持ち家のセカンド洗面、設置率は約18％！新たに設置したい場所は「玄関周辺」が約27％でトップに

株式会社NEXER

■ セカンド洗面、持ち家における普及の実態

メインの洗面空間とは別に、もうひとつ洗面器や手洗器を設ける「セカンド洗面」。

近年、帰宅後すぐに手を洗いたいというニーズや、朝の身支度時の混雑緩和など、より快適な暮らしを叶える設備として、新築やリフォームにおいて「セカンド洗面」への関心が高まっています。

それでは、実際の持ち家において、セカンド洗面はどの程度取り入れられているのでしょうか。

今回は、事前調査で「現在持ち家に住んでいる」と回答した全国の男女300名を対象に、「ご自宅のセカンド洗面」に関するアンケートを実施いたしました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとARC-Xによる調査」である旨の記載

・ARC-X（https://arcx-shop.com/）へのリンク設置

「ご自宅のセカンド洗面に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月8日 ～ 5月15日

調査対象者：事前調査で「現在持ち家に住んでいる」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：ご自宅には、メインの洗面所とは別に「セカンド洗面（2つ目の手洗器・洗面器）」はありますか？

質問2：そのセカンド洗面は、ご自宅のどの場所に設置されていますか？

質問3：セカンド洗面があって便利だと感じたエピソードを教えてください。

質問4：セカンド洗面を使っていて、気になっている点や改善したいポイントがあれば教えてください。

質問5：もし今後、ご自宅に新たにセカンド洗面を設置できるとしたら、家の中のどこにあると嬉しいですか？（複数回答可）

質問6：その場所にセカンド洗面が欲しいと感じる理由や、どのように使いたいかを教えてください。

質問7：セカンド洗面を選定するにあたり、重視する（または重視したい）ポイントは何ですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■ セカンド洗面の設置率は18.4％

まずは、現在のセカンド洗面の設置状況について調査しました。

アンケートの結果、「ない」という回答が81.7％と多数を占めました 。

一方で、「1つある（14.7％）」と「2つ以上ある（3.7％）」を合わせると、全体の18.4％の家庭ですでにセカンド洗面が設置されていることがわかります 。

およそ5件に1件のご家庭で採用されており、セカンド洗面を取り入れるライフスタイルが少しずつ浸透している様子がうかがえます。

■ 設置場所は「2階の廊下・ホール」が最多

続いて、セカンド洗面を設置しているご家庭に、具体的な設置場所を伺いました。

最も多かったのは「2階の廊下・ホール（50.9%）」で、半数以上を占める結果となりました。次いで「トイレ周辺（27.3%）」が続き、この2か所だけで全体の約8割を占めています。

そのほか、「玄関周辺（5.5%）」「寝室周辺（3.6%）」「リビング・ダイニング周辺（1.8%）」といった空間にも取り入れられていることがわかりました。

2階の廊下・ホールに設置するケースが多い背景には、寝室や子ども部屋が2階に配置されることの多い戸建ての間取りにおいて、わざわざ1階へ降りる手間を省けるという、日々の生活動線をより快適にするための工夫が反映されていると考えられます。

■セカンド洗面は本当に便利？ 導入したご家庭のリアルな声

では、実際にセカンド洗面を取り入れた暮らしはどのようなものでしょうか。導入されているご家庭に、日々の使い心地をお聞きしました。

まずは、どのような場面で便利さを実感しているのかをご紹介します。

セカンド洗面があって便利だと感じたエピソードを教えてください。

・2階にいても下りずに洗顔ができる。（20代・女性）

・2階で手が汚れたときや歯を磨いたとき、わざわざ1階に降りなくてもよいこと。（30代・女性）

・一人が使っている時にイライラせずにすぐにもう一つの洗面台を使えるので良い。（30代・女性）

・玄関やベッドルーム、ペット部屋にあるため、すぐに手洗いができるから便利。（40代・女性）

・朝、家族みんなが使う時間などに混雑しないこと。（50代・女性）

・2階で猫を飼っているのでトイレ掃除をした時などに便利。（50代・女性）

・家族が同じ時間帯に洗面を使いたい時、2階のセカンド洗面を使えば並ぶ必要がない。（60代・男性）

回答からは、「1階まで降りなくていい」といった移動の手間を省くメリットと、「家族の利用時間が重なっても並ばずに済む」という混雑回避のメリットの2点が繰り返し挙がっていました。

ほかにも、ペットの世話や来客対応など、それぞれのライフスタイルに寄り添った幅広い使い方がされている様子もうかがえます。

一方で、生活に取り入れてみて初めて気づくこともあるようです。

続いては、実際の使用の中で見えてきた「気になる点」や「改善したいポイント」をご紹介します。

セカンド洗面について、気になっている点や改善したいポイントがあれば教えてください。

・2階にある洗面台は少し小さめなので、もう少し大きいものが設置できるといいと思う。（30代・女性）

・設置して良かったと感じていますが、たまに子供が水を出しっぱなしにしてしまうから困る。（40代・女性）

・掃除する場所が増えて手間がかかる。（40代・女性）

・水がはねて散りやすい。（50代・女性）

・掃除を怠るとにおいが気になるので改善したい。（60代・女性）

日々の暮らしを便利にしてくれる一方で、「掃除の手間が増える」「水がはねやすい」「サイズが小さくて使いにくい」といった、メンテナンスや使い勝手に関するリアルな課題も見えてきました。

