トルコ、最新の「ラグジュアリー・ハネムーン」トレンドを発表

トルコ共和国大使館 文化観光局ボドルム

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、世界的なプレミアム旅行需要の高まり、および2030年に向けて最も急成長しているハネムーン市場を背景に、新婚旅行における「圧倒的なプライベート感」と「オーダーメイド体験」の最新トレンドを発表いたしました。

トルコ共和国（以下、トルコ）におけるミシュラン星付きレストランは年々増加傾向にあり、最新の『ミシュランガイド・トルコ2026(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000049599.html)』において、初めて「カッパドキア」エリアが新たにリストに名を連ねました。また、トルコは、富裕層向け旅行エージェントが集まる最高峰の国際B2Bイベント「ラグジュアリー・トラベル・マート（Luxury Travel Mart / LTM）」を2026年6月にアンタルヤのリゾート地ベレクにて初開催するなど、ハネムーンおよびラグジュアリー観光のインフラにおいて、世界から極めて高い評価を受けています。

【国際イベントの誘致実績が証明する、ハネムーン＆ラグジュアリー旅行の聖地】

トルコは、世界のトップウェディングプランナーやラグジュアリー旅行のプロフェッショナルたちが集う、最重要イベントの開催地として相次いで選ばれています。

- ラグジュアリー・トラベル・マート（LTM）2026の初開催 2026年6月1日（月）～4日（木）、トルコ観光広報・開発庁（TGA）の直接のサポートのもと、地中海沿岸のリゾート地ベレクにて「ラグジュアリー・トラベル・マート（LTM(https://www.luxurytravelmart.com/)）」が開催されました。CIS諸国以外での開催はトルコが初となり、世界中から選りすぐりの高級ホテルやプライベートジェット、ラグジュアリー旅行の専門家が集結し、トルコのハイクラスな受け入れ態勢が実証されました。- グローバル・ウェディング・イベントの成功 イスタンブルとボドルムでは、世界のラグジュアリーウェディング業界を牽引する2大シンポジウム「RSVP」および「EWPC（エキゾチック・ウェディング・プランニング・カンファレンス）」が相次いで開催されました。特に、世界的な高級イベントプランナーが一堂に会するRSVP主催(https://goturkiye.com/fa/branding/press-releases/turkiye-successfully-hosts-2-of-the-worlds-most-significant-wedding-planning-events)イベント（イスタンブル開催）には世界中から200人以上の業界リーダーが参加し、トレンドセッターたちからハネムーンの理想郷として改めて認められています。

【 トルコが誇る4大ロマンチック・エスケープ】

トルコでは、手つかずの自然が残る美しい海岸線から歴史が息づくエキゾチックな都市、そして世界唯一の奇岩地帯にいたるまで、エリアごとに全く異なる至高のラグジュアリー・ハネムーンを体験できます。以下に、ハネムーンの聖地として注目を集める主要4エリアの魅力をご紹介します。

1. アンタルヤで叶える、至高のホスピタリティと寛ぎ

地中海の美しい海風が吹き抜けるアンタルヤは、5つ星リゾートやVIP向けプライベートヴィラが充実し、究極のプライバシーとオーダーメイドのラグジュアリーを求める新婚カップルに最適なエリアです。年間を通じて温暖な地中海性気候に恵まれ、黄金色のビーチと世界最高峰のホスピタリティを誇る、ラグジュアリーなハネムーンに理想的なロケーションです。エレガントな5つ星リゾートから、高級ブティックホテル、専属サービス付きのプライベートヴィラまで、プライバシーとロマンスを重視する新婚カップルを満たすためのすべてが揃っています。美しい海岸線に点在する限定ビーチクラブでは、プライベートカバナや専属スタッフによるVIPパッケージで、スタイリッシュなひとときを過ごせます。人里離れた湾、プライベートヨットのチャーター、サンセットクルーズなど、トルコのリビエラで過ごすオーダーメイドの体験は、一生の思い出となるはずです。

そして、アクティブなカップルには、カシュでの特別なダイビングツアーや、ケコヴァ辺でのプライベートカヤックツアーなど、冒険心をくすぐる旅のアクセントも加えることができます。また、アンタルヤの魅力はリゾートライフだけにとどまりません。ラグジュアリーと文化、そしてウェルネスが融合しています。

- 文化・アクティビティ: 専属ガイドによる古代遺跡プライベートツアー、リキア・ウェイの絶景トレッキング、ベレクでのチャンピオンシップ・ゴルフ。- ウェルネス: 受賞歴のあるスパでのカップル向けハマム リチュアル、二人のためだけにカスタマイズされたウェルネストリートメント。- 特別な夜: 海辺のエレガントなレストランで、洗練された地中海料理と地ワインのペアリングを堪能。満天の星空観察や、夜間に美しくライトアップされるアスペンドス、パタラ、スィデなどの考古学遺跡への夜間訪問。

2. ムーラ・ボドルムで過ごす、エーゲ海のロマンチックな隠れ家

エーゲ海の宝石と称されるボドルムを擁するムーラ県は、伝統的な木造ヨットによるプライベートクルーズや、世界トップクラスの高級隠れ家ホテルが集結する洗練されたリゾートエリアです。マルマリスやフェティエ、ボドルムなど、トルコ屈指のラグジュアリー・ハネムーンの聖地があります。

