【福岡県東峰村】近・楽・巡「R8年度 道の駅3駅周遊 デジタルスタンプラリー」を開催！

筑後地区観光協議会

福岡県東峰村は、昨年開催して好評だった「道の駅3駅周遊 デジタルスタンプラリー」を、今年も開催いたします。

本企画は、県内の人気の道の駅2つと連携し、東峰村のデジタル地域通貨アプリ「とほっぴペイ」を活用して車で30分圏内にある3つの道の駅を巡るもので、参加者は応募手続き不要で自動的に抽選に参加できます。景品には、「東峰村の特産品詰め合わせセット（総額6,000円相当）」および、東峰村内で使えるデジタル地域通貨「とほっぴペイポイント5,000円分」をご用意いたしました。

本企画のポイント

１．実施期間

- 近・楽・巡。サクッと巡れて、ラクラク達成！対象となる3つの道の駅（道の駅 小石原、道の駅 うきは、道の駅 原鶴）は、どの道の駅間も全て車で30分以内！また、巡る道の駅は3つだけなので、一気に巡るも、ついでに少しずつ巡るも思いのまま。お子さまも飽きない時間で移動できるので、その分ゆっくり道の駅をお楽しみいただけます。- 抽選で、5,000～6,000円相当の景品をプレゼント！景品は、東峰村産の様々な季節の恵みを楽しめる詰め合わせセット「宝珠山ふるさと便（総額6,000円相当）」と、東峰村内のポイント取扱い店で自由に使えるデジタル地域通貨「とほっぴペイポイント5,000円分」をご用意いたしました。3か所全て達成した方の中から、抽選で合計45名の方にお届けいたします。- スマホひとつで参加OK！スタンプ台を探したり、列に並んだりする必要は一切ありません。対象スポット周辺でアプリを起動してチェックインするだけで、手軽にスタンプを集められます。- 面倒な応募は一切不要！自動で抽選エントリー！条件を達成された方は自動で抽選対象となるため、応募の手間なく気軽にご参加いただけます。

令和8年6月26日（金）0:00 ～ 8月31日（月）23:59まで

２．対象スポット

（１）道の駅 小石原（東峰村）

村内の窯元約40軒の作品を展示販売している「陶の里館」でお気に入りの焼き物を見つけたら、そのまま窯元巡りへ！

物産コーナーには新鮮野菜や山菜、漬物や味噌など、お土産も充実。

【所在地】福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941-3

（２）道の駅 原鶴（朝倉市）

福岡県初の道の駅である「ファームステーションバサロ」。

原鶴温泉へ立ち寄りの際はぜひ！春は80万本の菜の花、秋は16万本のひまわりが大人気。朝採れ野菜や果物、ジャムと商品も多彩。

【所在地】福岡県朝倉市杷木久喜宮1665-1

（３）道の駅 うきは（うきは市）

国道210号沿いの高台にある「道の駅 うきは」。

くど造り民家を模した木造建築が目印。直売所には旬のフルーツや野菜、惣菜が並び、展望デッキからは筑後平野を一望できます。

【所在地】福岡県うきは市浮羽町山北729-2

３．参加方法

（１）スマートフォンで「とほっぴペイ」アプリをダウンロードし、お客様情報を登録します。

Android

iPhone

（２）アプリのホーム画面から「スタンプラリー」を押し、「コース一覧」 が表示されたら「道の駅3駅周遊 デジタルスタンプラリー」を押します。

（３）マップと対象のスポットが表示されますので、行きたいスポットに移動します。

（４）「チェックインする」ボタンを押してスタンプをゲットします。

（５）3か所全て達成すれば、自動的に抽選対象者となります。応募の必要はなく事務局で抽選して景品を発送します。

４．景品

3か所全て達成した方の中から抽選で合計45名の方に「東峰村の特産品詰め合わせセット（総額6,000円相当）」または、東峰村内で使えるデジタル地域通貨「とほっぴペイポイント5,000円分」をプレゼント！

※達成後に応募の必要はなく、3か所全て達成した方は事務局で確認・抽選を実施し、景品を発送します。景品の発送は令和8年9月下旬以降を予定しております

東峰村・宝珠山の特産品詰め合わせセット「宝珠山ふるさと便（総額6,000円相当）」

抽選で15名の方に、緑豊かな源流の里、東峰村・宝珠山地区で採れた野菜やお米、手作りの味噌、乾燥椎茸やきくらげなどの詰め合わせ、総額6,000円相当をプレゼント。東峰村を感じられる様々な季節の恵みを、どうぞお楽しみください。

※商品・品数は、季節やその時々の収穫状況により変わります

村内の取扱い店で自由に使える！「とほっぴペイポイント5,000円分」

抽選で30名の方に、東峰村のデジタル地域通貨「とほっぴペイ」のポイント5,000円分をプレゼント。ポイントはスマホアプリ「とほっぴペイ」にチャージされ、村内のポイント取扱い店にて1ポイント＝1円として、1円単位でご利用いただけます。

特産品の購入やお食事はもちろん、陶磁器として日本で初めて伝統的工芸品に指定された「小石原焼」など、焼き物の里「陶の里」として知られる東峰村の陶器のご購入にもご利用いただけます。

５．詳細・関連情報

道の駅３駅周遊！デジタルスタンプラリー開催【令和８年６月26日～８月31日】| 東峰村役場ホームぺージ(https://vill.toho-info.com/10000/cat1/r8-stamprally-3rss.html)

6．東峰村について

東峰村は、福岡県の中南部、大分県との県境に位置し、2005年に小石原村と宝珠山村が合併して発足。「平成の大合併」で発足した市町村でも数少ない村制を敷いた自治体で、合併後の人口が約3,000人しかない「ミニ合併」として有名になりました。2012年には「日本で最も美しい村連合」に加盟。竹地区の棚田（日本の棚田百選）、岩屋湧水（平成の名水百選）、大王杉（森の巨人たち百選）、国指定重要文化財の岩屋神社など、豊かな自然と歴史的文化が息づく地であり、また、陶磁器では伝統的工芸品に日本で初めて指定された「小石原焼」や、400年以上の歴史を持つ「高取焼」があり、貴重な文化遺産を守り続けています。

東峰村 https://vill.toho-info.com/日本で最も美しい村連合 https://utsukushii-mura.jp/

【主催・問い合わせ先】

東峰村役場 ふるさと推進課 TEL：0946-72-2312

【後援】

道の駅 うきは、道の駅 原鶴、道の駅 小石原

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707