気象予報士・防災士 勝丸恭子著 広島県民のための防災本「やってみようや　ひろしま防災」 発売のお知らせ

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社:東京都港区、代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO:長瀬俊二郎）のグループ会社である株式会社ウェザーマップ（代表取締役社長：森朗／本社：東京都港区）所属の勝丸恭子（気象予報士・防災士）が「やってみようや ひろしま防災」を広島県の出版社南々社×ザメディアジョン２社の共同出版により発売します。

著書名 ：やってみようや ひろしま防災

著者名 ：気象予報士・防災士 勝丸恭子著

出版社 ：ザメディアジョン・南々社

発売日 ：2026年6月30日

ISBN ：978-4862508782

本の長さ ：128ページ

価格 ：1,650円（税込）

比較的天気が穏やかといわれている広島県。

しかし平成26年には広島市で土砂災害が、

平成30年には西日本豪雨により、

広島県にも甚大な被害が及びました。

「防災が大切」という意識はみなさんの中にもあると思いますが、

ついつい後回しにしていませんか？

長年広島県で天気・防災に関わってきた著者が

広島県に住む“あなた”に必要な情報を集めました。

「たちまち１つやってみようかね」

につながる一冊です。

【目次】

第1章 広島ってどーかいね？

・県民意識はどーかいね？

・土砂災害の専門家が見る広島

第2章 迫る危険を見逃すな！ 情報をフル活用

・押さえておきたい新防災気象情報

・勝丸流！情報収集の流れ

第3章 防災って、何するん？

・チェック！あなたの防災どーかいね？

・＜インタビュー＞豪雨の中 救助に向かった消防

第4章 広島の地震

・最新！広島県の地震被害想定

・地震が起きたらどう動くん？

■著者プロフィール

広島県出身。横浜国立大学を卒業後、広島の民放に就職し報道記者や中継ディレクターを務める。退職後に気象予報士の資格を取得し、2010年から15年間に渡ってNHK広島放送局気象キャスターとしてテレビ出演。カープとお好み焼きが大好き！という地元愛と、分かりやすく楽しい気象コーナーで人気を集めた。2019年には夢だったカープの始球式が実現！講演活動は広島県内をはじめ中国地方各地で多数。リピートの御依頼も多い。

■ 著者コメント

「広島は穏やかじゃけぇ」「四国に守られとるんよ」…そんな話を聞いて育った広島っ子でした。しかし、この１５年のうちだけでも、全国的にも異例といわれるような大災害が起きています。雨に弱いことを痛感する一方で、時間がたつにつれて再び「広島は穏やかじゃけぇ」という意識に戻りつつあるのも感じています。また、地震に対する備えが進んでいないのも現状です。

広島の空の下で育った気象予報士として、大災害を経て学んだことや感じることをひとまとめにしてお届けしたいという思いを込めました。必要なことだけを、できるだけ簡潔にわかりやすくまとめたつもりです。日常で天気の面白さを感じてもらえるような工夫もしました。ご自宅での備え、防災学習などたくさんの方に手に取っていただければ幸いです。



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＜株式会社ウェザーマップについて＞

・会社名：株式会社ウェザーマップ

・代表者：代表取締役社長 森 朗

・所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番7号 The Hexagon 5F

・資本金：1,000万円

・事業内容：各種気象情報配信、オリジナル指数、独自予報、全国各地のTV・ラジオ等での天気予報解説・番組制作サポート業務、気象予報士による講習・講演会、気象予報士受験講座

・URL：https://www.weathermap.co.jp/

・Facebook：https://www.facebook.com/weathermap

・X：https://twitter.com/wm_osaru

・YouTube：https://www.youtube.com/@weathermap-movie

＜株式会社IMAGICA GROUPについて＞

1935年の創業以来、新たな「映像」の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に"驚きと感動"を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。



・会社名：株式会社IMAGICA GROUP（IMAGICA GROUP Inc.）

・本社 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-14-2

・代表者： 代表取締役社長 社長執行役員

グループCEO 長瀬 俊二郎

・設立 ： 1974年6月10日（創立：1935年2月18日）

・資本金： 1億円

・URL： https://www.imagicagroup.co.jp/

・事業内容：コンテンツ事業、映像制作技術事業、ゲーム事業、計測ソリューション事業等を営むグループ会社の事業の統括。

IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。