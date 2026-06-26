＜成城石井流 おいしい酷暑対策＞広がる“コンロキャンセル”界隈の救世主！コンロ調理0分の「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を7月3日（金）より開催

株式会社成城石井

株式会社成城石井（本社事務所：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：後藤勝基）は、厳しい夏の暑さへの備えが日常化する「酷暑時代」が到来する夏の食卓をサポートする取り組みとして、7月、8月の2カ月間にわたり＜成城石井流 おいしい酷暑対策＞を実施いたします。その第1弾として、2026年7月3日(金)から7月30日（木）まで、成城石井230店舗全店にて「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を開催し、フェアに合わせて開発した新商品14品を順次発売いたします。

TOPICS

・猛暑・酷暑が続く今夏、当社のアンケート調査から見えた“夏のキッチン三重苦”に着目。

「火を使った調理・献立を考えること・食費の増加」といった悩みを解決する、＜成城石井流 おいしい酷暑対策＞をご提案。

・第1弾「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」では、コンロ調理0分で“食べる涼しさ”×“作る涼しさ”を即・体感できる、冷製の自家製惣菜やデザートから多彩な新商品14品をラインアップ。

・さらに、“コンロキャンセル界隈”の強い味方！電子レンジで最終調理するだけで出来立て＆栄養満点の本格的な味わいを楽しめるRTC※1商品の展開を強化。

・8月には、暑さ疲れの身体を整える、スパイスとハーブに着目した食卓提案も予定。

■背景に「夏のキッチン三重苦」と理想とのギャップ。中食は“手抜き”から“賢い酷暑対策”へ

近年、日本の夏は早期化・長期化し、連日のように猛暑や酷暑が続く中、日々の食事づくりにも変化が生まれています。当社が20歳以上の成城石井公式アプリユーザーを対象に実施した「酷暑時代のキッチン実態調査」では、暑い日の食事づくりにおいて「火を使う調理がつらい（45.3%）」のほか、子どもの夏休みに伴い「献立を考えるのが負担（44.4%）」、「食材費の値上がりが負担（41.7%）」が上位に。特に厳しい暑さが予想される今夏は、“作る・考える・やりくりする”負担が同時にのしかかる「夏のキッチン三重苦」として生活者に大きな影響を与えており、厳しい暑さの中での買い出しも含め、悩みはキッチン内から家計にまで広がっています。

また、暑い夏には「野菜やたんぱく質を摂り、栄養バランスを整えたい（65.8%）」「調理負担を減らしつつ満足感も妥協したくない（46.0%）」という理想を掲げる一方で、現実には「手軽さ優先（37.5%）」に。そうめんなどの炭水化物に偏るなど献立のマンネリ化や、火を使った調理を避ける“コンロキャンセル界隈”の動きが広がるというギャップが生まれています。

かつては手抜きと捉えられがちだった中食の活用は、今や3人に2人（65.8%）が「無理をしないための賢い選択・必要な選択」と回答。食事づくりの合理化（タイパ・省力化）を叶えつつ、味わいのクオリティを損なわずに食を楽しめる選択肢が強く求められています。

■独自の「ダイレクト調達×職人の開発力」でシビアな生活防衛意識に応える、成城石井の商品戦略

成城石井では、5月から9月まで続く過酷なロングサマーを乗り切るため、従来の「夏」の概念をアップデートし、調達から商品開発に至るまでスケジュールと調達エリアの抜本的な見直しを実施しました 。円安の長期化や物価高騰を背景に消費者の「生活防衛意識」が高まる中、私たちは「自社輸入（ダイレクト調達）」と「自社製造拠点（セントラルキッチン）の開発力」という2つの武器を駆使し、他社には真似できない独自の解決策を提示します。

具体的には、夏に需要のある酸味のある柑橘類やトロピカルフルーツの買い付けを「前年の冬～初春」へ2カ月前倒しして原材料を早期確保。さらに、これまでの欧米圏中心の調達から、タイやベトナムといった「高温多湿を乗り切る食の知恵」を持つアジアの熱帯地域へとエリアをシフトし、食欲をそそる本場の食材ルートを拡大しました。

