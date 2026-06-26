「帝王賞2026 直前予想スペシャル」放送決定！秋田奈津子さん、須田鷹雄さん、福原直英さんの３名で上半期のダートチャンピオン決定戦「帝王賞」を大予想！！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、7月1日（水）に実施する第49回帝王賞（JpnI）を大展望する特別予想番組「帝王賞2026 直前予想スペシャル」を、TOKYO MXやグリーンチャンネル、TCK公式YouTubeなどで放映が決定いたしましたのでお知らせいたします。

番組では、MCにフリーアナウンサーの福原直英さん、ゲストにフリーアナウンサーの秋田奈津子さんをお迎えし、解説を務める競馬評論家の須田鷹雄さんとともに帝王賞を徹底分析し予想します。

本番組は、6月29日（月）のTOKYO MX（MX2）をはじめ、帝王賞当日（７月１日）までスカパー！やグリーンチャンネルなどで放送されるほか、TCK公式YouTubeでも配信予定です。

国内外で活躍してきた実力馬が一堂に会する、上半期のダートチャンピオン決定戦「帝王賞」を盛り上げるにふさわしい豪華な番組となっておりますので、ぜひ皆さまご覧いただき、予想にお役立てください！

■「帝王賞2026 直前予想スペシャル」番組概要

<出演者>

司会 ：福原直英さん（フリーアナウンサー）

ゲスト：秋田奈津子さん（フリーアナウンサー）

解説 ：須田鷹雄さん（競馬評論家）

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

＜放送時間及び放送局＞

＊TCK公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/tckkeiba