なかでも、トルコ屈指の最高級リゾート地として知られるボドルムは、自然の美しさ、特別感、そして世界レベルのホスピタリティが融合し、多くのカップルを魅了しています。世界的な有名リゾートブランド、隠れ家的なブティックホテル、プライベートヴィラが並び、その施設の多くがプライベートビーチ、インフィニティプール、専属コンシェルジュサービス、受賞歴のあるスパを備えています。ボドルムの華やかな海岸線は、旅のロマンスをさらに高めます。

- スタイリッシュな海辺の体験: プライベートサンデッキやVIPサービスを備えた限定ビーチクラブ- プライベート航海: 高級ヨットや、ボドルム地方特有の木造ヨット「グレット」をチャーターし、結晶のように澄んだ湾を完全なプライベート空間でクルージング。専属の乗組員が同行し、船上でのグルメダイニングがすべての航海を忘れられない旅へと変えます。

さらにボドルムには、ミシュランガイドに認められたレストラン、名門ワイナリー、デザイナーブティック、大人の洗練された社交場があり、気品と圧倒的なラグジュアリーに満ちたハネムーンを叶えてくれます。

3. イスタンブルで叶える、歴史とモダンが織りなす究極の都市型ラグジュアリー

アジアとヨーロッパが交差する魅惑のメトロポリス、イスタンブルでは、オスマン帝国の宮殿ホテルでの滞在やボスポラス海峡のプライベートクルーズなど、絢爛豪華な都心の旅が叶います。沿岸のリゾートエリアを離れ、活気あふれるメトロポリス・イスタンブルへと目を向ければ、圧倒的な絶景と輝かしい史跡、そして洗練を極めた最高級の宿泊施設が融合した、ラグジュアリーで刺激的なハネムーンが待っています。オスマン帝国の宮殿を現代に蘇らせた絢爛豪華なホテルをはじめ、世界的に名高いトップブランドホテルまで、世界最高峰のステイを叶える選択肢が新婚カップルを迎えます。

- 二人のための特別な体験: プライベートクルーズでボスポラス海峡を渡り、アジアとヨーロッパの2つの大陸を行き来する特別な時間。パノラマビューが広がるルーフトップテラスでのサンセットカクテル。伝統的なオスマン様式のハマムや、『ミシュランガイド・トルコ2026』にて2つ星や1つ星に輝くトップレストランでの格別なディナー。- 文化的なアップグレード: アヤソフィアをはじめとする象徴的な史跡のプライベートガイドツアーや、ボスポラス海峡を上空から見下ろすヘリコプター飛行。美術館やギャラリーへのVIPアクセス、世界的なアーティストによるライブパフォーマンス、プライベート展覧会などの限定文化イベント。- オーダーメイドのショッピング: ニシャンタシュの高級ブティックから、バグダット通り、そして歴史あるグランドバザールまで。熟練の職人が伝統と現代のエレガンスを融合させて仕立てる、二人だけのオーダーメイド品を手に入れることができます。

4. カッパドキアで刻む、時を越えたロマンチックな記憶

カッパドキアほど、ロマンスと特別感をあわせ持つデスティネーションは世界を見渡しても他にありません。ラグジュアリー・ハネムーンにおいて、最も非日常的でドラマチックな舞台です。地球のものとは思えない奇岩群が織りなす風景の中、日の出とともに気球で飛び立ち、何世紀もの歴史を持つ渓谷を見下ろす体験。あるいは、何百年もの歴史を今に伝えるヘリテージと現代的な快適さが融合したラグジュアリーな洞窟スイートルームでの滞在は、カッパドキアならではの唯一無二の隠れ家です。カッパドキアでのハネムーンは、親密さ、本物へのこだわり、洗練されたラグジュアリーに満ちた、一生の記憶に残る旅となるでしょう。

- 唯一無二のアクティビティ: 奇岩群を巡るプライベート乗馬、古代地下都市を専属ガイドと巡るオーダーメイドの探索、あるいはカッパドキアの象徴的な景色を見下ろす二人きりのサンセット体験。- ミシュラン初掲載による美食の進化: 『ミシュランガイド・トルコ2026』に初掲載されたカッパドキア独自の気鋭レストランでは、地元の名高いブドウ園のワインとともに、現代的に洗練された伝統のアナトリア料理を堪能できます。- 至高のウェルネスと神秘の夜：二人のためだけにデザインされた、極上のスパリチュアルやパーソナルなウェルネストリートメントで心身を癒すひととき。満天の星空が降り注ぐ中でのプライベートディナーや、静寂に包まれた高級洞窟ホテルで過ごす二人だけの時間は、一生色褪せない緊密で贅沢な記憶を刻みます。

隠れ家リゾートのプライベートプール、世界最高峰のスパ、そして卓越したダイニングが揃うトルコは、日常の喧騒から離れてお二人の絆を深める最高のデスティネーションです。伝統的なハマムのカップル向けリチュアル、完全なプライベート空間で楽しむヨットクルーズ、名門ゴルフコース、そしてミシュランが認めた美食など。これらすべてが融合した極上のハネムーンは、この夏、新婚カップルにとって生涯忘れることのない至高のロマンスを約束します。

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2025年には全世界から過去最高の約6,400万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。

トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

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トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。