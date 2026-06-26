「鈴鹿8時間耐久ロードレース」見るならJ SPORTS！決勝レースは完全生中継/LIVE配信！J SPORTSオンデマンドは7月3日（金）予選2回目から3日間連日LIVE配信！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ（本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」 ※1）は、鈴鹿サーキットで開催される「FIM世界耐久選手権（EWC）2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース(以下、鈴鹿8耐) 」を今シーズンも圧倒的ボリュームで徹底放送/配信します。7月5日（日）の決勝レースは、緊張のスタートから感動のフィニッシュ、さらに花火までJ:COM及び全国のケーブルテレビ局、スカパー！にて完全生中継します。またPC、スマホ、タブレットで見られる 「J SPORTSオンデマンド」 ※2では、現地の熱狂を余すことなくファンの皆さまへお届けするため、7月3日（金）に開催される公式予選2回目から3日間連日でLIVE配信します。鈴鹿8耐を徹底放送/配信するJ SPORTSにぜひご期待ください。

FIM世界耐久選手権(以下、EWC)は、2輪耐久ロードレースの頂点とされる選手権です。国内開催の2輪レースにおいて圧倒的な人気と規模を誇る「鈴鹿8耐」は、今シーズンのEWC第3戦として開催されます。1台のマシンを選手が交代しながら走り、8時間のうちのサーキット周回数を競い合う同レースは、真夏という過酷な環境下にも関わらず最後の最後まで激しい争いが繰り広げられることから、長年多くのモータースポーツファンから愛され、世界が注目する一戦となっています。

鈴鹿8時間耐久ロードレース 2025年スタートシーン

EWC を全戦お届けしているJ SPORTSは、「鈴鹿8耐」の興奮を余すことなくお伝えするため、決勝のみならず7月3日（金）に開催される公式予選2回目、 7月4日（土）は運命のスターティンググリッドが決まる TOP10トライアル、そして今年は決勝の前夜祭として開催されるナイトピットウォークもLIVE配信します。

なお、ナイトピットウォークは、J SPORTSの公式モータースポーツYouTubeチャネル※3でもLIVE配信しますのでぜひご視聴ください。

鈴鹿8耐を3日間連続LIVE配信、ナイトピットウォークまでお届けするのはJ SPORTSオンデマンドだけです。真夏の祭典・鈴鹿8耐はJ SPORTSでとことんお楽しみください。

■FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース 放送/配信予定

※放送/配信内容は変更となる場合がございます。

詳細はEWC番組サイトをご確認ください。https://www.jsports.co.jp/motor/ewc/

■FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース 番組出演者

鈴鹿8耐を知り尽くした青木宣篤さん、宇井陽一さん、岡谷雄太さん、さらに、日本女子ロードレース界を牽引する岡崎静夏さんを加えた4名のトップライダーが専門チャンネルならではの深い情報をお届けします！

また、ナビゲーターとしてアナウンサーの久野静香さん、スペシャルサポーターとして俳優の若月佑美さんのバイク女子2人も登場！J SPORTSならではの豪華メンバーで鈴鹿8耐を盛り上げます！

【番組出演者】

・実況：木幡 ケンヂ、上野 智広

・解説：宇井 陽一、岡谷 雄太

・ナビゲーター：久野 静香

・ピットリポーター：岡崎 静夏

・J SPORTS 鈴鹿8耐 スペシャル解説：青木 宣篤

・J SPORTS 鈴鹿8耐 スペシャルサポーター：若月 佑美

※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。

※2 J SPORTSオンデマンドは有料サービスとなります。詳細は、「J SPORTS オンデマンド」で検索ください。

※3 YouTube配信は、J SPORTSの公式モータースポーツYouTubeチャンネルでの配信となります。

・J SPORTSモータースポーツの公式Xと公式Instagramにて随時情報投稿中！

X：@jsports_motor (アカウント名:J SPORTS(ハート)モータースポーツ)

Instagram：https://www.instagram.com/jsports_motor/

・ J SPORTSモータースポーツ公式YouTubeでは、各レースのハイライト映像を配信！

https://www.youtube.com/@jsports_motor/featured