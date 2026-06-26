ELLEレジデンス・ドバイ・アイランズ、ANAX Developmentsと共に着工

ELLEが掲げる暮らしのビジョン

株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN

ELLEが掲げる現代的な暮らしのビジョンは、ELLEレジデンス・ドバイ・アイランズの着工により新たな節目を迎えました。同プロジェクトは、ELLEブランドにとって中東初、世界ではマイアミに続く2件目の住宅開発です。

Lagardereグループと、ANAX Developmentsとのパートナーシップにより開発されるELLEレジデンスは、デザイン・文化・現代の暮らしに対するこのブランドならではの独自の視点を、ドバイで最も注目されるウォーターフロントエリアの一つへともたらします。この節目は、ANAX Developmentsの代表者、業界リーダー、そして主要関係者が出席した起工式で祝われました。

ELLEレジデンス・ドバイ・アイランズ

2027年第4四半期に完成予定のELLEレジデンス・ドバイ・アイランズは、91戸のアパートメントと7棟のシグネチャータウンハウスで構成されます。入居者にはウォーターフロントへ直接アクセスできる環境と、ELLEが80年以上にわたり定義してきた価値観 ＜スタイル、創造性、文化、エンパワーメント＞に着想を得た、洗練されたライフスタイルを提供します。

プロジェクトの順調な立ち上がりと早期完売を受け、今回の建設開始は、この地域においてELLEが提案するライフスタイル体験の実現に向けた重要な一歩となります。

また、ANAX Developmentsは、最高水準の施工品質を確保するために、アラブ首長国連邦（UAE）大手の地盤・基礎工学専門企業の一つであるInternational Foundation Group（IFG）を、ELLEレジデンスの基盤整備工事業者として起用しました。

ELLE InternationalおよびLagardere News CEOのコメント

「ELLEレジデンスは、メディアの枠を超えてブランドを体験する新しいあり方を示しています。ELLEならではの現代的なライフスタイルのビジョンを、丁寧に設計された空間へと落とし込むものです。本日の着工は、構想から現実へと歩みを進め、現代的なウォーターフロントの暮らしを体現する目的地を創り始めるという、胸躍る節目です。」

コンスタンス・ベンケ / ELLE InternationalおよびLagardere News CEO

ANAX Holding創業者兼会長のコメント

「ELLEレジデンスの建設開始は、私たちが約束を果たすというコミットメントを反映しています。このプロジェクトが次のフェーズへと移行するのを目にすることができ、誇りに思います」さらに同氏は、「私たちはUAEとその未来を強く信じています。だからこそ、この国への投資と開発を今後も継続していきます」と付け加えました。

サティシュ・サンパル氏 /ANAX Holding創業者兼会長

ブランドの世界観を世界中の刺激的な目的地へ

今回の着工は、ローンチ以来市場から高い関心を集めてきた本プロジェクトの継続的な勢いを示すものであり、ANAX Developmentsにとっても重要な節目となります。

デザイン主導で体験重視の暮らしを求める新世代のグローバルな居住者向けに設計されたELLEレジデンス・ドバイ・アイランズは、ホスピタリティおよびブランド不動産におけるELLEの存在感をさらに高め、ブランドの世界観を世界中の刺激的な目的地へと広げていきます。

LagardereグループおよびELLEブランドについて

1992年に設立されたLagardere（ラガルデール）グループは、世界50カ国以上で事業を展開する国際企業で、約33,000人の従業員を擁し、2025年の売上高は93億5,300万ユーロを計上しました。

同グループは主に2つの事業領域に注力しています。Lagardere Publishing（書籍、シリーズ型出版物、ボードゲーム、プレミアム文具）と、Lagardere Travel Retail（旅行関連商品、免税・ファッション関連商品、レストラン・カフェ事業）です。加えて、Lagardere News（Le Journal du Dimanche、Le JDNews、Le JDMag、ELLEブランドのライセンス事業）および Lagardere Radio（Europe 1、Europe 2、RFM、広告販売仲介）も事業領域に含まれます。Lagardereの株式はユーロネクスト・パリに上場しています。

Lagardereグループは、「ELLE」および「ELLE DECORATION」ブランドの権利を保有しています。Lagardere Active Enterprisesは、ELLE International部門における非メディア事業のブランド拡張プログラムを担う専門ユニットです。

ELLEは、世界を代表する女性メディアブランドであると同時に、グローバルなファッション＆ライフスタイルブランドでもあります。世界80以上の国・地域で展開され、「ELLE」（50以上のエディション）および「ELLE DECORATION」（25エディション）、さらにライセンスによる派生タイトルが発行されています。

紙媒体の月間読者数は約3,200万人、60以上のデジタルプラットフォーム（ウェブサイトおよびSNS）では月間9,000万人のユニークビジター、SNS総フォロワーは1億2,200万人以上にのぼります。さらに、ファッション、ビューティ、ホームデコレーション、ホスピタリティなどの非メディアライセンス事業に加え、80カ国にわたる250のB2Bパートナーおよびホテル、カフェ、スパ、ヘアサロンなどのエクスペリエンス拠点を通じ、ELLEブランドは月間2億5,000万人以上にリーチしています。

詳細は、www.lagardere.com および www.elleinternational.com をご覧ください。

ANAX Developmentsについて

ANAX Holdingの一員であるANAX Developmentsは、ドバイを拠点とする先進的な不動産開発会社であり、都市における暮らしのあり方を変革することに取り組んでいます。同社は、卓越性を追求し、サステナビリティ、品質、そしてコミュニティへのコミットメントを基盤に、従来のデザインの枠を超える革新的で現代的な空間を創造しています。ドバイおよびその周辺へと事業を拡大する中で、ラグジュアリー、利便性、そして帰属意識を兼ね備えた、長く受け継がれる価値の創出を目指しています。