【ＢＳ日テレ】韓国ドラマ「ウンヒの涙」6/30（火）放送スタート！！

殺人事件の犯人に間違われた男の娘ウンヒと被害者の息子ソンジェが偶然出会い、恋に落ちていく。残酷な運命を与えられ、数々の試練に遭いながらも希望を失わずに生きるウンヒ。

＜あらすじ＞

株式会社ＢＳ日本

ソックは開城商事の使用人として働いていたが、急病になった息子の治療費が必要になり、開城商事社長の息子ドクスにお金を貸してほしいと頼み込む。だがドクスに断られたソックは、言い争いの末、ドクスを突き倒しお金を持って逃げてしまう。一方、ソックの親友ヒョンマンは事務所で死亡したドクスを発見し、殺人事件の容疑者として連行される。翌日、ソックはヒョンマンがドクス殺しの容疑で逮捕されたと聞き、彼の無実を訴えに警察へ行くが、その時、朝鮮戦争が勃発しヒョンマンは爆撃で命を落とす。その後、ソックは避難中に偶然にもドクスの母グムスンと息子のソンジェの命を助けることに。それから20年後、開城商事は豆腐工場として成功を遂げ、ソックはソンジェの父親となり工場長として働いていた。そんなある日、工場の経理の面接にやってきたのは、ヒョンマンの娘ウンヒだった。ソックはその事実を知らずにウンヒを雇い、やがてソンジェはウンヒに惹かれていく。ウンヒもまた優しく接してくれるソンジェに心を開いていくのだが…。

＜ＢＳ日テレ 國井プロデューサー コメント＞

この作品は、ＢＳ日テレで放送した韓国ドラマの中で、今放送中の「それでも青い日に」と並ぶ高視聴率だった作品！韓国での放送時も好評で20話も延長された作品です！主人公のウンヒはこのＫＢＳのシリーズのヒロインとしては珍しいタイプの控えめな少女。殺人犯の娘という彼女の立場からくる謙虚な姿と、そんな逆境にも負けずにひたむきに頑張る姿に惹きこまれます！

＜相関図＞

＜番組概要＞

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2013 KBS. All rights reserved

［タイトル］韓国ドラマ「ウンヒの涙」

［放送話数］全70話

［放送日時］

2026年6月30日（火）ごご3時スタート

毎週月曜～金曜 ごご3時 ～ 4時放送

［放送局］ＢＳ日テレ

［コピーライト］

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2013 KBS. All rights reserved

［キャスト」

キョン・スジン、イ・イン、チェ・ユンソ、チョン・ミンジン他



［スタッフ］

演出：キム・ヒョンシク

脚本：ペク・ウンチョル

［番組ＨＰ］https://www.bs4.jp/unhi/

放送終了後にはＴＶｅｒでの見逃し配信もスタート！