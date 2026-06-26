株式会社YStory、第四弾となる働く女性の健康課題支援とウェルビーイング推進を学べるウェビナー開催決定

株式会社YStory

女性健康デジタルヘルスケア企業である株式会社YStory（本社：東京都品川区、代表取締役：Janet

Yu, Sherry Shi）は、人事・健康経営担当者、および経営者・管理職を対象とした無料オンラインウェビナー『更年期による1.9兆円の経済損失を防ぐために～人的資本経営時代に求められる女性の健康支援～』を2026年7月23日（木）に開催いたします。

当日は、産婦人科専門医であるInaba Clinic院長の稲葉可奈子先生をお招きし、医療の現場から見える働く女性たちの現状から、人事・健保担当者による制度面の支援と、現場管理職による日常的なサポートの両面から、女性が働き続けられる職場づくりと更年期支援のあり方をご解説いただきます。

▼ お申し込みはこちら（無料）

https://ystoryhealth.com/news/menopause-seminar-202607

■ウェビナーの概要

健康経営・人的資本経営の重要テーマとして、今「更年期支援」が注目されています。

更年期をはじめとする女性の健康課題は、本人だけの問題ではなく、組織の生産性や人材活用にも大きな影響を及ぼします。しかし、制度を整備するだけでは十分とは言えず、現場の管理職による理解や適切な対応、人事・健保部門との連携が不可欠です。

本ウェビナーでは、産婦人科医として多くの働く女性と向き合ってきた産婦人科専門医である

Inaba Clinic院長の稲葉可奈子先生の経験をもとに、医療現場で聞かれるリアルな悩みや職場とのすれ違いを紹介しながら、組織として求められる支援のあり方を考えます。

また、人事・健保担当者や健康経営に関心がある皆様が管理職をどのように支援・育成していくべきか、社内啓発や研修設計のポイント、近年注目されるフェムテックの活用可能性にも触れながら、女性が働き続けられる職場づくりのヒントをお届けします。

■このセミナーで得られる知識

なぜ更年期課題は『組織課題』となるのか

更年期症状や女性特有の健康課題が企業にもたらす経済的影響を整理し、女性活躍や人的資本経営の観点から、なぜ今組織的な支援が求められているのかを考えます。

働く女性の健康問題を医療現場の視点から解説

医療現場から見える働く女性と更年期の現状を踏まえ、職場で起きているすれ違いやキャリアへの影響、離職・プレゼンティーズムなどの課題について、具体的なケーススタディを交えながら解説いただきます。

実践的な更年期支援と組織での役割分担

企業研修や制度設計、管理職への啓発・コミュニケーションなど、組織として更年期支援を推進するための具体的なアプローチについて解説いただきます。あわせて、フェムテックの導入・活用事例も交えながら、実効性ある支援策についてお話しいただきます。

■開催概要

イベント名：更年期による1.9兆円の経済損失を防ぐために～人的資本経営時代に求められる

女性の健康支援～

日時： 2026年7月23日（木）12:00～13:00（60分）

申込締切： 開催前日（7月22日）の9時まで

開催形式：オンライン開催・Zoom（無料）

講師：Inaba Clinic院長・稲葉 可奈子先生

申込URL：https://ystoryhealth.com/news/menopause-seminar-202607

■本シリーズの位置づけ

株式会社YStoryでは今後も、企業における女性の健康課題への取り組みやウェルビーイング推進について、体系的に学べる実践的なウェビナーを継続的に開催してまいります。

人的資本経営を推進する上では、女性特有の健康課題に関するヘルスリテラシーの向上や、健康データの活用の重要性がますます高まっています。こうした背景を踏まえ、今後も企業の皆さまに寄り添い、実務に役立つ情報を継続的に発信してまいります。

株式会社YStory

・所在地：東京都港区六本木6丁目10－1 六本木ヒルズ森タワー15F

・代表取締役：Janet Yu, Sherry Shi

・設立：2023年1月

・企業URL： https://ystoryhealth.com/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社YStory 広報担当

Email: contact@ystoryhealth.com