シビアに価値を見極める消費者に向けた戦略的調達をもとに、当社の職人たちが腕を振るい、長期化＆過酷化する日本の夏の食卓に、“食べる涼しさ”と“作る涼しさ”をお届けします。

■“食べる涼しさ”と“作る涼しさ”を両立！夏の食卓をおいしくサポート

成城石井では、アンケート調査で明らかとなった生活者の切実な実態にお応えするため、当社の強みである調達力と開発力を総結集した＜成城石井流 おいしい酷暑対策＞を7月、8月の２カ月にわたり実施し、猛暑・酷暑が続く今夏の食卓をサポートする取り組みを230店舗全店で展開します。

その第1弾として、暑い日の食事づくりで一番共感を集めた「火を使う調理がつらい」という切実な声（夏のキッチン三重苦）を解決するべく、「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を7月3日（金）から開催いたします。本フェアでは、「のど越し」「冷たい」「NOコンロ」の3大ニーズに着目。コンロ調理0分で”作る涼しさ”を、さらに、味わった瞬間に”食べる涼しさ”を体感できる冷製の自家製惣菜やデザートなど、新商品14品を順次発売いたします。

さらに、“コンロキャンセル界隈”の救世主として「RTC商品(※1)」の展開を強化。単に冷たいだけでなく、“ラクしたい。でも、手抜きには見せたくない”という理想を叶えながら、火を使わず、電子レンジ調理だけで本格的なプロの味わいをお届けします。

続く8月には、夏後半の疲労感や食欲低下、献立のマンネリを打破する、スパイス＆ハーブの香りで体を整えるエスニックフェアも開催予定。今夏を、手軽に、おいしく、快適に乗り切る多彩な食卓提案をお届けしてまいります。

※１：「RTC（Ready to Cook）」とは、生の野菜や肉、魚といった具材と、自家製のタレが一つの容器に入に入っており、電子レンジ調理をしていただくことで、ご自宅で仕上げていただく自家製惣菜のカテゴリーのこと。

■自家製冷製惣菜・デザートから、食卓を華やかに彩るドリンクや涼菓まで。“涼”を味わう多彩な商品をご提案

当社セントラルキッチンの料理人が冷製ならではのおいしさにこだわり、暑い日にも食べやすく、満足感も得られる商品として開発した、冷製の麺やスープごはんなどの自家製惣菜10品と、梅やミントを使用した、清涼感のある夏らしい自家製デザート4品が新発売。さらに、当社のバイヤーがメーカーと共同開発したレトルトの冷製スープやドリンク、手土産に最適な涼菓まで全61品の多彩なラインアップをご用意。ニーズに合わせて“涼”を味わっていただける商品の数々で、暑い日の食卓を涼やかに、おいしくサポートします。

＜前半：7月3日（金）～登場する自家製惣菜・デザートの商品の一例＞

成城石井自家製

冷やし鶏出汁茶漬け（もち麦入り）

604円（税込）

成城石井自家製

ひんやりトマトのコンポートジュレサラダ

604円（税込）

成城石井自家製

あんず餡葛饅頭と梅寒天のあんみつ

431円（税込）

成城石井自家製

チョコミントチーズケーキ

647円（税込）

＜後半：7月16日（木）～登場する自家製惣菜・デザートの商品の一例＞

成城石井自家製 濃厚冷製かぼちゃスープパスタ

（えびすかぼちゃ使用）

496円（税込）

成城石井自家製

茄子の揚げ浸しと鶏そぼろの冷やしおろしそば

647円（税込）

成城石井自家製

韓国風冷やし中華(自家製麺使用)

647円（税込）

成城石井自家製

きび糖仕立ての和ぷりん みたらし団子のせ

431円（税込）

■「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」の対象商品にはPOPやポスターを設置

フェア期間中は、店舗で涼やかなデザインが目を引くPOPやブルーカラーのポスターを設置し、バラエティに富んだひんやりグルメを分かりやすくご案内いたします。商品がメインのうちわもご用意！ぜひ、味覚だけでなく視覚からもひんやり気分をお楽しみください。