せっかくセカンド洗面を取り入れるなら、こうした小さなストレスは避けたいものです。暮らしの満足度を長く保つためには、ただ設備を増やすだけでなく、空間の用途に合った適切なサイズ感や、日々のお手入れがしやすい素材やデザインをあらかじめ見極めることが、重要な鍵となりそうです。

■ 今後設置したい場所は「玄関周辺」がトップに

続いて、もし今後新たにセカンド洗面を設置できるとしたら、どこにあると嬉しいかをお聞きしました。

結果は「玄関周辺」が27.3％で最も多く、「2階の廊下・ホール」が24.0％と僅差で続きました。

そのほか、「寝室周辺（11.0%）」、「トイレ周辺（10.0%）」、「リビング・ダイニング周辺（9.0%）」といった希望が挙げられています。

現在の実際の設置場所としては「2階の廊下・ホール」が最多でしたが、これから設置したい場所としては「玄関周辺」への関心が最も高いことがわかりました。

帰宅後すぐに手を洗いたいという衛生意識の高まりに加え、近年気になる花粉や黄砂などを生活空間に持ち込まないための工夫として、「玄関手洗い」が強く求められていることがうかがえます。

また、全体の24.7%を占めた「その他」の回答には、「玄関の外」や「ベランダ」「勝手口周辺」、さらには「現在の洗面所にもう1つ（ダブルボウルにしたい）」といった声が挙げられていました。どのようなライフスタイルかによって、セカンド洗面が本当に必要とされる場所も人それぞれ異なることがわかります。

それぞれの場所を選んだ理由についても伺いました。具体的な声をご紹介します。

「玄関周辺」と回答した方

・帰宅後すぐに手洗い、うがいができるので家内に菌やウイルス、花粉を持ち込む恐れがないから。（30代・男性）

・家の中に菌を持ち込まないようにできそう。（40代・女性）

・庭の作業や、玄関周りの掃除の後に、水を使いたくなるので。（50代・女性）

「2階の廊下・ホール」と回答した方

・書斎で作業をしているときにインクで汚れた時などにすぐ洗いたい。（30代・女性）

・2階が子供部屋なので、親と子供で朝の時間帯に混雑しない様に使い分けたい。（50代・男性）

「寝室周辺」と回答した方

・朝起きてすぐ顔が洗える。（20代・男性）

・寝る前に歯磨きをしたり、寝起きですぐに顔を洗ったりしたいから。（40代・女性）

・1階に降りるのは面倒なときもあるので、2階の寝室で顔を洗ったり、うがいが出来たらいいと思うので。（40代・男性）

■セカンド洗面の選定で重視するポイントは？

最後に、セカンド洗面を選定するにあたり、重視する（または重視したい）ポイントをお聞きしました。

セカンド洗面を選定するにあたり、重視する（または重視したい）ポイントは何ですか？

・いかにコンパクトにできるか。（20代・女性）

・掃除がしやすいこと、水はねがすくないもの。（30代・女性）

・メインではないので最低限のものでいいと思い、予算を重視する。（20代・女性）

・少し収納も欲しい。「ため洗」ができるような深みのある洗面が欲しい。（30代・女性）

・清潔感が維持しやすいものを選びたい。（40代・男性）

・メンテナンスのしやすさなどのコスト面の負担の軽さ。（40代・男性）

・コンパクトで水が飛び散らないもの。（50代・女性）

回答に多く見られたのは、「コンパクトさ」「掃除のしやすさ」「価格・コスト」「水の飛び散りにくさ」といった声です。

限られたスペースにもすっきりと収まるサイズ感でありながら、日々のメンテナンスが負担にならない工夫が、セカンド洗面選びにおいて重要な要素と言えそうです。

■まとめ

今回の調査では、持ち家でセカンド洗面を設置している家庭は全体の18.4％でした。およそ5件に1件のご家庭で採用されており、セカンド洗面を取り入れるライフスタイルが少しずつ浸透していることがわかります。

設置されている場所としては「2階の廊下・ホール」が50.9％と過半数を占める一方、今後新たに設置したい場所としては「玄関周辺」が27.3％で最多となりました。また、その他にも多様な場所が挙げられており、ライフスタイルにより必要とされる場所は人それぞれであることがうかがえます。

セカンド洗面は、移動の手間を省くメリットや混雑を回避できる利便性が大きい一方で、「日々のお掃除」「水はね」「サイズ感」を気にしている方もいるようです。設置の際には、ご家庭のライフスタイルに合わせた場所選びに加え、これらの点をあらかじめチェックしておくことが、暮らしの満足度を高める鍵と言えそうです。

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＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとARC-Xによる調査」である旨の記載

・ARC-X（https://arcx-shop.com/）へのリンク設置

【ARC-Xについて】

販売業者：株式会社ＮＩＴＴＯ ＣＥＲＡ

本社：〒479-0837 愛知県常滑市新開町1-96

TEL：0569-36-2006

取締役社長：庵原 岳史

事業内容：住宅設備機器および住宅建築材料の製造販売・輸出入

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア