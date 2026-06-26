元SKE48江籠裕奈が出演するラジオ番組「TAKE ON ENERGY MUSIC」の公開録音イベントが決定！ 山の日の8月11日（火）にNAGOYA JAMMIN’で開催！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）で、毎週金曜5:30～6:00にに放送中のラジオ番組「TAKE ON ENERGY MUSIC」。開始2周年を目前に迎えるこの番組の、初の公開録音イベントが決定しました。日時は8月11日（火・祝）、会場は名古屋市のライブハウス「NAGOYA JAMMIN'」です。7月1日（水）20:00より入場チケットの予約受付をスタート。先着順の為、定員に達し次第受付終了となります。

パーソナリティの江籠裕奈（右）と平野隆広氏。

「TAKE ON ENERGY MUSIC」は、ウィークデーラストの金曜日、疲れがたまってきた朝に、声と音楽で元気を届けるプログラムで、略称は「えなみゅー」。番組のパーソナリティを務めるのは、元SKE48の人気メンバー、江籠裕奈と、運送、物流コンサルティングの会社である「株式会社テイクオン」の代表取締役、平野隆広氏です。

2024年10月の番組スタートから、もうすぐ2年となる8月11日（火・祝）に、番組初となる公開録音イベントを開催。会場は名古屋市・伏見のライブハウス「NAGOYA JAMMIN'」。当日は、えなみゅー初の公開録音に相応しい、様々なコーナー等を企画しています。また、江籠裕奈のミニライブも実施予定。イベントの模様は後日特別番組としてオンエアします。

7月1日（水）20:00より、チケット販売サイト「TIGET」で来場予約受付を開始。先着順の為、定員に達し次第、受付終了となります。ぜひチェックして下さい。

- イベント概要

タイトル：TAKE ON ENERGY MUSIC 公開録音イベント

日時：2026年8月11日（火・祝） 開場13:30 開演14:00

会場：NAGOYA JAMMIN’（名古屋市中区栄2-7-1）

https://www.nagoya-jammin.com/

出演：江籠裕奈、平野隆広

入場チケット：０円＋ドリンク代700円（当日入場時払い）

（チケット販売サイトTIGETで来場予約受付）

入場チケット予約受付：2026年7月1日(水) 20:00～予約受付開始

※入場チケットの譲渡・転売行為は固くお断りします。

発覚した場合、そのチケットは無効となりますので予めご了承下さい。

※先着順で定員になり次第締め切りとなります。

イベントに関する最新情報はこちら（FM AICHI ホームページ）(https://fma.co.jp/f/event/?id=fYW5ghzd)

※イベントの内容は変更となる場合があります。最新情報は上記サイトにてご確認下さい。

- レギュラー番組概要

タイトル：TAKE ON ENERGY MUSIC

放送日時：毎週金曜5:30～6:00

パーソナリティ：江籠裕奈、平野隆広

ウィークデーラストの金曜日、疲れがたまってきた朝に、声と音楽で元気を届けるプログラム。

早朝から働くプロドライバー、長距離通勤でラッシュアワーより一足早くに家を出るドライバーなど、多くのドライバーが頑張っている金曜の早朝に、青春を彩る音楽と、パーソナリティ2人の声の力で、エネルギーをチャージしていきます。

番組公式X：@ENERGY_MUSIC807(https://x.com/ENERGY_MUSIC807) / #えなみゅー