。

社員一人ひとりがAIを活用できるようになることで、これまで時間が足りず挑戦できなかった改善や新しい取り組みにも手が届くようになります。中小企業だからこそ、AIは大きな武器になります。

このスクールが、参加企業の皆様にとって、自社らしいAI活用を見つけ、未来への一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。

著書の紹介(増本 衞)

『AI社員を進化させる技術 ― エボルブコード・デザイナー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6FKW6WX)』

生成AIを単なる便利ツールとしてではなく、業務を支援し、継続的に進化する“AI社員”として活用するための考え方と実践方法をまとめた一冊です。AIを組織に定着させたい経営者・DX担当者に向けて、現場で使えるAI活用の設計思想を紹介しています。