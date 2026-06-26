東京2020オリンピック・パラリンピック5周年記念イベントの詳細決定！

東京都

令和８年５月28日にお知らせしました「東京2020オリンピック・パラリンピック５周年記念イベント」の詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。

アスリートによる競技体験やトークイベントなど様々なコンテンツを実施いたします。東京2020大会公式マスコットのミライトワとソメイティとともに皆様のご来場をお待ちしています！

１ 東京2020オリンピック・パラリンピック５周年記念イベント

（１）日 時：令和８年７月25日（土曜日）11時00分から17時00分まで

（２）場 所：東京ミッドタウン アトリウム （港区赤坂九丁目７番１号）

（３）主 催：東京都

（４）協 力：公益財団法人日本オリンピック委員会

公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会

（５）内 容：スポーツクライミング、車いすバスケットボール、ラクロスの競技体験

アスリートによる競技体験会、デモンストレーション

アスリート等によるトークイベント

東京2020大会公式マスコットグリーティング

デジタル技術（XR）により臨場感や没入感を体験できるコンテンツ

東京2020大会アーカイブ資産（メダル・聖火リレートーチ）の展示 ほか

（６）参 加 費：無料。どなたでもご参加いただけます。

（７）出 演：

（８）スケジュール：

≪ステージイベント≫

11：05～11:20 オープニングセレモニー

・出演者、実施プログラムの紹介

・出演者挨拶、フォトセッション

・(終了後)ミライトワ・ソメイティとのハイタッチ会

※ハイタッチ会での個別の写真撮影はご遠慮ください。

11：45～11：50 ラジオ体操

13：00～13：15 東京2020大会公式マスコットグリーティング1回目

13：30～14：00 キッズ×アスリートトークショー

16：30～16：45 東京2020大会公式マスコットグリーティング2回目

≪競技体験コーナー、デジタルコンテンツ体験、アーカイブ資産展示、ボランティアブース≫

11：20～17：00

・アスリートによる競技体験会、デモンストレーション

（９）会場図：東京ミッドタウン ガレリアB1 アトリウム

（１０）会場アクセス：

・東京ミッドタウンへの公共交通機関でのアクセスはこちら(https://www.tokyo-midtown.com/jp/access/public-transport/)

・東京ミッドタウン ガレリアB1 アトリウム

２ 東京2020大会５周年記念スタンプラリー in 都庁

都庁舎内の東京2020大会のアーカイブ展示を巡るスタンプラリーを実施します。全ての

スタンプを集めた参加者の方には記念品をプレゼントいたします。ぜひ、ご参加ください！

（１）日 時：令和８年７月23日（木曜日）から令和８年８月７日（金曜日）まで

※令和８年７月25日、26日は２階展示スペース休館のため、実施いたしません。

（２）場 所：都庁第一本庁舎（３箇所）

≪２階中央展示スペース、北側展示スペース≫

利用時間：平日 ９:30～17:30、土曜日及び休日 11:00～18:00

休館日：令和８年７月25、26日、年末年始及び都庁点検日

≪北展望室≫

利用時間：９:30～17:30

休館日：北展望室の休室日（開室日はこちら(https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/tochousha/goannai/tenbou)をご確認ください)

（３）参 加 費：無料。どなたでもご参加いただけます。

（４）参加方法：スタンプラリーの台紙は上記の３箇所で配布いたします。直接お越しください。

※記念品は２階中央展示スペースでお渡しいたします。記念品は無くなり次第、

配布を終了する場合があります。

３ オリンピックシンボルカラーのライトアップ

東京2020大会５周年を記念し、東京2020大会のオリンピック開会式が行われた、７月23日に合わせて、都庁第一本庁舎や都立スポーツ施設、隅田川橋梁群をオリンピックシンボルカラーでライトアップいたします。この期間だけの特別なカラーのライトアップをぜひお楽しみください！

≪５周年記念特設ページ≫

５周年記念関係のイベントや取組等の情報を随時発信しています。以下の特設ページをご覧ください。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/5yearsanniversary/

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ 「スポーツでつながる」

【問合せ先】

スポーツ推進本部国際スポーツ事業部大会企画課

電 話：03‐5388-2873