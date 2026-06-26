高校球児を応援！名古屋・広小路通で、夏の愛知大会に出場する全181校のユニホームをデザインしたフラッグを初掲出

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長：角田克）は、6月28日に開幕予定の第108回全国高等学校野球選手権愛知大会（朝日新聞社、愛知県高等学校野球連盟主催）に参加する181校のユニホームを描いたフラッグ広告を名古屋・広小路通で初めて掲出しました。地域一体となって大会に参加する高校球児を応援します。

（注：フラッグ記載の大会日程は27日開幕を前提に制作しましたが、その後悪天候で順延となりました）

フラッグ広告は、名古屋市営地下鉄伏見駅から納屋橋までの広小路通沿いに立つ街路灯計38本（76枚）に設置しています。例年、全国有数の参加校を誇る愛知大会ですが、今年は174チーム（181校）が参加。地域別に8～9校を1枚のフラッグに納めたほか、豊橋中央など過去の大会優勝校（記念大会での東西愛知大会なども含む）は単独でご紹介しています。旭丘（愛知一中）や明和（明倫中）など戦前の優勝校は、当時の旧制校名とともに記載しました。歴史ある大会としての一面にも触れる機会にして頂ければと思います。

■掲出先

広小路通(名古屋市中区栄１丁目) 街路灯 計38本

■第108回全国高校野球選手権愛知大会

日程：6月28日～7月28日

決勝：7月28日

参加チーム：174チーム（181校）

球場：バンテリンドームナゴヤ、岡崎レッドダイヤモンドスタジアム、阿久比球場、刈谷球場、春日井市民球場、熱田愛知時計120スタジアム、豊田市運動公園野球場、小牧市民球場、一宮市営球場、豊橋市民球場

入場料：準々決勝まで一般1千円（準々決勝はウェブ販売の前売りあり）、高校生200円（在学証明書提示で無料）、中学生以下無料。準決勝・決勝は、当日が一般内野自由席1千円（中・高生200円、小学生以下無料）、ウェブの前売りが特別指定席3千円、内野指定席2千円。ウェブ販売は「CNプレイガイド」でいずれも手数料400円が必要。

https://www.aichi-kouyaren.com/pastgame_summer/entry-3935.html（愛知県高野連ＨＰ）

■朝日新聞社「マダニャイ」「バーチャル高校野球」のデザインも掲出

今回のフラッグ掲出にあたり、朝日新聞社に在籍した夏目漱石の代表作「吾輩は猫である」の書き出し「吾輩は猫である。名前はまだ無い」に由来するオリジナルキャラクター「マダニャイ」と、第108回全国高校野球選手権大会を全試合無料ライブ配信する「バーチャル高校野球」のキービジュアルをデザインしたフラッグも扱っています。

●第108回全国高校野球選手権大会 「バーチャル高校野球」で地方大会の全試合を無料ライブ配信

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