10月31日（土）ルミネtheよしもと　演出・マンボウやしろで挑むグランジ単独ライブ 『華の05年デビュー組大集合！』 開催決定！

吉本興業株式会社

グランジによる単独ライブ『華の05年デビュー組大集合！』を、10月31日（土）東京・ルミネtheよしもとにて開催することが決定しました。

昨年、約5年ぶりとなった単独ライブを大成功に収め、圧倒的な存在感を示したグランジ。あれから1年、さらに磨き上げられた3人の息もつかせぬ掛け合いと、緻密に計算された表現力を存分に詰め込んだ、唯一無二のステージをお届けします。

演出には、昨年に引き続き、放送作家・脚本家として多方面で異彩を放つマンボウやしろを起用。グランジのダークで熱い魅力を最大限に引き出します。長年彼らを追い続けてきたコアなファンはもちろん、初めてグランジのコントに触れる観客をも一瞬で引き込む、昨年を超える熱量。2026年、さらに進化を遂げたグランジの真骨頂を、ぜひ劇場で体感してください。

グランジ 本人コメント

＜五明拓弥＞

2年連続は予想外でした。

＜遠山大輔＞

去年はウケました、みんな面白かったって言ってくれましたよ、本当です。

＜大＞

悩みを抱えてる君、謎おじさん三人組喜劇を観てみて、人生感は何にも変わらないけど。

『華の05年デビュー組大集合！』 公演概要

【日程】 10月31日（土）

【時間】 開場18:30／開演19:00／終演予定21:00

【場所】 ルミネtheよしもと（新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ2 7F）

【出演】 グランジ

▼チケット料金

・前売4,500円

・当日5,000円

※配信ナシ

▼販売スケジュール

・先行受付：6月27日（土）11:00～6月29日（月）11:00

※当落発表日時：6月30日（火）18:00

・一般発売：7月4日（土）10:00～

▼FANYチケット

https://ticket.fany.lol/event/detail/18205

▼グランジ公式プロフィール

https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=454

■五明拓弥 公式X：https://x.com/gomeill

■遠山大輔 公式X：https://x.com/tohyamagrunge

■大 公式X：https://x.com/satodaidai