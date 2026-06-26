東京2020パラリンピック開催から５周年 パラ応援大使からの記念メッセージを発信！

東京都

東京都では、東京２０２０パラリンピック５周年を迎えるに当たり、パラ応援大使の皆様から、大会以降の社会の変化や現在感じていること、今後のパラスポーツ振興とバリアフリー推進への想いについてメッセージをいただきましたので、ＳＮＳや各種イベント等で発信してまいります。

日々各界で活躍されるパラ応援大使からのメッセージを都民の皆さまに届けることで、スポーツへの関心や多様性への理解を一層深め、インクルーシブな都市の実現に向けた取組をさらに加速させてまいります。

パラ応援大使とは…

「パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇談会」（共生社会の実現に向けて、パラスポーツの魅力やバリアフリーの推進に関する取組についてご意見をいただき、広く都民の皆さんに発信する場）のメンバー

１ ご協力いただいたパラ応援大使

＜名誉顧問＞

・谷垣 禎一(たにがき さだかず) さん

＜学識経験者（3名）＞

・稲垣 具志(いながき ともゆき) さん （東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科准教授）

・川内 美彦(かわうち よしひこ) さん （東洋大学人間科学総合研究所客員研究員）

・高橋 儀平(たかはし ぎへい) さん （東洋大学名誉教授）

＜パラアスリート（６名）＞

・二條 実穂(にじょう みほ) さん （2016リオデジャネイロ大会出場（車いすテニス））

・根木 慎志(ねぎ しんじ) さん （2000シドニー大会出場（車いすバスケットボール））

・花岡 伸和(はなおか のぶかず) さん （2004アテネ・2012ロンドン大会出場（陸上競技））

・三浦 浩(みうら ひろし) さん （2012ロンドン・2016リオデジャネイロ・2020東京大会出場

（パワーリフティング））

・村岡 桃佳(むらおか ももか) さん （2014ソチ大会出場・2018平昌大会金銀銅メダリスト

（アルペンスキー）、2020東京大会出場（陸上競技）、

2022北京大会金銀メダリスト・2026ミラノ・コルティナ

大会銀メダリスト（アルペンスキー））

・葭原 滋男(よしはら しげお) さん （1992バルセロナ大会出場・1996アトランタ大会銅メダリ

スト（陸上競技）、2000シドニー大会金銀メダリスト・

2004アテネ大会銀メダリスト（自転車競技））

＜各界の方々（１０組）＞

・猪狩 ともか(いがり ともか)さん （タレント（アイドル・仮面女子））

・イルカ さん （シンガーソングライター、IUCN国際自然保護連合親善大使）

・風間 俊介(かざま しゅんすけ) さん （俳優）

・川中 美幸(かわなか みゆき) さん （歌手）

・高橋 みなみ（たかはし みなみ） さん （タレント）

・テリー伊藤(いとう) さん （演出家）

・野崎 洋光(のざき ひろみつ) さん （和食料理人）

・野村 祐介(のむら ゆうすけ) さん （精進料理 醍醐 四代目店主）

・パックンマックン さん （お笑いコンビ）

・ヨーコ ゼッターランド さん （元バレーボール選手（1992バルセロナ銅メダリスト・1996アトラ

ンタ大会ＵＳＡ代表）、プロバレーボールリーグ コーチ）

（五十音順）

※パラ応援大使からのメッセージは、別紙「パラ応援大使メッセージ一覧」のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6722-407f33d870060e6a248ec8ad94137488.pdf

２ 公開先

・「パラスポーツの振興とバリアフリー推進に向けた懇談会」HP

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/cross-effort/2020/index.html

・X【順次掲載】

東京都 スポーツ ：https://x.com/sports_tokyo

東京都 高齢者・福祉 ：https://x.com/tocho_fukuho

・「パラ応援大使」Instagram【順次掲載】

https://www.instagram.com/TMGparasport_Ambs

３ その他

都民の皆様からも、５周年を迎えるに当たり、東京２０２０パラリンピックのエピソード・メッセ

ージを募集しております。

URL：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/5yearsanniversary/para5jigyou/message/

【問合せ先】

スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課

電 話：03‐5３８８-２８８２