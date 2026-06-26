暑さ対策グッズ活用写真募集！

東京都

近年、気候変動による猛暑の影響を受け、熱中症のリスクが年々高まっています。

今年は、エネルギー情勢の見通しが不透明な中で、東京都では、「働く環境」「暮らす環境」「装う環境」の3つのクールをキーワードに、賢い省エネと快適な暮らしを両立する「東京クールビズ」を推進しています。

厳しい暑さから命と健康を守るため、暑さに適応したライフスタイルへの転換を進める一環として、都民の皆様から暑さ対策グッズを活用している写真を募集します。

なお、初開催した「東京都暑さ対策グッズコンテスト」では、暑さチェッカーや日陰ルートを探せるアプリなど様々な優れた商品が都民投票で選ばれました。先月開催した受賞イベントでは、知事とゲストが暑さ対策グッズについてトークセッションしました。イベントの様子は こちらhttps://youtube.com/shorts/TCK4uo6Vx3wをご覧ください。

１ 募集内容

「暑さ対策グッズを活用した取組」をテーマとした写真及びコメント

・部門１.「働く環境」をクールに

【例】暑さチェッカー、ファン付きウェア など

・部門２.「暮らす環境」をクールに

【例】エアコンの工夫、水筒、経口補水液 など

・部門３.「装う環境」をクールに

【例】日傘、帽子、ネッククーラー、冷却ベスト など

２ 募集期間

令和８年６月26日（金曜日）から令和８年８月31日（月曜日）まで

３ 応募対象

都内在住・在学・在勤の方

4 応募方法

東京都熱中症対策ポータル等に掲載するオンラインフォームから、以下の必要項目を記入の上、ご応募ください。

ア 応募する部門

イ 名前（ニックネーム可）

ウ メールアドレス

エ 暑さ対策グッズを活用している様子が分かる写真（10MB以下）

オ 写真を説明するコメント（80文字以内）

カ 都内在住・在学・在勤のいずれかに該当することの確認

※ご応募はお一人につき複数回可能です。

5 景品

応募者の中から抽選で100名様に、東京ポイント（100pt）進呈

６ その他

募集要項等、詳細は東京都熱中症対策ポータルサイトにてご確認ください。

https://wbgt.metro.tokyo.lg.jp/effort/knowhow_2026/