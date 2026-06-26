稲垣さん、草磲さん、香取さんが登壇する東京2020パラリンピック5周年記念スペシャルステージ観覧募集開始！抽選で約300名様ご招待！

東京都

令和8年5月28日にお知らせしました「東京2020パラリンピック5周年記念スペシャルステージ」の詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。

東京2020パラリンピックにゆかりのあるアスリートやIPC(国際パラリンピック委員会)特別親善大使である稲垣吾郎(いながき ごろう)さん、草磲剛(くさなぎ つよし)さん、香取慎吾(かとり しんご)さんを始めとしたゲストが登壇し、東京2020パラリンピックに関しトークショーを行います。

本日から7月30日(木曜日)まで、スペシャルステージの事前申込を受け付けますので、皆様のお申込みをお待ちしています！

1 東京2020パラリンピック5周年記念スペシャルステージ詳細

(1)日 時：令和8年8月30日(日曜日)16時00分から17時00分まで(予定)

(2)場 所：東京国際フォーラム ホールB5(千代田区丸の内三丁目5番1号)

(3)主 催：東京都

(4)後 援：公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会

(5)内 容：都民から募集したエピソード・メッセージを紹介し、東京2020パラリンピックを

振り返りながら、当時の感動と記憶を呼び起こすスペシャルステージ。パラアス

リートによるデモンストレーション、トークショーや稲垣さん、草磲さん、香取さ

んによる「雨あがりのステップ」の歌唱など。

(6)参加方法：無料。事前申し込み制。詳細は、以下の「■東京2020パラリンピック5周年

記念スペシャルステージ申込方法」をご覧ください。

■登壇者

谷 真海さん

(パラトライアスロン)

東京2020パラリンピック出場、日本代表選手団騎手

走り幅跳び3大会連続出場(ロンドン2012パラリンピック、

北京2008パラリンピック、アテネ2004パラリンピック)

池崎 大輔さん

(車いすラグビー)

パリ2024パラリンピック金メダル

東京2020パラリンピック銅メダル

リオデジャネイロ2016パラリンピック銅メダル

根木 慎志さん

(車いすバスケットボール)

パラ応援大使

東京2020大会パラリンピック選手村副村長

シドニー2000パラリンピック男子日本代表キャプテン

東京2020大会公式マスコット

ミライトワ・ソメイティ

■スペシャルゲスト(IPC特別親善大使)

■東京2020パラリンピック5周年記念スペシャルステージ申込方法

開催日時： 令和8年8月30日(日曜日)16時00分から17時00分まで

(予定)

場 所：東京国際フォーラム ホールB5

定 員：約300名(抽選・無料)

車いす席・手話対応席あり

ステージの音声はテキストでもご覧いただけます。

申込期間：6月26日(金曜日)から7月30日(木曜日)16時59分まで

申込方法：本ステージの申込期間中に、必要事項を入力のうえ、

専用ページからお申込みください。

専用ページ

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/5yearsanniversary/para5jigyou/event/

※申込はお一人様1回限りとさせていただきます。

※1回の申込につき、1名まで応募可能です。

※同一人物による複数応募が確認された場合、すべての応募が無効となります。

※障害等で配慮が必要な方については、介助者1名を含め、2枚までお申込みいただけます。

※電話による申込受付は行っておりません。

応募資格：以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

・日本国内にお住いの方(国籍は問いません)

・本申込規約を理解し、同意いただける方

・お申込みは小学1年生以上の方を対象としています。

・未成年の方は、申込みの前に必ず親権者等の法定代理人の方の同意を得てお申込

みください。

・当日は、主催者が定める入場条件・会場ルールに従っていただくものとし、必要

に応じて本人確認が求められる場合があります。

・申込期間中に専用ページから必要事項を入力し、ご応募いただける方

抽選結果：令和8年8月6日(木曜日)にて「tps@eventify.co.jp」よりお送りします。

メール受信設定をされている方は、受信できるよう設定をご確認ください。

抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承くださ

い。

公演に関するお問合せ：

＜東京2020パラリンピック5周年記念事業事務局＞

メールアドレス：info@para5jigyou.com

電話番号：03-6272-9637

受付時間：平日10:00～17:00(土・日・祝を除く)

※休業日にいただいたお問い合わせは翌営業日以降、順次対応させていただきます。

お問い合わせ内容によっては、お時間を頂戴する場合がございますので、予めご了承

ください。

イベントに関して、開催会場への直接のお問い合わせはお控えください。

※メール受信設定をされている方は、「info@para5jigyou.com」より

メールを受信できるよう設定をご確認ください。

2 皆様のエピソード・メッセージを稲垣さん、草磲さん、香取さんがステージ上 でご紹介！

現在募集中の東京2020パラリンピックのエピソード・メッセージの一部を8月30日開催の東京2020パラリンピック5周年記念スペシャルステージで未来へ向けた想いとして発信します。あなたのエピソード・メッセージが稲垣さん、草磲さん、香取さんから披露されるかも！引き続きたくさんのご応募お待ちしております。

この5年を振り返り、当時感じた勇気や感動、そして日々の生活の中で感じてきた、共生社会に向けた意識や行動の変化について、改めてエピソード、メッセージとして言葉にしてみませんか？

(1)募集期間

8月19日(水曜日) 23：59まで

(2)応募対象

どなたでも可。特設ページ等では、投稿者のお名前をニックネームでご紹介します。

(3)応募方法

特設ページにアクセスし、メッセージ(30字以上200字まで)、ニックネーム(15字ま

で)を入力してください。

投稿用特設ページ(スポーツ東京インフォメーションWEBサイト内)はこちら

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/5yearsanniversary/para5jigyou/message/

(4)掲載

いただいたエピソード、メッセージは特設ページに掲載します。また、広告素材としてご紹介させ

ていただく場合があります。なお、応募されたすべてのエピソード、メッセージが特設ページに掲載

されるとは限りません。

■注意事項

ア エピソード、メッセージの著作権は東京都に帰属します。

イ 以下のエピソード、メッセージの応募は禁止します。

(1)知的財産権等を侵害するもの

(2)誹謗中傷、公序良俗に反するもの

(3)政治・宗教活動や営利を目的とするもの

(4)その他、本企画の趣旨・目的と著しく乖離していると判断されるもの

ウ 応募者に予告することなく、本募集事業の内容の一部または全部について変更もしくは中止する

ことがあります。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ 「スポーツでつながる」

【問合せ先】

スポーツ推進本部スポーツ総合推進部パラスポーツ課

電 話：03‐5388-2882