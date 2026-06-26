物価高騰に対抗！ホダカ 倉庫直売 自転車アウトレットセール 半期に一度 2026年7月 オンラインセールも開催

ホダカ株式会社

シティサイクルからスポーツ自転車まで幅広く展開する日本の自転車メーカー・ホダカ株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：堀田宗男）は、埼玉県越谷市の本社倉庫と直営オンラインアウトレットショップにて特別セールを開催いたします。

今回のセールでは、昨今の物価高騰による家計への負担が増加している状況を受け、皆さまの暮らしを少しでも応援したいとの想いから、応援価格にて自転車および自転車用品をご提供いたします。

商品は、輸送時のキズや展示車、試乗車など、走行に問題がないものの、流通に乗せることができないアウトレット製品を中心にご用意いたします。日常用途に活躍する軽快車や電動アシスト車、通勤通学からアクティビティにぴったりのクロスバイク、本格的に趣味として楽しむロードバイクなどがございます。ロードバイクは完成車に加え、一部、フレーム販売も予定しております。また、自転車パーツやアクセサリー、自転車ヘルメットの販売もございます。ぜひ掘り出し物をお探しください。

実施形態は、7/1（水）から7/12（日）にオンライン特別セール、7/10（金）と7/12（日）に本社倉庫セールを実施いたします。ご家族、ご友人をお誘い合わせの上、このおトクにお買い求めいただけるチャンスをお見逃しなく！

オンラインセール概要

日程

- 2026年７月１日（水）12時00分～2026年７月12日（日）12時00分

お受取り方法

- 店舗受取：首都圏の自転車販売店23店舗- 自宅配送：沖縄・離島を除く日本全国 ※配送料はオンラインショップよりご確認ください。

お受取り可能日

- ご注文後14～16日後以降（コーダーブルームショップ稲城店は、ご注文後22～23日後以降）

オンラインアウトレットショップURL

- 自転車メーカー直販アウトレットショップ：https://hodaka-bicycles.square.site/

倉庫セール概要

日程

- 前夜祭セール：2026年7月10日（金） 15時00分～19時30分- メインセール：2026年7月12日（日） 8時00分～11時00分

場所

- 埼玉県越谷市流通団地1-1-9 ホダカ株式会社 本社

アクセス

- JR武蔵野線南越谷駅/東武スカイツリーライン新越谷駅より徒歩20分- タローズバス 約12分（「南越谷駅南口～流通団地一丁目」バス停から徒歩2分）※駐車場のご用意はございません。お近くのコインパーキング等をご利用ください。

詳細ページURL

- https://www.hodaka-bicycles.jp/info/new/260712-hodaka-outletsale/

【諸注意】※セール前にご確認ください- 両セールで出品される製品はアウトレット品です。製品によってキズの程度や仕様違いなど状態が異なります。製品として機能に支障がなくカタログの仕様と異なる代替部品に変更されている場合がございます。- 両セールに出品される製品のキズの状態はご確認いただけません。- 両セールに出品される製品は異なる場合がございます。なお、車種や台数は非公開とさせていただいております。お問い合わせいただいても、一切お答えができかねます。- 両セールでご購入いただいた自転車へのパーツ取り付けは、本社1階のコーダーブルームショップ越谷店にて承ります（倉庫セール開催日を除く）。- 倉庫セールでは、現金のほか、クレジットカード(VISA・Mastercard・American Express・JCB・Diners Club・Discover)、QUICPay、iD、楽天ペイ、PayPay、d払い、au PAYがご利用いただけます。現金でお支払いいただくと、よりスムーズにお会計が完了する場合があります。- 倉庫セールにてご購入いただいた自転車の配送サービスは、行っておりません。ホダカ株式会社 企業情報

1972年 (昭和47年) 7月に設立した総合自転車メーカー、2022年7月に設立50周年を迎えた。自社開発ブランドとしてスポーツサイクルブランドKhodaaBloom・NESTO・THIRDBIKES、シティバイクブランドMarukin、またパーツ&アクセサリーブランドP&P COMPONENTS・BANANA WORKSを持つ。WheelTop製電動コンポーネント「EDS」シリーズ、「KARMOR」ヘルメットの日本総代理店。日本の自転車メーカーとして日本の道路、使用環境にフィットした自転車を作り、新しいサイクリング文化の発展推進に取り組む。スポーツ庁スポーツエールカンパニー、および埼玉県環境SDGs取組宣言企業。

URL：https://www.hodaka-bicycles.jp/