■真夏の“コンロキャンセル”を応援！電子レンジで手軽に本格的な味わいを楽しめる「RTC商品」の展開を強化

火を使う調理や、コンロの前に立ち続けることが負担になりやすいこの時期に合わせて、“コンロキャンセル”を叶えながらも、本格的で満足度の高い食事を楽しめる「RTC商品」の展開を強化します。生の野菜や肉、魚といった具材と自家製のタレが一つの容器に入っており、電子レンジ調理という最終仕上げをすることで、出来立てをお楽しみいただける商品カテゴリーから多彩なラインアップをお届け。また、7月～8月にかけて、新商品が順次登場いたします。

＜バイヤーおすすめの商品をご紹介＞

・成城石井自家製

国産豚バラ肉のポン酢ジュレ温しゃぶ

647円（税込） 発売済み

温めるだけで1日の3分の2の野菜と5種類のきのこ、豚バラ肉が摂れる一品。出汁の旨味に淡口醤油や、ゆこう果汁を合わせた自家製ポン酢ジュレで、さっぱりとお召し上がりいただけます。

・成城石井自家製

旨辛チュクミポックム

755円（税込） 7月3日（金）発売

※関西・中部店舗では7月4日(土)発売となります。

イイダコの食感を活かせるよう、加熱後も食感が残るキャベツを使用し、ニラとネギを加えることで、食欲をそそる香りをしっかり立たせるように工夫。自家製のタレには、異なる2種類のコチュジャンを使用し、甘さと辛さのバランスが絶妙な味わいを表現しました。

＜【成城石井アプリで応募】“コンロキャンセル”応援キャンペーンを開催＞

7月1日（水）～ 8月31日（月）の期間中、成城石井公式アプリにて「“コンロキャンセル”応援キャンペーン」を開催！

対象の「RTC商品」を1点以上含む、合計3,000円（税込・合算不可）以上の購入レシートを撮影いただき、公式アプリの応募フォームからご参加いただくと、抽選で2名様に「BALMUDA The Range S | Black」が当たります！火を使わない“コンロキャンセル”による肉体的な暑さからの解放にとどまらず、毎日のレンジ調理が楽しくなるような、暑い日の食事作りをサポートします。

※キャンペーン応募対象商品には、画像左の台紙が付いたPOPをお付けし、お客様に分かりやすくお伝えいたします。

■【予告】7月31日（金）からは、＜成城石井流 おいしい酷暑対策＞の第2弾として、スパイスとハーブに着目したフェアを開催！

「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」に続き、7月31日（金）からは「成城石井のおいしい自由研究！～スパイスとハーブでひも解くエスニックフェア～」を開催。冷たいものやさっぱりした食事が続き、マンネリ化する献立に対する新しいご提案として、スパイスの刺激とハーブの清涼感という2つの切り口から、エスニックの奥深い魅力をお届けいたします。当社の料理人とバイヤーがベトナムへの現地視察、さらに、スパイスの専門家主催の講習会を通じて得た知見を商品開発に反映した自家製商品も登場。この夏、成城石井が独自に研究したスパイスとハーブの魅力を詰め込んだ、刺激的なおいしさをお届けします。

＜参考情報＞１.【オンラインショップ限定「成城石井 夏の福袋」を2026年7月1日（水）～8月9日（日）まで販売】

アンケート調査から見えた、「暑い中で買い物に出かける負担」や「献立のマンネリ化」、「調理の負担は減らしたいが、満足感のある食事を楽しみたい」というお客様のお悩みに寄り添う、全20種類のバラエティ豊かな「成城石井 夏の福袋」をご提案。調理時間0分のオードブルセットや、まとめ買いに最適なドリンクセットなど、夏の食卓をおいしくサポート！シーンやニーズに合わせてご活用ください。

詳細は、成城石井公式オンラインショップ「成城石井.com」特設ページをご確認ください。

＜URL：https://seijoishii.com/pages/fukubukuro_2026summer＞

２.【「成城石井 Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO」にて、季節のグルメをお届けする涼感キャンペーンを実施！】

厳しい暑さの中、わざわざ足をお運びいただくお客様へ感謝の気持ちを込めて、涼しく爽やかな気分をお楽しみいただける特別なキャンペーンと、この時期だけの限定冷製パスタをご用意いたしました。

