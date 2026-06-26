10月31日（土）ルミネtheよしもと　演出・マンボウやしろで挑むグランジ単独ライブ 『華の05年デビュー組大集合！』 開催決定！

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吉本興業株式会社

グランジによる単独ライブ『華の05年デビュー組大集合！』を、10月31日（土）東京・ルミネtheよしもとにて開催することが決定しました。




昨年、約5年ぶりとなった単独ライブを大成功に収め、圧倒的な存在感を示したグランジ。あれから1年、さらに磨き上げられた3人の息もつかせぬ掛け合いと、緻密に計算された表現力を存分に詰め込んだ、唯一無二のステージをお届けします。


演出には、昨年に引き続き、放送作家・脚本家として多方面で異彩を放つマンボウやしろを起用。グランジのダークで熱い魅力を最大限に引き出します。長年彼らを追い続けてきたコアなファンはもちろん、初めてグランジのコントに触れる観客をも一瞬で引き込む、昨年を超える熱量。2026年、さらに進化を遂げたグランジの真骨頂を、ぜひ劇場で体感してください。


グランジ　本人コメント


＜五明拓弥＞


2年連続は予想外でした。


＜遠山大輔＞


去年はウケました、みんな面白かったって言ってくれましたよ、本当です。


＜大＞


悩みを抱えてる君、謎おじさん三人組喜劇を観てみて、人生感は何にも変わらないけど。





『華の05年デビュー組大集合！』　公演概要

【日程】　10月31日（土）


【時間】　開場18:30／開演19:00／終演予定21:00


【場所】　ルミネtheよしもと（新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ2 7F）


【出演】　グランジ



▼チケット料金


・前売4,500円


・当日5,000円


※配信ナシ



▼販売スケジュール


・先行受付：6月27日（土）11:00～6月29日（月）11:00


　※当落発表日時：6月30日（火）18:00
・一般発売：7月4日（土）10:00～



▼FANYチケット


https://ticket.fany.lol/event/detail/18205



▼グランジ公式プロフィール

https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=454


■五明拓弥 公式X：https://x.com/gomeill


■遠山大輔 公式X：https://x.com/tohyamagrunge


■大 公式X：https://x.com/satodaidai