世界最大級の造形エンターテインメント番組『NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII』公開 ─ 横幅140cmの「クイーンエイリアン」が本日予約開始、巨大スタチュー「デバステーター」も登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオは、世界最大級のオンライン造形エンターテインメント『NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII』をPrime 1 Studio YouTube Channelにて公開いたしました。

さらなる進化を遂げた造形・彩色とともに、本配信では映画作品を中心とした多彩なジャンルの新作スタチューが多数登場。最先端の映像演出による、世界最大級のオンライン造形エンターテインメントをご堪能ください。

【最新作 NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII のご視聴はこちら】

https://www.youtube.com/watch?v=9It5bMqV3LI

■横幅140cmの圧倒的スケール。映画『エイリアン2』より、「クイーンエイリアン」が本日予約開始

本配信最大級の注目作として、『エイリアン2』より「クイーンエイリアン」を発表。番組内にて紹介された本製品は、2026年6月26日（金）15:00より予約受付を開始いたします。

リプリーが足を踏み入れた惑星LV-426のエイリアンの巣をモチーフにした大型ジオラマ作品。エッグチェンバーやウォーリアーゼノモーフ、そしてクイーンエイリアンが織りなす、張り詰めた静寂と緊張感を高精細な立体表現で再現しました。

なお、ボーナス版には内部のフェイスハガーを露わにしたオヴォモーフエッグが付属。プライム１スタジオ公式サイトのみで取り扱う、限定40体のスペシャルアイテムです。

「クイーンエイリアン」商品情報

「クイーンエイリアン」横幅140cm高さ75cmの大型スタチューボーナス版特典：オヴォモーフエッグ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/577_1_bad65c3f7dbd65d6290518eb257db2a8.jpg?v=202606270151 ]

TM & (C) 20th Century Studios

“女王”のために生まれた拡張アイテム「クイーンエイリアン」の世界を広げる、拡張アイテムも同時に予約開始

拡張アイテム「ウォーリアーゼノモーフ for クイーンエイリアン」も登場。精巧な造形、考え抜かれたレイアウトで、さらに作品世界への没入感を深めます。

商品ページ：https://statue.prime1studio.co.jp/al2-warrior-xenomorph-for-queen-alien-udmal-02.html

■スクリーンを占拠した巨躯を再現。映画『トランスフォーマー／リベンジ』から「デバステーター」が立体化

『トランスフォーマー／リベンジ』より、コンストラクティコンが合体して誕生する巨大ディセプティコン「デバステーター」が登場。

ギザ砂漠の決戦で猛威を振るったその姿を、全高1mを超えるスケールで立体化。52,000ものパーツからなる複雑なメカニカルデザインと、スクリーンを占拠する圧倒的な存在感を再現しました。ミキサーやクレーン、ショベルなど各コンストラクティコンの特徴を細部まで造形し、複眼の獰猛な光もLEDユニットで表現しています。

さらに、特製ベースや差し替え頭部、ツインズのディスプレイモデルが付属。巨大さと複雑さを具現化した、『トランスフォーマー』シリーズの最新スタチューです。

「デバステーター」商品情報

「デバステーター」差し替え頭部：ヴォルテックス・グラインダーボーナス版特典：ツインズ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/577_2_1d2be7b65af68484590440bdf9ad30ec.jpg?v=202606270151 ]

HASBRO and its logo, TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. (C) 2026 DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation. Licensed by Hasbro.

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』など、注目の作品から新作スタチューが続々登場

今回ご紹介した作品以外にも、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より「レゼ／ボム」「チェンソーマン＆ビーム」。『プレデター：バットランズ』から「デク ＆ ティア」。『ロード・オブ・ザ・リング～二つの塔～』から「木の鬚 with メリー&ピピン」など、多数の新作スタチューを発表いたしました。さらに、初登場タイトルを含む期待のラインナップも登場。SFホラー、ファンタジー、アクション、アニメ、コミックと、ジャンルを超えたさまざまな世界が立体表現として集結する内容となりました。まだご覧になっていない方は、ぜひ「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」本編をチェックしてみてください。

レゼ／ボムチェンソーマン＆ビーム

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

デク＆ティア木の鬚 with メリー&ピピン

TM & (C) 20th Century Studios

(C) New Line Productions, Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE TWOTOWERS and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc. (s26)

■NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII 感想投稿キャンペーン

番組公開を記念して、SNS連動企画【NEXT LEVEL SHOWCASE : XVIII 感想投稿キャンペーン】を実施します。

公式アカウントをフォローのうえ、ハッシュタグ【#NLSXVIII_感想投稿キャンペーン】を付けて番組の感想を投稿すると、抽選で10名様にプライム1スタジオ公式サイトで使える50％OFFクーポンをプレゼント。詳細は公式SNSにてご案内します。

プライム１スタジオ公式SNS

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/577_3_ca272cbdbb3ddfe8b47e94c2eb07a294.jpg?v=202606270151 ]

■視聴情報

『NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII』はPrime 1 Studio YouTube Channelにてアーカイブ視聴が可能です。番組概要や過去アーカイブは、NEXT LEVEL SHOWCASE紹介ページでもご覧いただけます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/61479/table/577_4_80ccce2428a45a985244819209dfc998.jpg?v=202606270151 ]

NEXT LEVEL SHOWCASEとは

プライム１スタジオがお贈りする世界最大級のオンライン造形エンターテインメント、それが『NEXT LEVEL SHOWCASE』です。バーチャルプロダクションを駆使した迫力の新作発表。原作者・監督・イラストレーターたちへの独占インタビュー。製作の舞台裏まで感じ取れるレビューやドキュメンタリー。コレクターの感性を刺激する内容で皆さまを立体造形の未来へお連れします。

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/