1）【期間限定】公式Instagramフォローでサマーヌーヴォ半額！

「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」の期間中、公式Instagram（@lebaravin52_official）を新規フォロー、または、フォロー済みのInstagramの画面をご提示いただき、お一人様当たり2,000円以上（税込）のお会計で、この夏イチオシのワイン「リベラデルマイポ ソーヴィニヨンブラン ヌーヴォ」（グラス）を通常価格の半額の345円（税込）ご提供いたします。※おひとり様1杯限り

2）【期間限定】特別セットメニューをご用意！

この夏、当社のバイヤーが自信を持っておすすめする「リベラデルマイポ ソーヴィニヨンブラン ヌーヴォ」と「イムブコ シュナンブラン アイスヌーヴォ」をお楽しみいただける「サマーヌーヴォ飲み比べ アミューズセット」をご用意。

3)【期間限定】フェアの世界観をお届けする冷製パスタが登場！

7月の「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」、8月の「成城石井のおいしい自由研究！～スパイスとハーブでひも解くエスニックフェア～」の開催期間中、フェアの世界観を表現した、シェフこだわりのひんやりパスタが登場します。

・7月3日(金)～7月30日(木) 「スペイン産ハモンセラーノ14か月熟成の冷製カルボナーラ」「国産桃とフェタチーズの冷製パスタ」

・7月31日(金)～8月27日(木) 「エビとパクチーソースの冷製パスタ」「国産桃とフェタチーズの冷製パスタ」

「Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO」とは？

「Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO」は、成城石井が創業以来長年にわたり培ってきた調達力と開発力を最大限に活かし、バイヤーが世界中から選りすぐった上質なワインと食材を使ったこだわりのメニューをお楽しみいただけるワインバーです。成城石井のプレゼンテーションの場として 2013年に第1号店を麻布十番に開業し、現在では7店舗を展開しています。提供するフードは成城石井クオリティの食材を使用。商品の魅力を新しい形でご提案することで、多くのお客様にご好評をいただいております。

３.涼しさを纏ったままのお買い物を応援！【成城石井公式アプリ連動企画「アプリで涼感スタンプラリー」を実施予定】

8月1日（土）～8月31日（月）の期間中、成城石井の駅ナカ＋オフィス立地の約110店舗を対象に、成城石井公式アプリで「外出ついでに、涼しい寄り道。アプリで涼感スタンプラリー」を実施予定。レジに設置された二次元コードをアプリから読み取っていただくと、スタンプが1個付与されます。スタンプを3つ集めると100円クーポンをプレゼント！駅やオフィスに隣接した店舗で、外出ついでに涼しく、快適なお買い物を。ぜひ期間中にご参加ください。

※スタンプは1日1回のみ溜めることが可能です。

※詳細は、成城石井公式アプリ内キャンペーン特設ページ（7月31日（金）16時30分公開）をご確認ください。

※画像は全てイメージです。

※発売日は入荷状況により前後する可能性がございます。

※店舗により取り扱い商品が異なります。

■株式会社成城石井について

株式会社成城石井（代表取締役社長：後藤勝基）は、1927年の創業以来、世界各地・日本全国から厳選されたこだわりの食品を取り揃え、常にお客様の期待に応える「食」を提供し続けるスーパーマーケットです。独自の自社輸入システムや自社「セントラルキッチン」による製造を強みに、全国（1都2府20県）で200店舗以上を展開しています。

2027年に創業100周年を迎える成城石井は、「『SEIJO ISHII』には、『OISHII（おいしい）』がある」をモットーに、これからも世界中・日本中から厳選した、おいしくこだわりのある食品をお届けいたします。また、「食にこだわり、豊かな社会を創造する」という経営理念のもと、お客様に「食べる・こだわる・会話する・集まる」という4つの喜びを提供し、幸せに満ちあふれた社会を創造する“ライフスタイルスーパー”を目指してまいります。

＜コーポレートサイト＞https://corporate.seijoishii.com/

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/seijoishii1927/

＜公式 X＞https://x.com/seijoishii1927